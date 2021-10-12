Москва, , 13:20 — REGNUM Повысить в сто раз размер компенсации за ущерб здоровью из-за прививки от коронавируса предложил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

«Считаю, что компенсации вреда здоровью нужно повысить в 100 раз, с 10 тыс. до 1 млн рублей, а в случае смертельных осложнений от прививки, выплата должна составлять 10 млн», — сказал Миронов.

Кроме того, по его мнению, необходимо вводить полноценное страхование здоровья и жизни граждан при вакцинации от коронавируса и значительно повышать суммы компенсаций при осложнениях.

Он обратил внимание на то, что расширение обязательной вакцинации происходит в разных регионах. Среди них Приморье, Чувашия, Челябинская, Ростовская, Пензенская, Вологодская области. Многие другие субъекты РФ делают вакцинацию обязательной для работников госучреждений и представителей ряда профессий.

«Несмотря на предвыборные заверения регионы вновь встают на рельсы принудительной вакцинации. Мы убеждены, что в этом вопросе нужно не принуждать, а поощрять и убеждать», — добавил Миронов.