2023 год прошел под знаком дальнейшей милитаризации Балтийского региона. Находящиеся в нем государства активно занимались усилением своих армий, скупкой оружия и укреплением военной инфраструктуры, упрочивали свои связи с США и НАТО.

Иван Шилов ИА Регнум

Такое их поведение укладывается в логику обострившегося геополитического противостояния, когда «линия разлома» между РФ и западным блоком превращается в пояс напряжённости.

Швеция пустила американцев на 17 военных баз

В декабре Швеция (пока еще не вступившая в НАТО) и США подписали договор о военном сотрудничестве — Defence Cooperation Agreement (DCA). По этому договору США получат беспрепятственный доступ к семнадцати шведским военным базам.

Соглашение дает США право размещать на шведских базах свой военный персонал, хранить оружие и боеприпасы, проводить учения, делать остановки для дозаправки и других целей — как американским самолетам, так и кораблям.

Впрочем, шведы, во всяком случае на бумаге, выговорили себе право заранее получать информацию о том, какой именно тип американской военной техники к ним ввозится.

В аналогичном договоре Норвегии и США сделана оговорка, что Осло не приемлет складирования или учений с применением американского ядерного оружия.

Однако, по сведениям газеты Dagens Nyheter, подобное уточнение в шведско-американском соглашении отсутствует. Хотя Стокгольм все же оставляет за собой возможность отказаться от хранения определенных военных материалов, если сочтет это необходимым.

Теперь, чтобы соглашение вступило в силу, шведский Риксдаг должен его ратифицировать большинством в три четверти — предполагается, что это будет сделано в 2024 году.

Кроме того, шведским законодателям придётся скорректировать ряд законов. В правящих кругах Швеции надеются, что соглашение вступит в силу также в 2024-м.

Финляндия замкнула «кольцо анаконды» вокруг России

Аналогичное соглашение DCA Вашингтон заключил в конце 2023 года и с Финляндией, уже вступившей в НАТО. Оно позволит американским вооружённым силам беспрепятственно использовать пятнадцать финских военных баз для учений и хранения материальных средств.

В частности, американцы получат доступ ко всем четырем финским военным аэродромам. Это Тампере-Пирккала, находящийся на юго-западе страны; Тиккакоски — в центре; Рованиеми — у Полярного круга, в 415 км от Мурманска; Куопио — в финской Карелии, в 366 км от Петрозаводска.

Также американцев заинтересовал и полуостров Ханко, находящийся на юго-западной оконечности Финляндии. Там в 1940–1941 гг. располагалась стратегически важная база советского ВМФ. На Ханко имеются и взлётно-посадочные полосы, и удобные стоянки для кораблей.

Военнослужащие США, гражданский персонал, члены их семей, сотрудники фирм-подрядчиков получат беспрепятственный доступ на 15 военных баз. Но только базами дело не ограничится. Теперь финские власти обязаны в соответствии с запросами США организовать американцам беспрепятственный доступ и к тем объектам, которые в представленный перечень не входят. Речь идет об автотрассах, морских портах и аэродромах на всей территории страны.

Американцы смогут по своему усмотрению, с предварительным уведомлением властей Суоми, перевозить и хранить в Финляндии своё военное оборудование, запасы и материальные средства на согласованных объектах и территориях. Информации о размещении американского ядерного оружии или его носителях в документе не содержится.

Теперь следует ожидать повышения активности авиации НАТО вдоль российской границы. Во времена холодной войны беспокойство СССР на севере вызывали самолеты альянса, базировавшиеся в Норвегии.

Теперь же истребители, бомбардировщики и штурмовики НАТО получат возможность совершать облёты гораздо большего отрезка российской границы, чем раньше. По факту приём Финляндии в альянс позволил ликвидировать разрыв в «кольце анаконды» у западных рубежей России.

Литва вооружается до зубов и зовет немецких солдат

Литва, являющаяся самым населенным и экономически мощным государством Прибалтики, уже давно включена в систему военной структуры НАТО и в настоящее время задает тренд милитаризации, которому следуют и соседи. На военные расходы в Литве отведено 2,45% от ВВП страны. Запланированные и осуществляемые закупки из одних только США достигают 1,2 млрд евро. Всего же Литва в течение ближайших десяти лет направит на военные нужды около 23 млрд евро.

Ещё в 2017 году власти Литовской Республики приняли решение о том, чтобы за пять лет нарастить численность своих вооруженных сил с тогдашних 18,8 до 26,25 тысячи человек. Тот план полностью не выполнен и по сей день: сейчас в рядах литовской армии служат 23 тысячи человек.

