Интеграция в Россию Запорожской и Херсонской областей далась им во многом проще, чем республикам Донбасса. Здесь не было долгого периода самостоятельного плавания, когда решение буквально всех жизненно важных проблем зависело от них самих.

Иван Шилов ИА Регнум

Переход на российские стандарты и законы начался сразу — как и прямая помощь Большой земли, включившейся в развитие регионов, застывших в конце 80-х.

При этом 2023 год области прожили практически без половины территории и без областных центров, где остались основные промышленные предприятия. В настоящее время это аграрные районы с небольшими населёнными пунктами, самыми крупными из которых являются Мелитополь и Бердянск.

Часть территории продолжает подвергаться обстрелам ВСУ с правого берега Днепра, немалая часть населения покинула свои места жительства, а Херсонщина минувшим летом пережила тяжелейшее наводнение после разрушения Украиной дамбы Каховской ГЭС.

Тем не менее жизнь не стоит на месте. Регионы системно развиваются, приняты программы их социально-экономического развития, и, наверное, впервые за 30 с лишним лет люди видят, что это не просто бумажка под выборы. Например, прекрасная дорога из Крыма вдоль Азовского моря появилась без перерезания ленточек и пафосных речей, в рабочем режиме. И те, кто работает «на местах», в один голос утверждают, что главное достижение за минувший год — изменившееся сознание местных жителей.

Они увидели практическую разницу между Украиной и Россией, почувствовали свою причастность к большой стране, получили надежду на лучшее будущее, стоящую на прочном основании. И чем дальше — тем больше включаются в работу, которой раньше сторонились «на всякий случай». Качественные изменения и стабильность — та основа, которая неизбежно обеспечит возвращение людей. Особенно когда наступит мир, которого все с нетерпением ждут.

А восстановление новых регионов России, как считают эксперты, будет стимулировать развитие всей страны.

Зерно как драйвер

Экономика южного макрорегиона преимущественно стоит на трёх китах: сельском хозяйстве, рыболовецком промысле и туризме, а также на глубоко связанной с ними транспортной инфраструктуре. Этим сферам в основном и было уделено основное внимание властей в минувшем году.

Пока главный драйвер — сельское хозяйство, в минувшем году с миллиона гектаров доступных земель в Запорожской области только зерна было собрано 2,2 млн тонн, а на Херсонщине — 1,5 млн тонн. Причём урожай удалось продать на рынки Африки и Ближнего Востока благодаря созданному запорожцами государственному «зерновому оператору», посреднику между фермерами и оптовыми покупателями. Организация занимается скупкой урожая зерновых и зернобобовых и его последующей продажей.

«Это позволяло аграриям продать урожай по рыночной цене и гарантированно получить вырученные средства, — поясняет замглавы правительства региона Андрей Козенко. — В этом году предприятие начало также самостоятельно обрабатывать земельные участки».

В активе ещё есть знаменитая мелитопольская черешня, виноград, фруктовые сады и тепличные хозяйства, на которые делается большая ставка. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, в ближайших планах — реализация масштабного проекта по орошению земель сельхозназначения стоимостью около 500 млрд рублей. Как предполагается, он позволит увеличить урожайность втрое и эффективно выращивать недорогие овощи.

«В Советском Союзе этот проект начали реализовывать, но не доделали. Когда мы его реализуем, мы без особых вложений в сельскохозяйственную отрасль сможем собирать не 2,2 миллиона тонн со своего миллиона гектаров, как сейчас, а шесть миллионов тонн, причем это уже будут не только зерновые, но и овощные культуры», — заявил Балицкий журналистам.

Сельхозпроизводители не предоставлены сами себе, им доступны все виды поддержки и льгот, действующие на территории Российской Федерации. Ещё с начала прошедшего года российские власти снабжают фермеров Херсонщины техникой, а Минсельхоз области принимает заявки на предоставление сельхозтехники в лизинг. За минувший год 166 агропредприятий получили поддержку на сумму 350 млн рублей.

Без такой поддержки выплыть самостоятельно у них вряд ли получится.

К примеру, до 2022 г. расположенные вдоль Днепра сёла Херсонской области жили за счёт высокотехнологических тепличных хозяйств и оптового рынка в Великих Копанях. Наводнение после схода вод Каховского водохранилища сильно ударило по этому бизнесу. Однако былую славу «главного огорода страны» региону намерены вернуть, в том числе через прямую финансовую помощь.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС

Для продвижения продукции планируется запустить региональный бренд «Сделано на Херсонщине». В настоящее время во многих посёлках и сёлах активно проводятся ярмарки, на которых жители могут купить овощи, фрукты, колбасные изделия по низким ценам, а фермеры — показать и продать свою продукцию.

