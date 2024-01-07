Подводя литературные итоги года, ИА Регнум пообщался с главным редактором «Литературной газеты», членом Совета по правам человека при президенте России Максимом Замшевым. Обсудили, кого можно назвать писателем года, что делать с писателями-иностранными агентами, сможет ли искусственный интеллект заниматься искусством и какого место современной русской литературы в мире.

Иван Шилов ИА Регнум

«Реальность рынка надо принимать»

ИА Регнум: Максим Адольфович, сейчас время подводить итоги года, это делают многие. И среди прочего есть вот такой литературный итог года: ВЦИОМ задал россиянам вопрос: кого они могут назвать писателем года? И 80% россиян не смогли назвать никого. Как вы это прокомментируете?

Максим Замшев: Во-первых, я думаю, что всякая социология — очень лукавая вещь. Тем более, когда речь идет о литературе, аудитория которой довольно мала. И люди, которые попали в этот опрос — принадлежат они к ней или нет, мы не можем сказать.

У нас сейчас стартовый тираж книжки — две с половиной тысяч (это если тираж хороший, чаще тысяча). И такой небольшой тираж ведь не потому, что издатели не хотят много издавать, это реальный рынок. То есть издатель понимает, что тысяча экземпляров так или иначе уйдет. А дальнейшие допечатки уже зависят от успеха той или иной книги.

Во-вторых, ответ на такой вопрос для людей, которые читают, очень сложен: тому, кто знает одного Пушкина, ответить просто — Пушкин. А если читаешь много, выбрать очень сложно.

Ну и третье — когда-то в СССР литература имела определенную функцию. Хорошую или плохую — другой вопрос, но литература была важным инструментом власти в создании того или иного морального климата в обществе. В течение всего советского периода разные были задачи и договоры между литературой и властью. Иногда совсем жесткий, написанный чернилами и кровью, иногда мягче. В конце концов он перестал устраивать и писателей, и власть, но ничего другого, кроме рынка, что бы формировало отношения литературы и общества, пока не сформировалось. Так что таков рынок.

ИА Регнум: А лично для себя вы это принимаете? Литература, которую регулирует рынок — это скорее правильно, или скорее неправильно?

М. З. Правильно. До 90-х заказчиком для драматурга, писателя, режиссера было государство. Затем заказчиком стал народ. Что народу нравится, то и успешнее.

Алексей Куденко / РИА Новости Главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев

Ведь в СССР эта история тоже была навязанной. А если еще учесть мещанский подход, когда вы приходили в гости, а там подобранные по цветам собрания сочинений, которые никто не читает, зато они свидетельствуют о достатке.

Сейчас эта история хотя бы честная.

ИА Регнум: А помните притчу, о том, как Сократ гулял со своими учениками, и к нему подошел торговец вином (или гетера, есть разные варианты) и сказал: «вот ты так гордишься своими учениками, но стоит мне поманить их, и они пойдут на мной, а не за тобой». «Конечно, — ответил Сократ, — ведь ты тянешь их вниз, а я наверх». Может быть рынок — это и есть тот самый торговец вином?

М. З. Другой формы, кроме как рыночной, пока нет. Так во всем мире устроено — и в Китае, и в Америке. Конечно, литература находится в жесткой конкуренции с другими медийными институциями. И проигрывает им и по подаче, и по скорости. Литература — это такая институция, которая требует длительного чтения.

Да, когда-то советская интеллигенция в условиях цензуры не учла, что голодный все-таки сначала хочет поесть. А народ, особенно в горбачевское время, был голодным. И он первым делом кинулся не за интеллектуальными благами, а за материальными. В итоге мы пришли к той ситуации, к которой пришли. Даже самых известных писателей типа Захара Прилепина многие просто не знают.

Поэтому на вопрос ВЦИОМ так много россиян затруднились с ответом. Это реальность рынка. И ее надо принимать.

ИА Регнум: А как вам кажется, есть ли страны, где затруднившихся с ответом на вопрос о писателе года было бы гораздо меньше?

