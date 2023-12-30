2023 год был богат для Норвегии на политические события и экономические процессы. Но большая часть из этих явлений, скорее, были отрицательными для действующего правительства и самих норвежцев.

Иван Шилов ИА Регнум Итоги года — 2023. Норвегия

Единственным поистине ярким положительным моментом стало присуждение Нобелевской премии по литературе писателю Юну Фоссе, который стал четвёртым норвежским литератором, удостоенным этой почётной награды.

Холодильник победил телевизор

Важным внутриполитическим событием уходящего года стали выборы в местные органы власти, которые состоялись 11 сентября. Выборы подтвердили низкие рейтинги действующего правительства. Впервые за почти 100 лет социал-демократическая Arbeiderpartiet перестала быть самой поддерживаемой партией, уступив позиции правой Høyre.

По большей части, итоги выборов обуславливаются экономическими проблемами страны. Рост цен, рекордный показатель ключевой ставки (4,5%), слабая норвежская крона — всё это негативно сказалось на финансовом благополучии обычных норвежцев. В сентябрьском опросе Respons Analyse 45% респондентов ответили, что страна становится всё хуже для жизни.

Ухудшение качества жизни наложило свой отпечаток на настроения перед празднованием Рождества.

Согласно недавнему опросу, каждый пятый житель страны был обеспокоен тем, сможет ли он купить подарки. А каждый шестой высказывал неуверенность в том, что на его столе будет праздничная еда.

Благотворительные организации начали бить тревогу ещё осенью, заявляя, что Норвегия переживает гуманитарный кризис. Норвежское издание NRK привело статистику, согласно которой за одну неделю в Осло Matsentralen (сеть организаций, занимающихся бесплатной раздачей продуктов питания) раздала 114 тысяч обедов.

И это неудивительно, ведь всё та же NRK выпускала статью о том, что простые семьи замечают подорожание товаров и заполненные лишь наполовину холодильники. Норвежцы тратят гораздо больше денег на жилищные расходы, чем раньше, что требует установления более жестких финансовых приоритетов для семей.

Как показывает статистика, жители страны стали меньше тратить денег на досуг и занятия спортом (10% от всех расходов в 2012 году и 7,9% — в 2023-м).

Отставки министров

И вроде в эти тяжёлые экономические времена политики должны сосредоточиться на решении внутренних проблем. Однако некоторые из них думали больше о своём кошельке, чем о благополучии собственных граждан, что привело к череде потрясений в высших эшелонах власти.

Самым громким стал скандал, приведший к отставке главы МИД Норвегии Анникен Витфельдт. Её муж Ула Флем приобрёл акции, в том числе производителя оружия Kongsberg Gruppen, в период, когда Витфельдт уже занимала свой пост.

Согласно норвежским законам, приобретение акций компаний, участвующих в госзаказах и зависящих от политических решений правительства, противоречит принципам беспристрастности и правилам торговли акциями для членов правительства и их близких родственников.

Помимо Витфельдт, лишились постов из-за нарушения принципа беспристрастности министр науки и высшего образования Норвегии Ула Бортен Му, который также приобрёл акции Kongsberg Gruppen, а также министр культуры и равноправия Анетте Треттебергстуен.

Правда, выяснилось, что не только члены действующего правительства нарушали принципы беспристрастности. Так, муж бывшего премьер-министра Эрны Сульберг также активно занимался торговлей акциями в период её пребывания на посту. Официально известно, что с 2013 по 2021 год он совершил 3650 транзакций.

В октябре произошли перестановки в норвежском правительстве, которые были обусловлены как сокрушительным проигрышем правящей левой коалиции на прошедших сентябрьских выборах, так и чередой министерских скандалов.

Смена правительства была призвана вернуть утраченное доверие граждан и привнести новые идеи и перспективные проекты.

Миллиарды для Украины

На внешнеполитическом треке основные усилия норвежское правительство сконцентрировало на Украине. В феврале парламент принял программу поддержки Украины («Программа Нансена») стоимостью в 75 миллиардов норвежских крон, рассчитанную на пять лет.

Согласно обзору Кильского института мировой экономики, только институты Европейского союза, США, Германия и Великобритания опережают Норвегию по общему объёму обещанной военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.

При этом Норвегия зарабатывает ошеломляющие суммы на украинских событиях, став главным экспортёром газа в Европу после отказа многих европейских стран покупать его у России.

Также Норвегия разместила на своей территории больше 65 тысяч украинских беженцев, предоставив им в два раза более щедрые схемы помощи, чем соседние Швеция и Дания.

Но, поскольку потребность в военной поддержке Украины была очень велика, деньги на все эти инициативы пришлось «позаимствовать» из финансирования, выделенного на будущие годы. Нечто подобное прогнозируется и в 2024 году.

В конечном итоге, судя по всему, «Программа Нансена» обойдётся значительно дороже, чем заявленные 75 миллиардов. И хотя цены на нефть и газ сейчас далеко не такие высокие, как сразу после начала СВО, у Норвегии в следующем году всё равно будет солидный бюджетный профицит.

Однако остается вопрос, ощутят ли это простые граждане. Если негативные прогнозы для норвежской экономики сбудутся, то вряд ли рейтинги правительства и Рабочей партии улучшатся, что обещает интригу и жаркую борьбу на парламентских выборах 2025 года.