Кроме того, в документах литовского оборонного ведомства числится 104 тысячи потенциальных резервистов. Но из них «активными», то есть готовыми быстро встать под ружьё, являются только 28 тысяч. И всё же эти цифры в Вильнюсе считают недостаточными.

Yauhen Yerchak/Global Look Press

В планах — добиться того, чтобы, как заявляется, «к 2025 году как минимум 50% населения Литвы было настроено защищать государство как оружием, так и мирными средствами». Поэтому недавно в стране начала работу новая информационно-образовательная платформа «Школа мобилизации», после прохождения которой участники получают сертификаты.

Эта платформа является частью «Стратегии подготовки граждан к сопротивлению», принятой на 2023–2025 годы. В сентябре в рамках этой же стратегии в Литве прошли ежегодные учения «Бастион Перкунаса 2023», в ходе которых была проверена система призыва запасников.

Суть тренировок заключалась в том, что военные обзвонили резервистов Алитусского района, сообщив им о предстоящем призыве для несения военной службы в комендантской части — в случае, если в стране начнется мобилизация.

Недавно литовское министерство внутренних дел представило правительству новую концепцию укрепления гражданской обороны, которая определяет основные направления развития этой сферы до 2030 года.

К ним относятся оповещение жителей об опасности, обучение их тому, что нужно делать в экстремальных ситуациях, развитие убежищ, планы по поиску специалистов по ЧС, подготовка населения к возможной аварии на Островецкой АЭС в Белоруссии.

Помимо количественного, литовцы увеличивают качественный потенциал своих вооруженных сил. Главное новшество — предстоящее формирование части, оснащённой тяжелой бронетехникой.

Всего в составе литовской армии предусматривается три основных соединения. Две из них — это регулярные бригады Geležinis vilkas («Железный волк»), Žemaitija («Жемайтия»), плюс резервная бригада Aukštaitija («Аукшайтия»). Именно в составе бригады «волков» и появится танковый батальон, укомплектованный танками Leopard германского производства.

Ключевым же элементом развития литовской военной инфраструктуры станет авиабаза Зокняй под Шауляем. Пока её используют для нужд патруля НАТО в составе нескольких истребителей, ежедневно курсирующего над регионом.

В 2023 году был утвержден план размещения на территории Литвы в течение трех лет бригады германской армии в 4 тысячи человек, комплектуемой на добровольной основе. Однако этот план столкнулся с серьезными трудностями — не хватает ни добровольцев-военнослужащих, ни техники, ни финансирования.

И теперь, как пишет Der Spiegel, германский министр обороны Борис Писториус поручил разработать систему стимулов, чтобы солдаты согласились поехать в балтийскую республику. Среди предлагаемых «плюшек», к примеру, льготы, регулярные поездки в Германию, карьерный рост и снижение пенсионного возраста.

Латвия строит полигон размером с Ригу

Латвия намеревается потратить 700 млн евро на новый гигантский полигон «Селия». Соответствующее решение минувшим летом поддержал кабинет министров. Там планируется создать базу на 1700 солдат, построить учебную площадку для высадки десанта, стрельбище и вертолетную площадку.

Площадь полигона составит 24,5 га, площадь военной базы — 54,7 га. Для сравнения: площадь Риги составляет 30,7 га. То есть полигон окажется размером почти с латвийскую столицу.

Эта новая тренировочная зона расположится на границе двух крупных латвийских муниципалитетов — Айзкраукле и Екабпилса. Очень близко находится и Литва: её граница проходит примерно в 50 км к югу.

Первую фазу проекта строительства полигона планируется реализовать к 2025 году, выделив на это 36,5 млн евро из госбюджета. Остальные деньги власти надеются получить от НАТО.

Всего с 2015 года Латвия построила в общей сложности четыре новых полигона, а также расширила свой главный полигон в Адажи под Ригой — с 8 тыс. до 14 тыс. га. Именно в Адажи базируется размещённая в Латвии в 2017 году боевая группа расширенного передового присутствия Североатлантического альянса, возглавляемая Канадой.

Суммарно там находятся свыше 1700 солдат из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Северной Македонии.

Недавно канадский премьер Джастин Трюдо сообщил, что к 2026 году Оттава удвоит свое присутствие в Латвии — до размера бригады. Италия тоже намерена увеличить свой контингент в Прибалтике.

С этого года страна вернулась к системе обязательного призыва, который осуществляется дважды в год — 1 января и 1 июля. Срок службы составляет 11 месяцев. Латвийские военачальники надеялись, что потребности Национальных вооружённых сил (НВС) удастся закрыть с помощью добровольцев, но с этим возникли проблемы.