М. З. Это общий тренд. Наши условия жизни мало чем отличаются от условий жизни во Франции, например. Тот же интернет, тот же телевизор, те же быстрые удовольствия. Я допускаю, что если бы мы провели такой опрос в Иране или в другой закрытой стране, ответы могли бы быть иными. Но в открытых обществах во всем мире большинство одинаково не понимает, зачем нужно читать книжку. И не потому, что плохо относятся к книжке, просто жизнь очень насыщена, человеку нужно иметь массу навыков, чтобы выжить. И эти навыки постоянно усложняются. В этих условиях ответить на вопрос «зачем читать книжку» многим сложно.

ИА Регнум: Давайте предположим, что ответить на вопрос ВЦИОМ о писателе года просят вас. Кого бы вы назвали?

М. З. (Вздох, пауза)

ИА Регнум: Я понимаю, что главному редактору «Литературной газеты» особо сложно ответить на этот вопрос — надо называть или двести фамилий, или ни одной. Но таковы условия опроса — надо назвать не более трех фамилий. Затруднитесь с ответом?

М. З. Писатель года — формулировка чересчур пафосная. Я мог бы сказать о книжках, которые я прочитал. Причем надо сразу оговориться: я могу кого-то не знать — я же не читаю всех книг, это просто невозможно, хотя и стараюсь читать много.

Мне очень понравилась книжка Павла Крусанова. Очень интересный дебют Анны Чухлебовой, новый писатель, молодой и свежий. Сейчас начал читать новую книгу Владимира Сорокина. Еще пока до конца не дочитал. Мы все понимаем про его политические взгляды, которые со мной, например, никак не пересекаются, но в любом случае это интересно. Ну и нельзя не назвать Захара Прилепина.

ИА Регнум: Кстати, именно его назвали писателем года большинство из тех россиян, кто смог кого-то вспомнить…

М. З. Это, понятно, это еще и судьба. Вообще, его можно называть каждый год. И здесь играет роль его позиция. Если судить писателя не только по его книжкам, а по всем его выступлениям публицистическим, то конечно же, это очень яркая фигура. Можно с ним соглашаться или не соглашаться, но яркость остается.

«Запрещать — только подогревать интерес»

ИА Регнум: А вот к вопросу о том, можно ли судить писателя не только по его книгам, но и по его выступлениям. Из десяти фамилий, которые приводит ВЦИОМ как ответы россиян на вопрос, кого можно назвать писателем года, половина принадлежит классикам (Пушкин, Достоевский, Лермонтов, Есенин, Толстой), а из оставшихся пятерых современников помимо Прилепина и Пелевина названы писатели, известные прямой поддержкой Киева (Акунин*, Быков**, Глуховский**).

М. З. Лично я никогда не считал ни Акунина, ни тем более Глуховского какими-то большими писателями. Мне кажется, Акунин — очень удачный издательский проект. Он умный и образованный человек, который четко знает, что нужно написать под определенную аудиторию в определенное время. Но сделать из него писателя внежанровой истории — не совсем серьезно. Там читаешь и видно, как вся история подгоняется под его взгляды. Это смешно и скучно читать, ну правда. Пародия какая-то.

Тем не менее, моя четкая позиция, которую я много раз формулировал: запретами в наше время ничего не решишь.

Общество сейчас проходит большую перестройку. И в том числе по отношению к авторитетам. Многие авторитеты прошлого времени уходят по понятным причинам — меняется почти все. Но это же происходит очень небыстро, а у людей, которых вы назвали, есть стойкие репутации. Были снятые фильмы, был большой пиар, и естественно, люди их сразу не забудут.

Лично я считаю, что вырабатывать отношение к творчеству писателя по его политическим взглядам — дело достаточно опасное. Если мы посмотрим на то, что в свое время говорил Лев Толстой, я не думаю, что — особенно охранители — испытают большую радость по этому поводу. Я не говорю, что Акунин — это Толстой. Я говорю о системе.

ИА Регнум: А вот представим, что вас позвал президент и спросил совета — что делать с книгами Акунина*?

