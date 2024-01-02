События на фронтах специальной военной операции на Украине впервые в истории наглядно показали превосходство российских вооружений над техникой образца НАТО.

Иван Шилов ИА Регнум

Провал разрекламированного контрнаступления ВСУ похоронил репутацию немецких танков Leopard и американской лёгкой бронетехники.

В свою очередь, российские вооружения показали свою эффективность против «конкурентов».

На фоне продолжающейся СВО заводы российской «оборонки» существенно нарастили объёмы выпуска.

Темпы производства и модернизации танков выросли в 5,6 раза, БМП — в 3,6 раза, бронетранспортёров — в 3,5 раза, подводя итоги 2023-го, отмечают в Национальном центре управления обороной.

«В Сухопутные войска поставлено 1530 новых и модернизированных танков, 2518 БМП и бронетранспортеров», — перечислил глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.

Особый упор был сделан на развитии отечественной школы беспилотников. Объёмы выпуска дронов в 2023 году выросли в 16,8 раза.

Помимо ускорения выпуска новинок, ВПК наладил модернизацию уже существующих вооружений.

Авиабомбы — дальше и незаметнее

Главной новинкой такого рода в 2023 году стал улучшенный и дополненный вариант авиабомбы ФАБ. Её модернизировали, установив универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), пояснил ИА Регнум военный эксперт Максим Тумбарцев.

«Одним из самых важных можно назвать изобретение универсального модуля планирования и коррекции, его интеграцию с тремя типами авиабомб: ФАБ-500/100/1500», — перечислил специалист.

РИА Новости Авиабомбы ФАБ

Эта интеграция позволила существенно увеличить точность применения авиационных боеприпасов, которые уже есть на складах. И как следствие — нанести ВСУ ряд чувствительных ударов, в том числе по коммуникациям.

Британская исследовательская группа Conflict Armament Research, которая изучила фотографии российских бомб, пришла к выводу: установка модуля УМПК позволяет российским самолётам наносить удары с расстояния 35-40 километров. Это снижает риск обнаружения самолётов установками ПВО противника и, соответственно, увеличивает их выживаемость.

«Ланцеты» и «ланцетообразные»

Российский ВПК продолжил развитие линейки барражирующих боеприпасов «Ланцет», хорошо себя показавших в ходе СВО. В войска поступили модернизированные «ланцетообразные» дроны «Изделие 51» и «Изделие 53», а также дроны-камикадзе «Куб».

«Модернизация коснулась увеличения дальности применения дронов, боевой части», — отмечает Максим Тумбарцев.

Барражирующие боеприпасы теперь наносят удары по объектам в тылу противника. Активно ведётся работа над системой автоматического распознавания целей и адаптация тепловизоров для ночной работы беспилотников, говорит эксперт.

Аналитический портал Lostarmour приводит статистику по применению различных модификаций «Ланцета». Судя по этим данным, взятым из открытых источников, за год зафиксировано по меньшей мере 754 случая применения дронов по различным целям.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС Российский беспилотный летательный аппарат «Ланцет»

Самыми «жаркими» месяцами стали июль (135 случаев) и август (126 случаев), когда дроны активно применялись для отражения «контрнаступления» ВСУ в Запорожской области.

В большинстве случаев их добычей становится колёсная и самоходная артиллерия, а также танки и лёгкая бронетехника. В 2023 году дроны впервые были успешно применены против самолётов противника, расположенных на авиабазах в 40-50 километрах от линии соприкосновения.

Стоит учитывать, что в статистику попали только случаи применения, зафиксированные на видео. Так что реальное количество «Ланцетов», выпущенных по целям противника, может быть существенно выше.

Также в войска стали поступать серийные FPV-дроны новых моделей, оснащённые тепловизионными камерами. Такие беспилотники несут угрозу для бронетехники и пехоты на позициях даже ночью.

Прикрытие на 360 градусов

Помимо средств нападения, активно развиваются методы защиты бронетехники и личного состава. В первую очередь от дронов противника всех типов.

