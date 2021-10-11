Москва, , 13:27 — REGNUM В настоящее время уровень вакцинации от COVID-19 в России непозволительно низкий, что является причиной большой смертности от нового заболевания в стране. Об этом 11 октября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Да, действительно, уровень вакцинации у нас маленький. Непозволимо маленький. Отсюда у нас такая большая смертность», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что власти используют любую возможность для того, чтобы призывать жителей страны вакцинироваться от нового заболевания.

«И здесь мы также призываем и средства массовой информации: повторяйте это сто раз в день», — уточнил Песков.

«Президент (России Владимир Путин) давно взял это в свои руки. И на федеральном уровне и правительство, и президент занимаются темой коронавируса на ежедневной основе», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встречу с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд проведет помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.