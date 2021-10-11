Великий Новгород, , 13:31 — REGNUM В Новгородской области вводятся новые строгие меры безопасности по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Такое решение было принято по результатам заседания областного оперштаба в связи с резким ростом числа заболевших, сообщили 11 октября в пресс-службе правительства Новгородской области.

Великий Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно принятому решению, с 12 октября совершеннолетние граждане смогут посещать спортивные учреждения, фитнес-центры, библиотеки, музеи, кинотеатры, театры, кальянные, объекты общественного питания, а также заселяться в гостиницы Новгородской области только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном не более полугода назад COVID-19, и с предъявлением паспорта.

«Иным способом попасть на эти объекты будет нельзя. В муниципалитетах и, особенно, в Великом Новгороде необходимо обеспечить соблюдение проверочных мероприятий на наличие QR-кодов у посетителей и предельно жестко реагировать в случаях допуска в помещения людей без QR-кодов», — подчеркнул губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Мы не вводим QR-коды на общественный транспорт, но должен быть организован жесточайший контроль за соблюдением масочного режима», — добавил губернатор.

Кроме того, в регионе вводится обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет, за исключением вакцинированных или переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев. Прогулки, посещение магазинов и аптек вблизи места проживания, разрешены пожилым людям с 8 до 11 утра.

В Новгородской области временно приостанавливается проведение диспансеризации за исключением углубленных осмотров для переболевших ковидом. Запрещается проведение культурно-развлекательных мероприятий. Усиливается бесконтактный контроль температуры тела на входе в торговые центры.

На прошедшей неделе в Новгородской области рост заболеваемости COVID-19 составил 19,4%. За предыдущие дней зарегистрировано 1158 заболевших. За последние сутки выявлено 189 новых носителей, скончались два человека.

На стационарном лечении от ковида в регионе находятся 1479 пациентов, 11 из них подключены к аппарату ИВЛ. 3174 человека лечатся амбулаторно.

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