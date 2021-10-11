Санкт-Петербург, , 17:04 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко своим решением ужесточил действующие в регионе эпидемические ограничения и фактически ввёл режим обязательной вакцинации, который начнет действовать всего через месяц.

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Как сообщили 11 октября в пресс-службе губернатора, с 15 ноября 2021 года все государственные, муниципальные и частные организации Ленобласти обязаны обеспечить наличие у 100% сотрудников QR-кода о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса или факте заболевания COVID-19 в последние полгода, либо документов о медицинском отводе от прививки.

«Сотрудники без них для допуска к работе вынуждены будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа», — пояснили в пресс-службе.

С 15 ноября сотрудники транспортных предприятий, в том числе такси, а также социальные работники будут допускаться к работе только с документом о вакцинации, о заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев или с трехдневным отрицательным результатом ПЦР-теста.

Также с 15 ноября в Ленобласти вход в театры, кино, цирки, бассейны и на фитнес разрешается только с документом о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или с отрицательным ПЦР-тестом «не старше» трех дней.

Этим же постановлением губернатора Ленобласти максимальная численность участников массовых мероприятий сокращена: в красной зоне — до 300 человек, в желтой — до 500, в зеленой — до 1000 человек. Ночные клубы и дискотеки, а также предприятия общепита жёлтой зоны смогут работать при заполняемости до 75%. Напомним, районы Ленобласти разделены по принципу светофора в зависимости от степени распространения COVUD-19.

При этом Волховский район Ленобласти переведён из зеленой в желтую зону.

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Как сообщало ИА REGNUM, за 10 октября в Ленинградской области ковидом заразились еще 275 человек, что на два человека больше, чем днем ранее и на 20 больше — чем в конце прошлой рабочей недели.

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