Способствовать активному развитию должна и льготная система налогообложения, которая вводится благодаря созданной в двух областях свободной экономической зоне. Особый режим коснётся всех предпринимателей: и тех, кто только начинает реализацию проектов, и тех, кто уже работает. Ранее и. о. министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов сообщил, что порядка 100 компаний изъявляют желание стать резидентами СЭЗ на этой территории.

При этом очень многое зависит от орошения. Снижение уровня Днепра сделало системы мелиорации, построенные ещё в советское время, бесполезными, а в степной зоне с засушливым климатом без воды развивать сельхозпроизводство вряд ли возможно. Это ключевой вызов для региональных властей — как и строительство перерабатывающих мощностей, которые позволят осваивать российский рынок с его сложной логистикой гораздо эффективнее.

Мечты о промышленности

По-настоящему говорить о запуске промышленного производства можно будет только после воссоединения всей территории Запорожской и Херсонской областей в единых границах. Херсон традиционно являлся одним из крупнейших центров кораблестроения, там сохранились машзавод и мощности порта. Запорожье, в свою очередь, это центр металлургии — как черной, так и цветной. А без качественного металла вряд ли смогут полноценно быть задействованы предприятия, сохранившиеся в Мелитополе. В первую очередь в сфере станкостроения и производства двигателей.

Самым крупным промышленным объектом пока остаётся Запорожская АЭС, работающая одним блоком на обеспечение собственных потребностей в электричестве. Вся распределительная инфраструктура вокруг неё целенаправленно разрушена Украиной, и на протяжении всего 2023 года постоянно нависала угроза атаки и на саму станцию. Её включение в сеть — тоже одна из предпосылок экономического развития и инвестиций в новые территории, для бизнеса (особенно производственного) гарантированное подключение к сети — чуть ли не важнее, чем система налогообложения.

Иван Шилов ИА Регнум

То же касается и другой обеспечивающей инфраструктуры.

Так, Украина не желала заниматься газификацией Херсонщины, по этому показателю региона был охвачен не более чем на 27%. А в июле украинская сторона отрезала газопровод на юг, от которого была запитана Запорожская область. Но это подтвердило истину «нет худа без добра». К началу отопительного сезона в Херсонскую область проложен магистральный газопровод из Крыма, от которого отведена новая ветка от до Геническа. Ещё один газопровод соединит Геническ и посёлок Новотроицкое — центр одного из крупнейших сельхозрайонов области.

Кроме того, изучается возможность строительства газопровода со стороны Запорожской области, три ветки позволят закольцевать газотранспортную систему Крыма и всего Приазовья. В октябре подключили к единой ГТС России и Запорожскую область. Бердянск получил российский газ первым, следом его подачу возобновили в Мелитополе, с начала ноября началось поэтапное подключение жилых домов и социальных объектов Энергодара.

В комплексе — это та база, которая позволит осуществить план запуска в 2024–2025 годах производства электросварочного оборудования, газобетонных блоков, бумажных фильтров, кетчупов, майонезов и соусов, обработки полиуретана и полимеров. На Херсонщине хотят построить завод по производству линий для пищевой перерабатывающей промышленности, а с начала 2022 года здесь уже открыли 13 новых предприятий.

В марте губернатор Владимир Сальдо подписал распоряжение о создании Фонда развития промышленности. Займы инвестиционной направленности планируют предоставлять со ставкой от 1% до 2%, в зависимости от особенностей проекта. В Запорожской области в начале 2023 г. насчитывалось 183 предприятия, 65 из которых трудятся в полную силу и выпускают продукцию, востребованную на российском рынке. По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, в регионе планируют создать мощный кластер высокотехнологичного литейного производства.

Над внутренними заказами по стране, а также в Белоруссию и Казахстан работает сейчас Мелитопольский завод автотракторных запчастей. А в сентябре о планах по созданию промышленного парка рассказал министр промышленности и энергетики региона Николай Еланцев.

«Запорожская область всегда славилась автомобильной промышленностью и компонентной базой для неё. Планируется, что на территории площадки будет развиваться литейное производство, мехобработка, планируется запуск новых производств в части компонентной базы», — подчеркнул он.

