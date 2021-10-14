Санкт-Петербург, , 08:25 — REGNUM Уже в ближайшие дни власти Петербурга собираются ввести систему допуска на массовые мероприятия только при предъявлении QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса или перенесённый недавно COVID-19.

Проверка QR-кода на входе в ресторан Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

«Без QR-кода нельзя будет посетить конгрессно-выставочные, культурные и спортивные и иные мероприятия с числом участников от 75 человек. Также обсуждается аналогичная мера для музеев, театров и госучреждений», — пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на источник в правительстве Петербурга.

При этом доступ в учреждения общественного питания и сферы услуг пока ограничивать не предполагается.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец отметил, что решение о введении ограничительных мер принимает исключительно главный санитарный врач по городу. Если необходимо будет ввести новые ограничительные меры, то в Смольном к этому отнесутся с пониманием.

Напомним, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил установленные в Петербурге запреты и ограничения, введённые в связи с распространением коронавирусной инфекции, по 31 октября 2021 года. Среди них — масочный режим в общественных местах, а также в общественном транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры.

Читайте также: Роспотребнадзор объяснил введение обязательной вакцинации в Петербурге

Также напомним, что 12 октября управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу официально предписало к 15 декабря 2021 года привить от коронавируса не менее 80% сотрудников всех организаций и предприятий, работающих непосредственно с населением, в том числе органов власти. Отказывающихся от прививки теперь можно отстранять от работы без сохранения зарплаты, и это будет законно.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Петербурга готовы поддержать новые ограничения из-за COVID-19