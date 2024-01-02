Шесть европейских стран не поддержали декларацию по гарантиям безопасности для Киева. Об этом в эфире национального телемарафона сообщал замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига. Он уточнял, что речь идет об Австрии, Венгрии, Мальте, Польше, Словакии и Хорватии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Думаю, что все эти государства обладают политической волей стать стороной декларации. Мы сейчас работаем с этими партнерами, чтобы они тоже присоединились к гарантиям нашей безопасности», — заявлял Сибига, являющийся «серым кардиналом» украинской внешней политики.

Шантаж в пользу Боснии

Если вынести за скобки островную Мальту с её армией общей численностью в 1700 человек, остальные пять стран, которые пока отказываются жертвовать своей безопасностью ради Украины, объединяет два важных момента. Во-первых, все они находятся в Центральной и Восточной Европе. Во-вторых, территория всех этих стран (полностью или частично) до 1918 года находилась под властью Австро-Венгрии.

В Киеве последний факт предпочли не заметить — скорее всего, потому, что часть территории Украины (нынешние Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и большая часть Черновицкой области) тоже когда-то входила в состав Дунайской монархии.

Однако о проступающей на карте Европы Австро-Венгрии уже не первый год говорят журналисты и дипломаты, и последние события лишь усилили обсуждение этой темы.

Так, накануне недавнего саммита Европейского союза, который рассматривал вопрос начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, брюссельская редакция американского портала Politico опубликовала большой материал под заголовком «Слухи о возрождении Австро-Венгрии».

В нём было сказано, что Австрия и Венгрия дуэтом выступают против ЕС по вопросам Украины, России и даже конфликта Израиля с ХАМАС. «Не заблуждайтесь: это двуединая монархия, восстающая из могилы», — процитировало издание неназванного брюссельского дипломата.

В ситуации с ускоренным продвижением Украины в Евросоюз проблема в том, что у австрийцев есть свои фавориты среди государств-кандидатов на вступление в ЕС, в первую очередь — Босния и Герцеговина (БиГ).

Она, как Украина и Молдавия, получила статус кандидата в прошлом году. Но Брюссель предложил начать вступительные переговоры только с Киевом и Кишинёвом. В ответ Австрия, по сути, начала открытый шантаж Евросоюза — мол, или вы открываете двери и для нашего фаворита, или за дверью остаются все.

Выступая 11 декабря перед депутатами федерального парламента, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна не готова поддержать открытие переговоров о членстве Украины в ЕС в нынешних условиях.

По его словам, ни у кого не должно быть особых условий вступления: «Не должно быть никаких преференций для Украины, особенно по сравнению с Боснией и Герцеговиной».

Конечно, в Брюсселе были уверены, что в последний момент Австрия уступит (собственно, так и случилось на саммите). При этом в статье Politico были приведены слова неназванного высокопоставленного австрийского чиновника: «Мы не собираемся стоять на пути Украины в ЕС, поскольку это то же самое, что встать перед товарным составом. Но мы хотим тихо прицепить Боснию и Герцеговину сзади к этому составу».

Безусловно, это касается и хода будущих переговоров о вступлении Украины: на каждом их этапе Вена будет использовать свой голос, торгуясь за преференции для БиГ.

«Когда дело доходит до политического курса Австрии, причин для беспокойства по-прежнему достаточно. Осенью следующего (уже наступившего 2024. — Прим. ред.) года в стране планируется провести выборы. Антиевропейская «Партия свободы», которая считает Венгрию Орбана образцом, лидирует в опросах с комфортным отрывом», — написало Politico.

Все беды — из-за Украины

Издание напомнило, что во время недавнего визита в Будапешт лидер «Партии свободы» Герберт Кикль назвал Венгрию «убежищем национального самоопределения и сопротивления глобалистскому вмешательству из Брюсселя».

Правда, венгерский премьер Виктор Орбан, который был главной мишенью критики со стороны Politico и всех мейнстримных европейских СМИ, на саммите ЕС в вопросе начала переговоров о вступлении Украины неожиданно отступил под давлением канцлера ФРГ Олафа Шольца.

