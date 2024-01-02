Уходящий год оказался для Южного Кавказа сенсационным. Казалось бы, после 44-дневной Карабахской войны 2020 года удивлять было уже нечем. До сентября мало кто верил, что после ввода российских миротворцев в Карабах статус-кво может измениться.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако Ильхам Алиев сумел удивить не только соседей, но и весь мир.

Азербайджан: плюс Карабах, минус многовекторность

Азербайджанский лидер решился-таки ввести войска в Карабах и взял его под полный контроль.

Удивил своим поведением не только Баку, но и Ереван. Президент Армении Никол Пашинян не стал вступать в вооруженный конфликт. Более того, власти бывшей Нагорно-Карабахской Республики заявили о самоликвидации.

В современной истории найдется очень мало примеров того, как страна, потерявшая свою территорию, вернула ее спустя 30 лет. На ум приходит разве что Синай, отобранный Израилем после Шестидневной войны у Египта и возвращенный в 1979-м в обмен на признание египтянами еврейского государства.

Отчасти успех Баку можно приписать решительности его лидера, однако немалую роль в нем сыграли геополитические расклады. Администрация Никола Пашиняна сделала всё, чтобы как можно дальше отдалить от себя Россию.

Самые громкие антироссийские шаги Еревана пришлись именно на этот год. Поездка жены премьера Анны Акопян в Киев с обещаниями предоставить гуманитарную помощь. Подписание Римского статута и присоединение к Международному уголовному суду, выдавшему ордер на арест Владимира Путина. И, наконец, армяно-американские военные учения.

Такие шаги союзника по ОДКБ вынудили МИД России впервые за историю отношений вручить ноту протеста армянскому послу. Последовательность двух вышеперечисленных событий удивления вызывать не должна — сначала нота протеста, потом операция Азербайджана в Карабахе.

Известия/Александр Казаков Ильхам Алиев

Победа Алиеву далась нелегко. Если раньше Азербайджан традиционно хвастался многовекторностью своей внешней политики, то одного вектора он лишился. Соединенные Штаты устами своего замгоссекретаря Джеймса О’Брайена дали понять, что Вашингтон прекращает контакты на высшем уровне с Азербайджаном и приостанавливает выделение помощи, пока не увидит прогресса в переговорах с Арменией.

После жесткой реакции Алиева Госдеп пошел на попятную и отправил того самого О’Брайена в Баку для нормализации отношений. Но азербайджанская сторона до сих пор держит обиду на Америку и не собирается проводить мирные переговоры с армянскими коллегами в Вашингтоне.

ЕС остается на обочине

Геополитическим изменениям на Южном Кавказе так же, а может и сильнее, не рады некоторые европейские страны. В особенности Франция. Во время президентской гонки ряд французских политиков, например Валери Пекрес, посещали и Армению, и Нагорный Карабах.

В 2023 году Карабах во главе колонны гуманитарной помощи хотела посетить мэр Парижа, но не смогла, так как Азербайджан уже взял под свой контроль Лачинскую дорогу.

Франция и Азербайджан обменялись официальными обвинениями, а кульминацией процесса стало объявление двух сотрудников французского посольства в Баку персонами нон грата.

США и Франция — больше для Алиева не посредники. Это удар по престижу и влиянию всего НАТО и отчасти Евросоюза в регионе.

С 2021 года Евросоюз перехватил инициативу в карабахском вопросе у России, Алиев и Пашинян периодически встречались в Брюсселе и обсуждали условия мира. Но углубление кризиса в азербайджано-французских отношениях и его появление в азербайджано-американских создает для Москвы окно возможностей.

Продвигаемая Россией платформа «3+3» вышла на новый уровень. В ноябре встреча проводилась с участием глав МИД России, Ирана, Турции, Азербайджана и Армении.

В конце года Путин собрал в Петербурге лидеров стран СНГ и создал возможность для встречи Алиева и Пашиняна тет-а-тет.

В отличие от США и ЕС, старающихся провести переговоры исключительно на евроатлантических площадках, Москва выступает за региональное решение региональных проблем.