А включение в транспортно-логистическую сеть России портов Мариуполя и Бердянска (а также, возможно, мелких портов Херсонщины) не только ускорит интеграцию новых территорий, но и многократно ускорит развитие любой отрасли.

Человеческий фактор

Самую острую нехватку южные области испытывают в людях, и эту проблему не решить обычными организационными методами. Как уже говорилось выше, в состав России два региона вошли не всей территорией, что уже уменьшило людской ресурс. Очень многие уехали после начала СВО, и в первую очередь это трудоспособное население и молодёжь.

Во многих населенных пунктах остались в основном старики, за которыми некому ухаживать, кроме социальных служб. В Великой Лепетихе, например, у каждого работника находится на обслуживании 13–15 человек, требующих постоянного внимания. Пришлось даже организовывать работу бесплатного парикмахера — в городе их не осталось ни одного. А гуманитарная и экологическая катастрофа, вызванная большим наводнением, ещё сильнее подкосила Херсонщину.

Тем не менее она же показала истинное отношение к людям. На спасение жителей пострадавших от воды городов и сёл были брошены все возможные ресурсы. Как говорит министр труда и социальной политики региона Алла Бархатнова, первые две недели её сотрудники практически не спали. В быстро оборудованных пунктах временного размещения было поселено около 5,5 тысячи человек, а еще порядка 6 тысяч — доставлены в другие посёлки и к родственникам.

«На сегодня в ПВР осталось всего 702 человека, 17 590 граждан своевременно обеспечены как единоразовыми выплатами, так и компенсациями на утраченное жилье и имущество. Жилищные сертификаты получили 15 970 человек и уже приобрели жилье, а 5200 граждан в ожидании одобрения запроса. Ни в одном новом субъекте такой поддержки не было, нам даже завидуют. Но я считаю, что жители Херсонской области должны были получить такую поддержку», — говорит Бархатнова.

В новых регионах практически 90 и более процентов людей получили российские паспорта, оформили страховые полисы и получение пенсий. С ноля восстановлена система соцзащиты регионов, появилось совершенно другое качество медицинских услуг. В Геническе местные жители рассказали ИА Регнум, что при Украине ездить за любой более-менее сложной помощью приходилось в Крым. Теперь она имеется прямо на месте.

В минувшем году только медицинского оборудования в Запорожскую область отправлено из Большой России на 1,5 млрд рублей, в ремонт медучреждений вложено 2,1 млрд рублей. По информации заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, в новых регионах за год восстановлено 1857 жилых домов и 635 объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, отремонтировано 205 дорог, налажена работа 914 объектов и систем тепло− и энергоснабжения, в том числе 28 объектов водоснабжения и водоотведения, отремонтированы 22,9 км сетей, из них 18,8 км теплотрасс.

«Огромные деньги вкладывает Российская Федерация в свою землю, в свой регион, в своих людей. Это позволяет нам нормально работать, люди видят, что здесь не временщики, как это было при Украине, здесь пришли люди, которые вкладывают в дороги, медицину, социалку. Видят, что Россия — навсегда. Что в России за словом следует дело, и начинается это с президента: он сказал — значит так и будет. Когда они это поняли — начали работать по-другому», — говорит запорожский губернатор Евгений Балицкий. Хотя при этом отмечает острую и повсеместную нехватку врачей.

В Запорожской и Херсонской областях начато невиданное — расчистка русел малых рек, организация нормальной работы с мусором, экологические проекты. Восстановлена работа биосферного заповедника «Аскания-Нова», начато благоустройство популярных мест отдыха.

Одним из главных «народных промыслов» здесь всегда был туризм, города и посёлки на побережье Черного и Азовского морей жили за счёт отдыхающих. Но это было дикое развитие без всякого плана. Теперь официальным ориентиром местных властей является строительство и восстановление инфраструктуры, развитие транспорта, создание полноценных туристических кластеров. В минувшем году Запорожская область подписала первые соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Калужской и Ярославской областями.

Таким образом, всё, на чем стояла привычная жизнь, получило мощный толчок, и лишь боевые действия являются сдерживающим фактором для резкого повышения уровня жизни. Но как только они закончатся, брошенное в 2023 году зерно даст обильные всходы. И люди непременно вернутся домой, а за ними приедут и другие — ближе к благодатной земле, морю и жаркому южному солнцу.