По слухам, Шольц пригрозил Орбану, что немецкие компании могут покинуть Венгрию — а ведь они обеспечивают четверть всего экспорта страны и пятую часть всех иностранных инвестиций.

Однако, вернувшись на родину, Виктор Орбан поспешил заверить свой несколько обескураженный электорат в том, что не собирается отказываться от противодействия вступлению Украины в Евросоюз.

В последнюю неделю перед католическим Рождеством Орбан заполнил собой венгерское медиапространство, уверяя избирателей, что все под контролем.

Вопреки правилам, он дал живые интервью телеканалам TV2 и Hir TV, газетам Magyar Nemzet и Mandiner, выступил в подкасте Mandiner. И это — в дополнение к традиционному интервью-монологу на публичном «Радио Кошут» и большой пресс-конференции для местных и зарубежных СМИ в Будапеште.

«Мы знаем, что решение начать переговоры может привести ко многим проблемам, но у нас есть законные основания предотвратить эти проблемы, как только окажется, что они будут касаться Венгрии», — пояснил венгерский премьер свою новую тактику по переговорам с Украиной в интервью главному правительственному изданию Magyar Nemzet.

«Решающим аргументом для согласия Венгрии стало то, что сейчас она ничего не теряет от начала переговоров», — добавил он в разговоре с Mandiner, акцентируя на «сейчас». А в будущем процесс вступления Украины потребует более 70 единогласных голосований всех стран — членов ЕС.

При этом в ходе продолжающихся в Венгрии «национальных консультаций» миллионы граждан получили уведомления от своего правительства с объяснением, почему страна сталкивается с финансовыми проблемами.

(сс) European People's Party Виктор Орбан

Мол, деньги ЕС в Венгрию не приходят потому, что их передают Украине. Вступление Украины в ЕС приведет к дополнительным проблемам Венгрии, потому что теперь все деньги пойдут украинцам. Брюссель требует разрешить завозить в Венгрию продукты с ГМО из Украины и этим убивает местных фермеров. И всё это происходит потому, что ЕС хочет не мира, а войны, и поэтому поставляет Киеву оружие.

Словом, все беды венгров — из-за Украины. И такой сигнал многократно усиливается правительственной машиной пропаганды, обеспечивающей постоянное сопровождение «консультаций» и призывающей принять в них участие, в том числе онлайн.

При этом отсутствие среди направлений критики Киева вопроса о правах венгерской общины Закарпатья даже украинские аналитики объясняют тем, что Орбан просто ждёт невыполнения киевскими властями недавно принятых изменений в законодательство о национальных меньшинствах.

Евросоюз как противник

Однако если Виктор Орбан пока занимает выжидательную позицию, то его словацкий коллега (кстати, вся Словакия до 1918-го была частью Венгрии) Роберт Фицо в обращении к нации по итогам 2023 года выглядел весьма решительно.

«Я убежден, что большая часть ЕС умышленно заблуждается в вопросе войны на Украине. Значительная, я бы сказал, подавляющая, часть государств ЕС буквально одержима Украиной и ненавистью к России. Из этого проистекают странные мнения, которые совершенно некритично распространяются в европейских СМИ. Якобы мы должны продолжать поддерживать войну на Украине, а мирные переговоры сейчас нежелательны», — заявил он. При этом ясно подразумевалось, что Словакия принадлежит как раз к тому меньшинству, которое мыслит правильно.

По словам Фицо, Украину просто используют, чтобы ослабить Россию экономически и на международном уровне. «Украина стала Клондайком для оружейных фирм и торговцев смертью. Я боюсь, что во имя этих геополитических целей Запад будет бороться с Россией до последнего украинского солдата. И мы уже не так далеки от этого», — констатировал премьер Словакии. О том, что его правительство прекратило любую военную помощь Киеву, он не напоминал — это словаки и так прекрасно знают.

Роберт Фицо чувствует себя уверенно: его четвёртое правительство, созданное по результатам парламентских выборов 30 сентября, имеет комфортное большинство в парламенте и поддержку в словацком обществе.

А вот Хорватию, состоящую из бывших земель австрийской и венгерской короны, в 2024-м ждут и парламентские, и президентские выборы.

