Язык не поворачивается сказать: «Нам нужна была СВО», «Благодаря СВО» или «Главное, чтобы СВО не закончилась быстро, иначе всё будет зря и быстро вернётся, что было»…

Иван Шилов ИА Регнум

Это трагедия, как и любая война. Однако нельзя и не сказать, что это судьбоносное событие для России, и с каждым месяцем, как мы отдаляемся от февраля 2022 года, это становится очевиднее.

Конечно, мы еще в турбулентном историческом процессе.

Конечно, впереди нас ждёт много сложных событий и выборов как в общественном плане, так и в личном.

Конечно, из сегодняшнего дня не видны контуры будущего, однако всё чётче ощущается фундаментальное и бесповоротное для будущего страны значение событий уходящего года.

Но давайте вспомним, как мы себя чувствовали год назад. Совсем недавно завершилась шокирующая частичная мобилизация. С лета армия отступала и готовилась к усиленной обороне. О наступлении уже не шло речи, главный вопрос — сможем ли удержать территории, где стоят наши войска. Запад и Украина обещают мощное контрнаступление. Иностранные СМИ и антироссийские блогеры накликают страшное поражение и крах. Миллионы молодых россиян напуганы и растеряны. Миллион бежали из страны, оставляя позади себя завихрения отчаяния и уныния. Украинские диверсанты взорвали Крымский мост. Наши войска отступили с правого берега Днепра на левый. Вражеские дроны атакуют военные аэродромы в глубине России и Москву. Санкции ужесточаются и бьют без разбора по всем русским. Публичные мероприятия на Новый год отменяются. Настроение непраздничное совсем. Впереди понимание того, что мы как страна вступаем в страшный этап. А мы сможем выстоять? Хватит ли у нас сил и ресурсов? А точно ли мы правы? Россия ощетинилась. Пытались готовиться ко всему, в том числе к худшему. Верили в лучшее.

Год прошел, и он оказался лучше, чем ожидания от него.

По-умному сильная страна

Во-первых, Россия освободила себя от мешающих заботиться о собственной безопасности ограничений — выход из договора о СНВ-3, денонсация договоров об ограничении вооружённых сил в Европе и запрете ядерных испытаний.

Во-вторых, высказанная и услышанная уверенность в своей силе и правоте своих намерений вплоть до применения ядерного оружия. Принципиальное поведение, отстаивание своей территории и интересов, даже если нарушитель — американский беспилотник, которого без пиетета и без применения огнестрельного оружия утопили в Чёрном море (а потом достали и разобрали).

В-третьих, руководство собственными интересами и смелость платить взаимностью не только за хорошее проявились в проведении сбалансированной политики в конфликте в Нагорном Карабахе. Как бы кто ни хотел Россию «заставить вписаться», её руководство следовало спокойному понимаю собственных интересов и задач в отношениях с политическими лидерами другого государства, которые следуют в орбите чуждой России политической линии. Получают заслуженное, а не как всегда из центра империи — помощь, деньги, содействие, желание вписываться и защищать.

В-четвертых, успехи военно-промышленного комплекса России признаются даже в стане противников. Пусть (а на самом деле даже хорошо) и с лимоном во рту и крошащимися зубами.

Пресс-служба Дениса Пушилина/ТАСС Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время установки флага ДНР на территории Артёмовска. 23.05.2023 год

В-пятых, и главное — не только успешная оборона и уничтожение главной угрозы контрнаступления Украины, но военные успехи в Артёмовске, Марьинке и на других направлениях.

Россия проявила себя расчётливой. Этого никто не ожидал.

Человечность и достоинство

Первое. Мы переживали потери на фронте, покушения и убийства известных общественных деятелей в тылу, дважды взорванный с невинными жертвами Крымский мост, атаки дронов по объектам в глубине страны и даже на Кремль. Война пришла в Белгородскую область — её атаковали диверсионные группы идеологических и завербованных предателей. Было от чего, однако, российский народ не ожесточился против украинцев. Не было кампаний расчеловечивания врага. Не было «убей украинца». К концу года мы подходим с пониманием того, что украинский народ не только декларативно и формально не является врагом России, но и внутри и по-человечески остается убеждённость в этом искренняя. Враги России — старые и традиционные, их не поменял ни двадцатый век, ни двадцать первый. Хорошо бы нам и в противостоянии с ними сохранить человечность, в которой они нам, похоже, готовы отказывать, не считая равными.

Второе. Запад страшил изоляцией. Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Раммштайн получил ещё одно значение для русского уха — место, где принимаются коварные решения по уничтожению нашей армии и поддержке противостоящих нам сил. Угрозы и обвинения сыпались ежедневно. При этом всё больше на всех россиян. Всё больше было желания наказать нас и на всех возложить ответственность… Конечно, дружба с Россией — это свободный выбор. Причём со стороны России тоже. Пока на Западе относятся к нам высокомерно со словно расовым превосходством, Россия налаживает связи с мировым большинством. Саммит Россия — Африка и вообще отношения России с Чёрным континентом демонстрируют совсем иную природу международных отношений. Это признание многообразия, разнообразия и отсутствие необходимости одной стороны признавать превосходство другой. Понятный антиколониальный дискурс, который Россия по наследству легко подхватывает и получает уважение и доверие со стороны бывших колониальных стран.

