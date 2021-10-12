Москва, , 10:25 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал будущего спикера Госдумы не пускать в зал депутатов, не сделавших прививку от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Владимир Жириновский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Немедленно вакцинация! Я прошу не допускать в зал депутатов, не прошедших вакцинацию. У меня уже шесть прививок! А вы будете ходить без прививок и заражать», — сказал Жириновский в ходе первого пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.

Он также призвал скорее принять закон о включении прививки в национальный календарь прививок.

С такой позицией не согласен лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. В ходе своего выступления он подчеркнул, что прививка должна быть добровольной.

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