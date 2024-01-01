Луганская Народная Республика провела первый полноценный год в составе России. Ещё один год войны, но в то же время 365 дней восстановительных работ в стремлении к мирной жизни. Год был наполнен стройками, запуском предприятий, проработкой социальных проектов для новых территорий и развитием инфраструктуры.

Иван Шилов ИА REGNUM

Теперь пора подвести первые итоги: чего удалось достичь, а над чем ещё предстоит работать в 2024-м, что говорят местные жители о переменах и чего ожидают в будущем? Рассказать действительно есть о чём.

Лучшие дороги

Если спросить у жителей ЛНР, что поменялось за год в республике, то самым популярным ответом будет: дороги. И никто не покривит душой — они действительно появились потрясающие.

Одними из первых удовольствие от нового дорожного покрытия ощутили жители Луганска, так как ремонтные работы начинались от столицы. Ровный асфальт, новая разметка, соответствующая российским правилам, аккуратная придорожная зона с тротуарами — всё стало не только удобнее и безопаснее, но ещё и красивее. Да, не везде пока эти долгожданные работы проведены, и участки с ямами и ухабами остаются как в самом Луганске, так и в других городах. Однако трассы между населёнными пунктами ­— особенно те, которые пострадали во время боевых действий, — восстановлены по высшему разряду и с огромной скоростью.

Например, был открыт обновленный участок автомобильной дороги федеральной трассы А-258 М-4 «Дон» Кантемировка — Луганск. На пункте пропуска «Гуково» расширили участок с двух полос до четырех. Из абсолютно разбитой за годы войны трассы от Луганска к Лисичанской агломерации сделали 58 километров дороги с идеальным асфальтным покрытием. Кроме того, восстановлены дороги, ведущие к Донецкой Народной Республике: как на участке до Дебальцево, так и в Антрацитовском районе по линии Старобельск — Луганск — Красный Луч.

Дорожники работали днём и ночью, чтобы в декабре лично президент России Владимир Путин мог отчитаться: в новых регионах уложено свыше 188 миллионов квадратных метров асфальтобетона. По его словам, это рекордные объёмы для России, и часть из них действительно пришлись на ЛНР — убедиться в этом можно лично.

Помощь шефов

Из новостей о Донбассе жителям России известно, что за каждым городом или районом в новых регионах закреплён один из субъектов РФ. В их задачи входит помощь в восстановлении территорий, и здесь работа проведена весьма значительная. Целых 33 региона-шефа помогали ЛНР приводить в порядок социальные объекты, жилые дома, энергетические сети и водоводы, реставрировали объекты культуры и центры досуга.

Над Луганском шефство взяла Москва. И город если не стал меняться на глазах, то как минимум кардинально обновился и осовременился. Чего стоит только один сквер имени Героев Молодой гвардии, который открыли в сентябре. Новую плитку положили, освещение поменяли, в парке появились детские и спортивные площадки, поле для футбола и даже скейт-зона. А как хорош там новый фонтан!

Александр Река/ТАСС

Центральные улицы города тоже стали выглядеть благороднее: пропали огромные билборды на обочинах, появились новые тротуары, лавочки, зоны отдыха. Также в столицу ЛНР приехали московские автобусы: пока они работают по нескольким маршрутам, в них можно расплачиваться картой «Тройка». Среди местных даже стала актуальна шутка о том, что «Луганск похорошел при Собянине».

В 2023 году в республике восстановлено более 1500 объектов, в том числе почти 800 жилых домов, 400 объектов инфраструктуры, более 240 учреждений социальной сферы.

Однако наиболее значимым достижением можно считать завершение строительства первых многоквартирных домов в Алчевске: владельцы уже получили ключи от 144 квартир. Забегая вперед, можно рассказать, что в 2024 году в Луганске и Свердловске начнется строительство новых жилых комплексов общей площадью более 70 тысяч квадратных метров. Застройщики будут работать в условиях свободной экономической зоны, а после завершения стройки жилье можно будет приобрести по программе льготной ипотеки под 2%.

Александр Река/ТАСС Вид на Театральную площадь в День России

О свободной экономической зоне стоит упомянуть отдельно, так как она позволяет предпринимателям работать в новых регионах в особом режиме. Бизнес получил таможенные преференции, налоговые льготы — всё для того, чтобы создать новые рабочие места и расширить производство. Условиями СЭЗ уже пользуются 26 предпринимателей из ЛНР.

Развитие

Запуск производств, которыми всегда славился Донбасс, является стратегически важной задачей, ведь для небольших населенных пунктов предприятие нередко бывает градообразующим. Первые шаги в этом направлении тоже сделаны: в апреле впервые с 2014 года удалось начать работу Луганского авиаремонтного завода, который специализируется на выпуске и ремонте двигателей для авиации. В октябре состоялось торжественное открытие первого в новых регионах автоцентра КамАЗ.

Если говорить о цифровизации, то здесь Луганская Народная Республика тоже сделала шаг вперёд. Раньше и думать не приходилось о том, чтобы расплатиться за кофе банковской картой, а если где-то и были необходимые терминалы, то принимали они карты только местного банка. В 2023 году Госбанк ЛНР был ликвидирован, а все пользователи переведены в систему «Промсвязьбанка», который работает на всей территории России. И терминалы теперь принимают оплату картой любого российского банка.