И если президент этой страны Зоран Миланович всегда выступал против военной помощи Украине и пытался этому помешать, то премьер Андрей Пленкович добился передачи Киеву немалого количества вооружений из хорватских арсеналов, в частности, более 20 боевых вертолётов Ми-8.

Однако в преддверии выборов Сабора (парламента), на которых его правая партия «Хорватский демократический союз» впервые за 20 с лишним лет может уступить левой оппозиции, поддерживаемой президентом, Пленкович становится всё более осторожным с проукраинскими заявлениями. Упомянутый выше отказ от гарантий безопасности для Украины со стороны Хорватии — лишь один из примеров этого.

Наиболее же парадоксальной является ситуация в Польше, в которой бывшие австрийские владения составляют менее 20% территории — речь о Западной Галиции с центром в Кракове. В ходе парламентской кампании летом-осенью 2023 года находящаяся у власти правоконсервативная партия «Право и справедливость» (ПиС) сделала целый ряд шагов, направленных против киевских властей.

Damir Sencar Зоран Миланович

Во-первых, был введён запрет на импорт украинского зерна и другой сельхозпродукции. Во-вторых, тогдашний премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не будет передавать Украине оружие и военную технику из своих арсеналов.

Но на выборах 15 октября победили леволибералы, которые резко критиковали ПиС за недостаточную поддержку Украины. Неудивительно, что от сформированного 13 декабря нового правительства Польши во главе с Дональдом Туском в Киеве ждали решения проблем в двусторонних отношениях. И в первую очередь — разблокирования границы, которую с 6 ноября 2023 года закрыли польские дальнобойщики.

Однако пока что Киев дождался лишь визита главы МИД Польши Радослава Сикорского на прошлой неделе — с заверениями о дружбе и поддержке.

При этом накануне визита заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что запрет на импорт зерна с Украины новое правительство оставит в силе, хотя против этого резко выступает Брюссель.

Более того, он допустил блокаду украинского агроэкспорта в ЕС минимум на 20 лет в случае, если Украине удастся стать полноправным членом Евросоюза. «Мы должны защитить свои интересы, как это сделала Германия, когда Польша присоединилась к ЕС. Тогда рынок труда для поляков был закрыт на восемь лет», — напомнил он.

А лидер входящей в новую правящую коалицию Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш ранее и вовсе требовал расширить эмбарго на импорт украинской сельхозпродукции и заявлял, что будет стоять на стороне польских перевозчиков, блокирующих границу.

При этом Косиняк-Камыш, который с 13 декабря занимает пост вице-премьера и министра обороны Польши, с того времени не сказал ни слова о военной помощи Киеву со стороны Варшавы. Также он никак не комментировал ситуацию с отказом предоставить гарантии безопасности Украине.

Молчит об этом и премьер Польши Дональд Туск. Однако он дал Киеву надежду на прекращение блокады трёх из четырёх автомобильных КПП на польско-украинской границе.

«Мы близки к убеждению, что наши действия могут дать результаты как на переговорах в Киеве, так и в Брюсселе. Я не думаю, что мы достигнем максимума, которого хотят дальнобойщики, но то, что может быть достигнуто, позволит нам снять эмоции и снять блокаду на границе», — заявил он 27 декабря на пресс-конференции в Варшаве.

European People's Party Дональд Туск

На этих словах остаётся лишь вспомнить о том, что 100 с небольшим лет назад вопрос о пограничных переходах Медыка — Шегини, Корчовая — Краковец и Гребенное — Рава-Русская показался бы подданному Австро-Венгрии неуместной шуткой. Ведь тогда все упомянутые населённые пункты находились в рамках одной австрийской провинции — Королевства Галиции и Лодомерии (Владимерии, т.е. Волыни).

Кстати, упомянутая статья Politico также начинается с шутки: «Верный способ рассердить австрийца — упомянуть о предстоящем футбольном матче Австрия — Венгрия, а затем спросить, кто соперник». Но далее следует вывод: ныне такой соперник есть, и это ЕС.

И касается это не только Австрии с Венгрией, но и почти всех государств, созданных на территории бывшей двуединой монархии.