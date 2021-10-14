Москва, , 13:45 — REGNUM Решение о том, когда президент России Владимир Путин ревакцинируется от коронавирусной инфекции, будет зависеть от рекомендаций специалистов. Об этом 14 октября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Всё будет зависеть от рекомендаций специалистов», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что российский лидер «очень внимательно к этому относится, и как только специалисты придут к выводу о необходимости ревакцинации, это будет сделано президентом».

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Как сообщало ИА REGNUM, первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин получил 23 марта. Спустя три недели и один день он сделал вторую прививку.

В середине сентября глава государства был вынужден уйти на самоизоляцию из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в его окружении. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что это не повлияло на интенсивность работы российского лидера, а сам он не болен. Из режима самоизоляции Путин вышел 29 сентября.