Без трудностей не обошлось, конечно: во время переоформления карт и других документов возле отделений ПСБ выстраивались огромные очереди, в которых можно было «пропасть» на полдня точно. Да и сейчас они возникают то тут, то там, потому что в банк идут за всевозможными услугами: оплатить ЖКХ, получить выплаты, снять или положить наличные.

Безусловно, многие операции можно совершить онлайн и не создавать эти самые очереди, вот только жителям ЛНР, особенно старшего поколения, ещё предстоит научиться пользоваться необходимыми приложениями — сказываются годы жизни под всевозможными санкциями и блокадой со стороны Украины.

Вообще, очереди в ЛНР — отличительная особенность не только банковской сферы. Ради получения любых документов придётся пожариться под солнцем или помокнуть под дождём. Оформление соцпособий, пенсий, любых выплат, всевозможных бумаг сопровождается очередями в МФЦ, паспортных столах и других госорганах. И порой ждать ответа даже после подачи документов приходится месяцами. Кто-то грешит на медлительных сотрудников, кто-то считает, что это происходит из-за слишком большого потока запросов от жителей: всего за время работы МФЦ в ЛНР в отделения было подано более 667 тысяч заявлений. Что и говорить, нюансы переходного периода в правовое поле России.

Тем не менее процесс идет, и постепенно к общим стандартам подтягиваются даже важные мелочи.

Александр Река/ТАСС Предновогодний Луганск. Горожане в детском парке имени Н. А. Щорса после реконструкции

Так, особенностью ЛНР в течение 2023 года было отсутствие мобильного интернета. Первый раз луганский оператор включил его весной, однако спустя несколько недель республика подверглась ударам со стороны ВСУ: тогда украинские военные впервые использовали иностранные крылатые ракеты Storm Shadow. По решению Штаба обороны интернет снова был отключён. Длилось это вплоть до декабря: под Новый год луганчане получили в подарок работающий мобильный интернет.

Правда, с определёнными ограничениями: услуга недоступна в прифронтовых районах. И эта оговорка в целом определяет жизнь республики.

Боевые действия и проблемы

Если посмотреть на Луганск или другие тыловые города, создаётся впечатление вполне мирной жизни, которой живут миллионы жителей «большой России». Только вот людей в военной форме очень много, и это одно из первых напоминаний о том, что в ЛНР продолжаются боевые действия.

Но чем дальше от столицы республики, тем больше конфликт напоминает о себе. То ПВО отработает, то истребитель над головой перейдет на сверхзвук. Да и обстрелы не закончились: от украинских ударов страдают Лисичанск, Кременная, Сватово, Первомайск и прилегающие к ним населённые пункты. Линия соприкосновения там рядом, бойцам приходится буквально выгрызать каждую лесопосадку, чтобы двигаться вперёд, а мирным — терпеть огонь со стороны ВСУ, ожидая наших новых побед.

Больше всего войну заметно в разбитых небольших посёлках, которые уже и не в прифронтовой зоне, но по-прежнему едва пригодны для жизни.

В них зачастую остаются люди пожилого возраста, не желающие покидать родные стены. Но есть и те, которые вынужденно бежали в украинские города, а потом с большим трудом возвращались домой. Теперь они пытаются справиться с реальностью, в которой нет электричества, воды и газа, и едва ли жива надежда на восстановление жизни, как прежде.

Есть сёла, в которых не осталось ни единого человека — они стоят пустынные и тихие, размолоченные обстрелами, и даже сложно представить, что там когда-то снова появятся люди.

Такие районы Луганской Республики — самые проблемные, и наверняка первоочередной задачей на будущий год будет их максимальная поддержка и восстановление. В то же время решения своих проблем ожидают и жители тех городов, которые все девять лет были в составе ЛНР.

Например, в Алчевске, Брянке, Стаханове и Кировске уже долгие годы нет нормального водоснабжения: то трубы прорвет, то насосные станции лишатся электричества. В итоге даже на какой-то стабильный график подачи воды не всегда можно рассчитывать. Где-то она есть, где-то «не добивает», а где-то подаётся через раз, и от таких «качелей» люди, конечно, устали. О первом пуске отстроенного водозабора, который должен обеспечить водой больше 100 тысяч жителей, так-то сообщали в Минстрое. Только неясно, в какие именно города из него пойдет вода.

Ещё одним вопросом, который всё чаще вызывает негодование у луганчан, является стоимость жилья — как его покупки, так и аренды. Между собой основной причиной подскочивших цен жители называют зарплаты военных и приезжающих на временные работы специалистов. Сейчас сложно подобрать в Луганске более-менее приличный вариант меньше, чем за пять тысяч рублей в сутки. Стоимость долгосрочной аренды может достигать невиданных 40 тысяч рублей за месяц — с местными зарплатами такая роскошь далеко не каждому по карману. Кто и как должен контролировать эту отрасль, пока остаётся загадкой.

Какой же можно сделать вывод из всего вышесказанного?

Не без трудностей, но весь год ЛНР работала на то, чтобы наладить стабильную жизнь и навести порядок. Ввиду объективных причин получилось это очень неравномерно: в Луганске и Лисичанске ситуация сегодня отличается кардинально. Однако стремления к восстановлению у республики не отнять, и важно, чтобы объемы такой работы не уменьшились в будущем.

А пока самым первым и самым важным пожеланием в новом году для жителей каждого города и посёлка в ЛНР по-прежнему остаётся мир.