Летом 2023-го в составе первого набора в НВС был принят 251 молодой человек. Во втором наборе, завершившемся этим летом, было зарегистрировано 139 добровольцев. В преддверии третьего призыва поступило 515 заявлений от добровольцев, после чего началась проверка здоровья претендентов, которая продлится до 20 января.

Уже известно, что как минимум треть претендентов пойдут в «отсев», ибо признаны негодными. В рамках этого призыва вооруженным силам необходимо набрать 480 человек, и в случае надобности недостаток будут возмещать принудительно, через жеребьёвку.

Как и Литва, Латвия занимается крупными военными закупками. В частности, 30 ноября латыши подписали контракт на поставку системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T.

Это приобретение хорошо «рифмуется» с другими латвийскими закупками подобного рода. Не так давно Госдепартамент США дал понять, что не возражает против продажи Латвии шести ракетно-артиллерийских систем HIMARS за 220 млн долларов.

А в конце октября в Риге сообщили о том, что Латвийская Республика также закупит высокоточные и дальнобойные ракеты ATACMS. Договор об этой покупке стоимостью в 193 млн евро, предположительно, будет подписан в ближайшие месяцы.

Эстония приняла рекордный военный бюджет

В марте в Эстонии состоялись парламентские выборы. В апреле же, сразу после формирования правящей коалиции, составившие её партии подписали соглашение о том, что в ближайшие годы военные расходы государства вырастут до 3% от ВВП.

В июле министр обороны Ханно Певкур утвердил план, в соответствии с которым министерство в ближайшие четыре года потратит на свои нужды более 1,2 млрд евро. Эти деньги пойдут, в частности, на увеличение личного состава эстонских вооруженных сил.

Эстонская армия — призывная, призыв осуществляется два раза в год. Прежде предусматривалось, что в военное время (то есть после объявления мобилизации) численность Сил обороны должна составлять 26 700 военнослужащих. Однако в августе правительство своим решением увеличило этот предел до 43 700 человек.

Также Эстония, как и Латвия, приобретет систему ПВО IRIS-T. Местному налогоплательщику это обойдется в 360 млн евро, что станет крупнейшей на данный момент военной закупкой. В эстонских СМИ покупку презентовали как систему ПВО средней дальности, эффективную при нейтрализации самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и барражирующих боеприпасов.

Эстонцы рассчитывают, что закупленные ими «Ирисы» достигнут оперативной готовности к 2025 году. Также в ближайшее время в страну прибудут приобретённые ею противокорабельные ракетные комплексы BlueSpear 5G стоимостью около 65 млн евро.

В уходящем году в Таллине было принято решение о том, что в 2024-м военный бюджет Эстонии впервые превысит 3% ВВП, плюс расходы на размещение контингентов союзников по НАТО на эстонской территории.

Решено значительно увеличить запасы боеприпасов. В течение следующих четырех лет на эти цели будет потрачено в общей сложности 1,35 млрд евро. В том числе более 200 млн евро — на закупку барражирующих боеприпасов для воздушных атак.

Армейские подразделения получат новую бронетехнику и дополнительные самоходные артиллерийские установки южнокорейского производства К9. Общая стоимость контракта, включая боеприпасы и снаряжение подразделения, составляет около 100 млн евро.

На вооружении эстонских Сил обороны также появятся реактивные системы залпового огня HIMARS стоимостью около 200 млн евро.

Осенью Таллин заключил контракт на покупку почти 230 колесных бронемашин турецкого производства для пехотных подразделений.

Приобретены новые морские мины для ВМС страны. Также решено вложить почти 35 млн евро в обновление береговой радиолокационной системы и заменить старый сторожевой корабль «Пиккер».

Таллин подписал с британцами долгосрочное соглашение о сотрудничестве в военной сфере, договорился с американцами об их размещении в Эстонии на основе ротации. Также недавно подтвердили свое постоянное присутствие в Эстонии и французы. Испанцы же согласились отправить на дежурство в Эстонию подразделения своей армии, вооруженные системами ПВО NASAMS.

Ведется улучшение инфраструктуры, позволяющей принимать иностранные воинские контингенты. Также в зачет себе эстонское минобороны ставит проведение осенью 2023-го учений Ussisõnad («Змеиные слова») с участием 10 тыс. резервистов, снабжённых почти полумиллионом элементов разнообразного снаряжения. Это оказалось крупнейшим в стране мероприятием такого рода за несколько десятилетий.