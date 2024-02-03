Итоги года - 2023
В правительстве РФ сообщили о росте внутреннего туризма на 20%
За 2023 год туристический поток внутри России составил порядка 78 миллионов поездок. Это на 20% выше по сравнению с предыдущим годом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что внутренний туризм в России не только восстановился со времён пандемии коронавируса, но и превысил...
3 февраля 2024
Инопланетяне в Ялте, или «Чёрный лебедь» плывёт в Россию
Сама оговорка «если всё будет хорошо», когда мы размышляем о планах на будущее, совершенно органична. Все люди опытные знают: случиться может что угодно и жизнь пойдет кувырком. Сегодня ты заранее покупаешь билеты на отдых, а завтра случится глобальная пандемия с закрытием границ, война...
11 января 2024
«Главный интерес к русской литературе в мире еще впереди»
Подводя литературные итоги года, ИА Регнум пообщалось с главным редактором «Литературной газеты», членом Совета по правам человека при президенте России Максимом Замшевым. Обсудили, кого можно назвать писателем года, что делать с писателями — иностранными агентами, сможет ли искусственный интеллект...
7 января 2024
Три войны и один переворот: в 2023 году Глобальный Юг бросил вызов Западу
Традиционный жанр «итоги года», особенно в такой серьёзной сфере, как международная политика, требует доверять мнению признанных экспертов. Но мы решили поступить наоборот и довериться мнению наших уважаемых читателей. В январе 2023 года в обновленном ИА Регнум был сформирован отдел «Мир». Он...
4 января 2024
Охлаждение к лету. Что будет с ипотечным рынком в 2024 году
В 2023 году проценты по ипотеке побили рекорды — только с июня по декабрь «средняя температура» на рынке жилья выросла с 7,5% до 16%. «Поблагодарить» за это стоит регулярное повышение ключевой ставки Центробанка. Кроме того, ЦБ решил ограничить выдачу кредитов на жильё с околонулевой ставкой от...
4 января 2024
Безумное достижение. Пять главных событий в британской политике в 2023 году
2023 год закончился, а значит, самое время подводить политические итоги года для Великобритании. Прошедший год все-таки стоит признать более спокойным в сравнении с 2022-м. В конце концов, в 2023 году Лондон пережил сразу трёх премьер-министров. Совсем безумное достижение. При этом ушедший год во...
4 января 2024
«Крепкая и гибкая». В каком состоянии российская экономика вошла в 2024-й
Россия, выдержав массированный удар коллективного Запада, нацеленный на обрушение экономики страны, по итогам 2023-го показала заметные экономические успехи. Валовый внутренний продукт оказывается на 3,5% выше показателей 2022 года, сообщил 25 декабря президент Владимир Путин на заседании Высшего...
3 января 2024
Какой эффект дали антироссийские санкции в 2023 году
Провал украинского контрнаступления, следствием которого стали проблемы для украинской власти с получением внешнего финансирования, СМИ уже отрефлексировали. Но вместе с ним провалилось и другое наступление против России — санкционное. Как известно, в 2023 году ЕС ввёл в действие три дополнительных...
3 января 2024
Ватикан-2023: благословение «нестандартных пар» и выпад Зеленского
Уходящий 2023 год оказался для католической церкви временем трансформации старых вызовов и появлением новых. При этом обострились внутренние проблемы, став для Святого престола большей головной болью, чем международные вопросы. Год начался для католиков уходом из жизни папы Римского на покое...
3 января 2024
Южный Кавказ в 2023-м: Россия вернула стратегическую инициативу
Уходящий год оказался для Южного Кавказа сенсационным. Казалось бы, после 44-дневной Карабахской войны 2020 года удивлять было уже нечем. До сентября мало кто верил, что после ввода российских миротворцев в Карабах статус-кво может измениться. Однако Ильхам Алиев сумел удивить не только соседей, но...
2 января 2024
Планирующие бомбы и новые «Ланцеты». Какие новинки получила армия в 2023-м
События на фронтах специальной военной операции на Украине впервые в истории наглядно показали превосходство российских вооружений над техникой образца НАТО. Провал разрекламированного контрнаступления ВСУ похоронил репутацию немецких танков Leopard и американской лёгкой бронетехники. В свою...
2 января 2024
Призрак империи: в ушедшем году Австро-Венгрия восстала из могилы
Шесть европейских стран не поддержали декларацию по гарантиям безопасности для Киева. Об этом в эфире национального телемарафона сообщал замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига. Он уточнял, что речь идет об Австрии, Венгрии, Мальте, Польше, Словакии и Хорватии. «Думаю, что все эти...
2 января 2024
Мирная-военная жизнь. Как прошёл первый год в составе России для ЛНР
Луганская Народная Республика провела первый полноценный год в составе России. Ещё один год войны, но в то же время 365 дней восстановительных работ в стремлении к мирной жизни. Год был наполнен стройками, запуском предприятий, проработкой социальных проектов для новых территорий и развитием...
1 января 2024
«Вопреки всему». Эрдоган вышел победителем из всех схваток 2023 года
Если говорить об истории Турции в целом, то, наверное, ни одно из событий, случившихся в 2023 году, не сравнится с тем, что страна отметила свою 100-летнюю годовщину. Это немалый срок. Учитывая, что само сохранение нынешних границ было под сомнением из-за Севрского договора, даже сторонники...
1 января 2024
Главное слово 2023 года в Балтийском регионе: милитаризация
2023 год прошел под знаком дальнейшей милитаризации Балтийского региона. Находящиеся в нем государства активно занимались усилением своих армий, скупкой оружия и укреплением военной инфраструктуры, упрочивали свои связи с США и НАТО. Такое их поведение укладывается в логику обострившегося...
31 декабря 2023
Норвегия-2023: меньше денег норвежским семьям, больше — украинским беженцам
2023 год был богат для Норвегии на политические события и экономические процессы. Но большая часть из этих явлений, скорее, были отрицательными для действующего правительства и самих норвежцев. Единственным поистине ярким положительным моментом стало присуждение Нобелевской премии по литературе...
30 декабря 2023
Три ощущения от 2023 года
Язык не поворачивается сказать: «Нам нужна была СВО», «Благодаря СВО» или «Главное, чтобы СВО не закончилась быстро, иначе всё будет зря и быстро вернётся, что было»… Это трагедия, как и любая война. Однако нельзя и не сказать, что это судьбоносное событие для России, и с каждым месяцем, как мы...
30 декабря 2023
Зерно даст обильные всходы. Херсон и Запорожье подвели итоги года
Интеграция в Россию Запорожской и Херсонской областей далась им во многом проще, чем республикам Донбасса. Здесь не было долгого периода самостоятельного плавания, когда решение буквально всех жизненно важных проблем зависело от них самих. Переход на российские стандарты и законы начался сразу —...
30 декабря 2023
Минэкономразвития оценило рост ВВП России в 2023 году на уровне 3,5%
Министерство экономического развития оценило рост ВВП России в 2023 году на уровне 3,5%, сообщил 30 декабря глава ведомства Максим Решетников. «ВВП в 2023 году, по оценке Минэкономразвития на основе статистики за 11 месяцев, составит 3,5%, что выше нашего прогноза», — привела слова министра...
30 декабря 2023
Украина 2023 года. От «контрнаступа» к слому сознания
Традиционный прогноз по китайскому календарю для Украины, как ни странно, сбылся. Накануне 2023 года украинские СМИ рассказывали о капризном Черном Водяном Кролике, и предсказания опытных астрологов о том, что «в следующем году с большой вероятностью распадутся многие союзы, которые уже отжили...
30 декабря 2023