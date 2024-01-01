Если говорить об истории Турции в целом, то, наверное, ни одно из событий, случившихся в 2023 году, не сравнится с тем, что страна отметила свою 100-летнюю годовщину. Это немалый срок. Учитывая, что само сохранение нынешних границ было под сомнением из-за Севрского договора, даже сторонники паносманизма должны остаться довольны 780 тысячами квадратных километров.

Иван Шилов ИА Регнум

Уходящий же год для Турции во многом строился вокруг трех основ: выборов президента и парламента, финансового кризиса и стабилизации связей с внешним миром.

Отношения с Западом стабильны

В отличие от предыдущих, выборы 2023 г. оказались для президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его «Партии справедливости и развития» (AKP) весьма сложными. Ведь против него в мае выступили не только традиционные оппозиционеры из Народно-республиканской партии (CHP), но и бывшие соратники Ахмет Давутоглу и Али Бабаджан.

В парламенте AKP и его младшему партнеру, «Партии националистического движения» (MHP) противостояла коалиция из шести партий. Но Эрдоган выстоял, хотя победа далась ему лишь во втором туре. Успех его партийной коалиции оказался еще более уверенным.

Триумф Эрдогана был одержан вопреки всему. Вопреки финансовому кризису, падению лиры и двузначной инфляции. Вопреки крупнейшему в XXI веке землетрясению на востоке, унесшему жизни 30 тысяч граждан. И, конечно же, вопреки иностранному давлению.

Западные СМИ и политики не скрывали, что желают победы светской оппозиции, которая избавит Запад от постоянного шантажа Эрдогана в вопросах миграции и расширения НАТО. Да что там говорить, даже Джо Байден еще в своей избирательной кампании объявил о цели сместить турецкого президента при помощи выборов.

Турция слишком сильна, чтобы ее игнорировать и тем более изолировать.

Понявший эти реалии Запад вынужден был принять и признать победу Эрдогана. Американские кредитные учреждения повысили рейтинг Турции, экономика снова начала дышать. ВВП Турции смотрелся вполне прилично за счет роста экспорта. Его подъем в III квартале ускорился до 5,9% и оказался лучше прогноза.

Отчасти в этом есть и роль Запада.

Ведь на июльском саммите НАТО Эрдоган неожиданно поддержал членство Швеции в НАТО и позвал туда даже Украину — на последнее не решались даже Байден с Олафом Шольцем.

Известный журналист Сеймур Херш сообщил, что «за Швецию» Байден пообещал Турции 11-13 млрд долларов. Информация конфиденциальная, но о чем известно точно, так это о согласии Байдена передать-таки Анкаре истребители F-16. Однако оба вопроса — передача F-16 и вступление Швеции в НАТО — всё еще блокируются американским и турецким парламентами.

Ради экономики Эрдоган пошел еще на одну уступку глобалистам — разрешил своему ЦБ повысить ключевую ставку. В результате инфляция в стране упала с 80 до менее чем 40 процентов.

Отношения с Россией на взлёте

Отношения с Россией в этом году у Турции складывались так же прагматично, как и во все последние годы. Товарооборот рос и достиг рекордных $60 млрд. Успешно реализуется проект АЭС «Аккую» — первый реактор уже готов к запуску.

5 сентября состоялась долгожданная встреча Владимира Путина и Эрдогана в Сочи — важный момент с учетом того, что Путин мало с кем из иностранных лидеров видится в последние два года. Эрдоган проявил понимание и сам приехал в Россию.

Некоторый «холодок» в отношениях появился после саммита НАТО. К тому же, кроме согласия на расширение альянса, Турция отдала Украине «азовцев» («Азов» — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Но совместные проекты — торговля, новый АЭС в Снопе, газовый хаб, «сверка часов» в Закавказье и на Ближнем Востоке — сохраняют партнерский уровень отношений.

Правда, Россия отказалась продлевать зерновую сделку, на чём сильно настаивал Эрдоган. Но в то же время в марте ради его победы на выборах Россия уже продлевала сделку на 60 дней.

Из-за концентрации на внутренних проблемах, восстановления после землетрясения и усилий по реабилитации экономики сил на активную внешнюю политику у Турции оставалось в этом году всё меньше.

