Кемерово, , 07:55 — REGNUM Несмотря на наблюдаемый рост числа обращений в поликлиники с пневмониями и коронавирусом, Кемеровская область в данный момент находится в «зелёной» (благоприятной) зоне по всем ключевым позициям. Такие данные со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщили в правительстве региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По сравнению с ситуацией на большей части страны, Кузбасс пока находится в «зелёной» зоне по приросту амбулаторных пациентов (прирост менее 5−10% в неделю). Также в благоприятной зоне регион ‑ и по количеству занятых перепрофилированных коек. В ряде субъектов коечный фонд полностью загружен, у нас поэтапное развёртывание дополнительных коек позволяет держать 20% гарантированного резерва», — прокомментировал заместитель председателя правительства Кемеровской области Алексей Цигельник.

Он отметил, что по оценке федерального Минздрава, в Кузбассе интегральный риск, связанный с коронавирусом, один из самых низких в стране. Однако, ситуация может быстро меняться и идёт рост заболеваемости, госпитализаций и количества умерших.

«Мы должны быть готовы к ухудшению ситуации», — подчеркнул заместитель председателя правительства Кузбасса.

По его словам, ключевым средством остановки распространения пандемии по-прежнему остаётся вакцинация.