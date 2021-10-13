Москва, , 13:02 — REGNUM Основной источник заражения коронавирусом не на рабочих местах, а в общественном транспорте. Об этом 13 октября заявил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Что говорят наши члены? Основной очаг заражения — это общественный транспорт», — заявил Калинин.

«Я специально вчера в метро проехал лично, 90% в масках, а 10% — нет. А что творится в автобусах? Это же основной (источник) распространения инфекции. Мы просим навести порядок в общественном транспорте, прежде всего», — указал он.