Если на начальном этапе СВО именно Анкара перехватывала у всех инициативу в посредничестве, то сейчас у нее появились серьезные конкуренты.

Саудиты провели свой саммит в Джидде, Си Цзиньпин предложил формулу из 12 пунктов, с мирными инициативами выступают страны Африки, Индия и Бразилия.

Отношения в регионе успешны

Где успех Эрдогана наиболее убедителен, так это на Ближнем Востоке.

В этом году окончательно восстановились пошатнувшиеся из-за событий в Сирии и Ливии отношения с ОАЭ и Саудовской Аравией. Сразу после победы на выборах Эрдоган поехал в Абу-Даби. Президент ОАЭ эмир Мухаммед бен Зайед тепло принял коллегу и заключил с ним сделку на сумму более $50 млрд. В рамках того турне турецкий президент посетил Саудовскую Аравию, которая внесла $5 млрд в ЦБ Турции.

Восстанавливаются отношения и с Египтом. В ноябре на фоне событий в Газе Эрдоган снова встретился с президентом Абдель Фаттахом Ас-Сиси. С Египтом у Эрдогана отношения были еще более натянутыми, чем с ОАЭ и КСА, так как турецкий лидер поддерживал прямых противников Ас-Сиси в лице «братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отношение к ХАМАС у КСА, ОАЭ и Египта хоть и не настолько позитивное, как у партии Эрдогана, но всё же трагедия и гибель тысяч палестинцев создает некое мусульманское единство, что еще больше сближает Турцию с бывшими соперниками.

Возвращение к политике «ноль проблем» с соседями шло и на других фронтах.

Недавно Эрдоган побывал в Афинах — это второй визит президента Турции в Грецию за 70 лет. Две страны стояли на грани войны в последние годы из-за спорных островов в Эгейском море, геологоразведки в Средиземноморье и Кипра. Но лидеры нашли в себе силы пойти на мировую.

Определенный позитив можно наблюдать в этом году и в отношениях с Ираном. Тегеран смягчил свой тон в отношении союзника Анкары — Баку. Хотя в начале 2023 года на северных границах Ирана попахивало конфликтом после атаки на азербайджанское посольство в Тегеране.

Иран смирился с поражением Армении и полным переходом контроля над Карабахом Азербайджану. Тегеран и Баку договорились о создании своего «Зангезурского коридора». В октябре в Тегеране прошла встреча на уровне глав МИД Ирана, Турции, России, Азербайджана и Армении. После создания формата 3+3 страхи об изоляции Ирана в регионе развеяны.

Ирану также не нравилось то, что Турция восстанавливает связи с Дамаском при посредничестве Москвы. Но и здесь есть прогресс.

В мае Москва собрала у себя глав МИД четырех стран, включая и иранского министра иностранных дел Хосейна Абдоллахияна. На фоне кризиса в Газе Турция и Иран стали более близкими, так как они активнее других поддерживают ХАМАС. Однако иранский президент Ибрагим Раиси свой визит в Анкару все-таки отменил. По слухам, из-за своих требований к турецкой стороне более активно поддерживать Палестину.

Решение карабахского вопроса способствует сближению Турции и с Арменией. В июне Эрдоган подтвердил, что продолжит усилия по нормализации двусторонних отношений.

Если бы не война в Газе, то не осталось бы ни одной страны, с которой Турция не нашла бы общий язык в этом году. Однако смотреть безучастно на гибель более 20 тысяч палестинцев в Газе и поражение своего идеологического союзника в лице ХАМАС Эрдоган не мог.

Он отменил свой визит в Израиль, объявил израильского премьера Биньямина Нетаньяху военным преступником и собрал армию юристов-международников, чтобы привлечь лидеров еврейского государства к уголовной ответственности.

Таким образом, по результатам уходящего года экономический кризис в Турции отчасти взят под контроль. При этом на устранение последствий землетрясения и других стихийных бедствий Турции надо потратить половину ВВП. Отношения с Западом несколько стабилизировались, с Россией они прогрессируют, а соседние страны, за исключением Израиля, больше не точат зуб на Эрдогана.

Главный же внутриполитический итог года — уверенное удержание Эрдоганом власти.