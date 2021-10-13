Вологда, 13 октября 2021, 23:00 — REGNUM Министр здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков готовится к своей отставке. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «NewsVo».
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В преемники чиновнику прочат главного врача областной больницы №2 Алексея Плотникова.
По данным издания, причиной грядущей отставки является качество работы медучреждений и низкий результат по вакцинации населения от ковида.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области зафиксирован рекорд по смертности от ковида, патологоанатомические службы не справляются с нагрузкой.