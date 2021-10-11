Москва, , 13:24 — REGNUM Российская система образования не нуждается в массовом переводе школ на удаленку по причине пандемии коронавируса. Об этом 11 октября заявил врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Массово ничего не должно быть. Я понимаю, в марте 2020 года мы еще не все понимали и нужно было закрыть. Даже Воронеж не нужно весь закрывать», — сказал эксперт.

По его словам, для профилактики распространения новой инфекции в учебных заведениях необходимо проводить разумную, грамотную, научно обоснованную противоэпидемиологическую работу.

«А закрывать всю страну или всю Воронежскую область — это не надо быть эпидемиологом», — отметил Онищенко.

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