«Усиливается защищённость танков — благодаря дополнительному динамическому прикрытию, «козырькам», предназначенным для защиты от сброса боеприпасов с дронов», — перечислил эксперт.

Он упомянул средства защиты, о появлении которых на фронте ранее сообщало ИА Регнум. Это комплекты снижения радиолокационной и тепловой заметности — «Накидка» и «Терновник», и — самое важное — установка модулей радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на танки.

Vitaly V. Kuzmin Т-90М с «Накидкой»

Как уже сообщалось, появилась информация об установке комплексов РЭБ «Волнорез» на танки Т-80БВМ. Презентация комплекса состоялась совсем недавно — на форуме «Армия-2023».

При приближении дрона к цели «Волнорез» создаёт помехи для сигнала управления беспилотником, в результате чего он отклоняется или поражает хорошо защищённый участок бронемашины.

В перспективе комплексы могут адаптировать для защиты военных автомобилей, личного состава подразделений от радиоуправляемых минно-взрывных устройств на марше и в местах стоянки. Антенны комплекса излучают помехи на частотах от 900 до 3000 мегагерц и прикрывают объекты на 360 градусов.

mil.ru Малогабаритный комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек»

Позднее Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что ВС РФ также используют в зоне проведения СВО новые малогабаритные станции радиоэлектронной борьбы «Лесочек», предназначенные для защиты бронетехники от дронов.

Эти комплексы предназначены для подавления сигнала радиоуправления минами и самодельными взрывными устройствами.

Новую артиллерию — сразу в серию

Также российские войска получили образцы вооружений, которые ранее не выпускались в нашей стране ни в советский период, ни в современной истории. Особенно выделяются первое отечественное колёсное самоходное 152-мм артиллерийское орудие «Мальва» и самоходный миномёт «Дрок».

Ранее аналогичные орудия устанавливались на гусеничное шасси. В условиях бездорожья и плохих погодных условий такая техника быстрее вязнет в грязи. Более того, гусеницы разрушают дорожное полотно. И хотя колёсные самоходки обладают меньшей проходимостью, они, с другой стороны, могут быстрее покидать огневую позицию, что особенно важно в условиях массированного применения дронов.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Самоходная артиллерийская установка «Мальва»

«Если говорить про «Мальву» и «Дрок», то здесь важно, что это не единичные образцы, прототипы и так далее. Это техника, которая идёт в серию и в войска», — указывает Максим Тумбарцев.

Раньше могли ограничиться одним прототипом для выставок и пускать «в серию» десять лет. Но меняются времена — меняются и подходы.

Аналогично стоит отметить серийные поставки в войска бронеавтомобилей З-СТС и АМН-590 951 «Спартак», которые отвечают современным требованиям по защищённости, в том числе противоминной.

«Убийца бронежилетов»

Новинки появились и в сфере стрелкового оружия.

По мере того, как в мире разрабатываются новые методы индивидуальной защиты солдат, растёт потребность в новых боеприпасах, которые способны пробить даже самый современный бронежилет.

По части стрелковых вооружений самым важным событием года стало сообщение Тульского патронного завода: запатентован новый патрон калибра 6,02×41 — своего рода «убийца бронежилетов».

Под новый боеприпас разрабатывается штурмовая винтовка АК-22. И, хотя пока речь не идёт о запуске серийного производства, в будущем именно этот стандарт будет использован для замены всей линейки оружия калибра 5,45-мм, включая легендарный АК-74, отмечают эксперты.

Улучшение проверенных образцов

В целом российский ВПК в 2023 году сосредоточился на обеспечении войск теми видами вооружений, военной техники и экипировки, которые необходимы в больших количествах здесь и сейчас. Тем более что у предприятий теперь есть возможность испытать любую разработку «в деле».

«В целом по этому году можно сказать, что ВПК сделал упор на массовый серийный выпуск модернизированных версий хорошо зарекомендовавших себя вооружений», — добавляет Тумбарцев.

Многое было сделано для улучшения и совершенствования этих моделей, чтобы помочь бойцам сохранять жизнь и достигать победы в бою, резюмировал эксперт.