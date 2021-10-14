Новосибирск, , 09:29 — REGNUM В Новосибирской области началась реализация постановления главного санитарного врача региона по обязательной вакцинации отдельных профессиональных контингентов. К 21 ноября предстоит вакцинировать первым компонентом более 270 тысяч человек, запасов вакцин более чем достаточно — на складах свыше 400 тысяч доз. Об этом сообщило региональное правительство.

В Новосибирской области состоялся брифинг оперативного штаба Правительство Новосибирской области

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В ходе брифинга оперативного штаба сегодня, 14 октября, министр здравоохранения региона Константин Хальзов напомнил, главным санитарным врачом Новосибирской области принято решение об обязательной вакцинации отдельных профессиональных групп. Под постановление попадает более 270 тысяч человек. Система здравоохранения региона готова для реализации этого решения. Министерством здравоохранения области развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики, 28 мобильных пунктов, а 97 медицинских мобильных бригад готовы выезжать для осуществления вакцинации на предприятиях.

«Более 772 тысяч человек уже привито первым компонентом, закончили полный курс более 724 тысяч жителей региона. Остатков вакцин — более 400 тысяч доз. Этого хватит для иммунизации тех категорий, которые попадают под постановление главного санитарного врача. Здравоохранение готово вакцинировать всех желающих. Для того чтобы исполнить постановление, необходимо выйти на уровень вакцинации — 10 тысяч человек в сутки», — отметил министр.

Отмечается, что непрошедшие вакцинацию в установленные сроки должны быть отстранены от работы, а за нарушение постановления работодателям грозит ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях — штраф для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч рублей.