Этот подход нравится Ирану, опасающемуся изоляции, устраивает антизападную Турцию и становящийся таковым Азербайджан.

Пашинян комфортнее чувствует себя в Брюсселях и Парижах, но не может вести переговоры с самим собой.

Грузия держится особняком

Встречи в формате 3+3 всё еще игнорирует Грузия, хотя она и имеет нормальные отношения со всеми остальными участниками. Проблема упирается в формальности — наличие территориальных претензий на Южную Осетию и Абхазию.

При этом Тбилиси умудряется проплывать между Сциллой и Харибдой. Правительство Ираклия Гарибашвили пошло на смелый шаг, не присоединившись к антироссийским санкциями. Грузия возобновила авиасообщение с Россией, в ответ Россия отменила визы для грузинских граждан.

С этой точки зрения можно констатировать, что российские позиции в Грузии укрепились.

В то же время Тбилиси не отказывается от курса на евроинтеграцию, даже получая «оплеухи» от своих западных партнеров.

При каждом удобном случае, как при принятии закона об иноагентах в марте, на улицы Тбилиси выводятся многотысячные демонстрации.

ЕС постоянно напоминает Гарибашвили о правах человека и освобождении экс-президента Михаила Саакашвили.

Грузинские власти требуют разъяснений о финансировании Агентством США по международному развитию (USAID) беспорядков в стране, но устоять под давлением США, НАТО и ЕС крайне сложно. Коль уж ты сам подсадил себя на европейскую удочку, приходится считаться с требованиями Брюсселя.

В прошлом году в Тбилиси расстроились из-за того, что Грузии не дали статус кандидата в члены ЕС. В этом году Брюссель исправился и желанный статус предоставил.

Но цена всё та же — во время визита в грузинскую столицу глава евродипломатии Жозеп Боррель объяснил, что ЕС ждет от Грузии антироссийских шагов, осуждения «войны на Украине» и присоединения к санкциям.

Россия укрепляет позиции

Можно ли наблюдать формирование какого-то устойчивого тренда с учетом всех вышеперечисленных событий на Южном Кавказе? С одной стороны, нет. Борьба за регион как велась, так и ведется, и победителей пока что нет.

Проигравший в период Второй карабахской войны Евросоюз, выдавленный Россией и Турцией, сумел взять реванш, укрепляясь в Армении и перетягивая в Брюссель одеяло армяно-азербайджанских переговоров.

Даже если Вашингтон и Париж чем-то недовольны, от европейских площадок ни Алиев, ни тем более Пашинян не отказывались. Недавно Алиев открыл интерконнектор из Болгарии в Сербию, по которому пойдет азербайджанский газ. Европейские власти приветствуют диверсификацию поставок газа и снижение роли России в обеспечении Европы энергоносителями.

Москва же увеличила свои шансы на посредничество, проведя первую встречу Алиева и Пашиняна после сентябрьского конфликта. Но чтобы удержать это преимущество, нужно наращивать усилия.

Что касается Грузии, то здесь инициатива тоже осталась за Россией. Евросоюз дал статус кандидата Тбилиси не за прогресс в реформах, а вопреки его прагматичному курсу по отношению к Москве.

Дальнейшее ужесточение позиций Брюсселя из-за Украины и санкций может привести к потере ориентированной на ЕС Грузии.

При этом статус страны-кандидата может оказаться ловушкой для Гарибашвили. А у Брюсселя будет больше политических и юридических оснований, чтобы раскачивать власти и усиливать оппозицию.

В дальнейшем внерегиональные процессы по-прежнему будут влиять на Южный Кавказ. Главные события, как и ранее, разворачиваются на Украине. И здесь инициатива — за Россией.

Пока США и ЕС думали над тем, как помочь Израилю разгрести авгиевы конюшни в Газе и где найти деньги на финансирование и боеприпасы для Киева, Россия уверенно шла в наступление и взяла Марьинку.

Если американского президента Джо Байдена встречают в Саудовской Аравии и других арабских странах со скрытой ненавистью, то Путина приветствуют салютами и парадами.

Одним словом, чем сильнее Россия будет на других фронтах, тем легче ей будет продавливать свою повестку и на Южном Кавказе.