Третье. Июньский мятеж казался главным событием года, а в моменте вообще казался способным переломить ход развития событий. Казалось, нет вариантов бескровного разрешения противоречий. Призраки Емельяна Пугачёва или Степана Разина выходили на сцену. Чудом мятеж сначала сдулся, а потом были уничтожены причины и предпосылки, которые к нему привели. Настоящее чудо же — это отсутствие жестокости, грубости и ненависти как между военными и вагнеровцами, так и между гражданскими внутри страны (особняком стоят настоящие людоеды — брызжущие слюной западные «оппозиционеры» и «релоканты», ненавидящие сегодняшнюю Россию, подстрекающие вагнеровцев к кровопролитию). Общественный фон этого мятежа был человечным — противостоящие друг другу люди готовы были признать достоинство друг друга.

Россия прошла проверку на прочность и единство благодаря человечности в отношении друг к другу, к врагам и к внешнему миру.

От двух моралей к одной

В СВО мы как общество входили с двумя практически не пересекающимися, но живущими и признающимися системами нравственности. Первая — декоративная, маскирующая реальные интересы либерального транснационального движения воспеванием индивидуальных свобод, понимаемых как отсутствие любых ограничений, фокусом на индивидууме, презрении к традициям и прочей «архаике» и почти религиозной вере в прогресс. Её притягательность основана на кажущемся интернационализме и якобы здравом смысле. На деле это оказывается лучшей вербовочной стратегией. Либеральные и прозападные деятели настолько срастаются с верой в непогрешимость метрополии, которая когда-то декларировала эти ценности, что теряют способность здраво мыслить и свободно высказываться, принимать другие точки зрения и делать выводы из фактов.

Некогда свободолюбивые и принципиальные «властители дум» за год превратились в жалких и идейных предателей своего народа и своей армии, заискивающих перед марионетками врагов России.

В октябре вместе с атаками ХАМАС на Израиль вскрылись «носители народной совести» и «лучшее воплощение талантов народа», непонимающие и непринимающие агрессивную Россию. Оказалось, что они отлично понимают, что такое патриотизм и ответ силой на зло, что такое защита национальных интересов и жизней своих граждан, невзирая на международное общественное мнение и абстрактные декларации. Они все это не только знали, но и умели, просто Россия никогда не была их родиной. Поэтому так легко им давалось издевательство над её ценностями, насмешки над культурой и ложь в отношении истории.

Вторая нравственность — народная и простая — обретает силу в войне, там, где сложнее всего и где сразу со всего слетает шелуха. Оттуда — с ЛБС — она распространяется через добровольцев и участников сборов в общество. Её можно было игнорировать, пока не стало ясно, что за неё реально льют кровь наши сограждане, спасая наших людей. В ней есть правда, и за ней есть сила, которая готова стоять за эту правду. Эту силу боятся те, кто стыдил и стыдит Россию за прошлое и настоящее. Эта сила находит отражение в новых учебниках истории России. Они, конечно, еще не идеальные и не полностью взвешенные, но они в самом главном — правильные. Такие же правильные, как и уроки «О главном», которые тоже пока, может, недостаточно выверены, не всегда удачно продуманы, не всегда к ним готовы преподаватели и родители учеников. Это не идеально, но правильно.

А неправильно — и это публично признаётся — не платить налоги, зарабатывая миллионы, как блогер Блиновская. Неправильно возвращаться в Россию и вести себя без уважения к гражданам и как будто нет СВО, как Даня Милохин (приходится опять уезжать). Неправильно проводить порочные вечеринки тем, кто зарабатывает, будучи публичными фигурами в воюющей стране. Неправильно, поэтому кому-то приходится платить и извиняться. Кому-то уезжать и объясняться. Кому-то извиняться, вызывая отвращение к себе из-за беспринципности и страха потерять доходы.

Сергей Корсун ИА REGNUM

За год случилось ещё много чего: ложь о взрыве русскими Каховской дамбы, проведены учения на случай отключения России от интернета, введён цифровой рубль, неудача постигла «Луну-25», выпущен «Москвич», открыта уникальная выставка «Россия», оборот Московской биржи достиг исторического максимума в 1,2 квадриллиона рублей, под саундтрек «Слова пацана» танцуют в мире.

Всё больше россиян из «заложников истории» становятся осознанными гражданами России. Про СВО корректнее думать в категориях «что она принесла нам», а еще конструктивнее — «что мы смогли понять и изменить из-за неё».

Один мой хороший товарищ, историк, в обсуждении сказал: «Знаешь, у меня такое ощущение, что, наконец, впервые больше за столетие история повернулась к России удачной стороной. Теперь на развилке нас не обязательно потянет по самому плохому пути…»

Наверное, это лучшие слова, которые я слышал за год.

Пусть они будут тостом для встречи следующего.