М. З. Я думаю, что те тексты Акунина, в которых содержится нарушение закона, несомненно подлежат тем мерам, которые в законе предусмотрены. Но если в книгах нет нарушения закона, то пускай народ решает сам. Не надо пихать книги Акунина в каждый угол книжного магазина, как это было еще недавно. Но запрещать — это только подогревать интерес. Сейчас медийность такая, что все равно найдут, где прочесть.

Общество у нас умное, оно неспеша, но выработает свое отношение к этим людям. Я допускаю, что многие просто не будут эти книги покупать именно из-за того, что Акунин говорит. Но запрещать и изымать… Это чрезвычайно соблазнительный метод, и обсуждение этого метода эмоционально оправданно. Но если мы ставим целью, чтобы книжки Акунина перестали влиять на умы, запретами мы этой цели точно не добьемся. Нужны какие-то другие механизмы.

ИА Регнум: Какие?

М. З. Они должны быть связаны с поддержкой других писателей. У нас их очень много, и подавляющее большинство из них, скажем так, не донатят ВСУ. У них могут быть разные взгляды, но это люди, которые живут в России и служат русскому делу. Давайте их как-то поддерживать.

«В сфере искусства искусственный интеллект — только фокус»

ИА Регнум: Еще одна модная тема года — искусственный интеллект. Знаю, что у вас еще и музыкальное образование, и вот вам информация как музыканту. Недавно провели эксперимент: искусственный интеллект написал некоторое количество музыкальных произведений «в стиле Баха». И людей попросили определить — где произведение Баха, а где — искусственного интеллекта. Многие не смогли. Как вы думаете, может ли искусственный интеллект так же подменять и писателей?

М. З. Подменять писателей, как и музыкантов, с точки зрения искусства смысла нет. Искусство развивается. Почему искусственный интеллект написал «под Баха»? Потому что Бах уже есть. А если бы не было Баха, он бы ничего не написал.

ИА Регнум: Но искусственному интеллекту могут поставить задачу создать что-то новое. Как вы думаете, чего не хватить искусственному интеллекту, чтобы выполнить такую задачу?

М. З. Человеческих чувств.

ИА Регнум: А есть в науке точка зрения, что чувства — тоже, по сути, химическая реакция и искусственный интеллект можно этому обучить.

М. З. Ну… Время покажет. Я скажу так: если ты слушаешь музыку, ты слушаешь музыку определенного автора. Ведь цель искусства другая. Цель — это художник, его личность, то, как она проявляется. Сейчас все можно просчитать на компьютере, кроме чуда. А искусство — это чудо.

Впрочем, наверное, кто-то может попробовать сэкономить и попробовать вместо композиторов и писателей заказывать что-то искусственному интеллекту. Но мне жалко тех, кто будет жить через 20-30 лет и читать не Прилепина и Проханова, а то, что напишет искусственный интеллект. Они многое потеряют. Хотя, возможно, этого и не поймут.

Тем не менее, я считаю, что в сфере искусства искусственный интеллект если и будет существовать, то как фокус. Это область иррациональная.

«Главный интерес к русской литературе еще впереди»

ИА Регнум: Как вы оцениваете перспективы литературы в России? Она умирает, оживает или стагнирует?

М. З. Это зависит от общества. А общество наше должно умнеть. Есть потребление низкое, есть потребление высокое. Влиять на этот процесс государству непросто. Монополизировать информацию и информационные потоки сейчас не может никто. Поэтому общество просто должно умнеть. И я думаю, что оно поумнеет само.

Как не парадоксально, те непростые процессы, которые происходят по отношению к русской культуре в мире, та несправедливость, которая становится все очевиднее, будут способствовать появлению общества, которое не только потребляет, но и думает. Когда на тебя сыпется, что ты «захватчик, агрессор, людоед», ты начинаешь думать — а почему? Почему, когда у меня здесь Гергиев, Башмет, огромное количество театров, я людоед? И вот это осознание, развитие общества должно произойти в пользу более качественного выбора. И неважно — в интернете или книжном магазине. Люди просто захотят подумать.

А если мы хотим доказать и себе, и окружающим, что мы культурная нация, мы не сможем этого сделать, потребляя Скриптонита с Моргенштерном.

Вот на этот процесс я надеюсь. И по той культурной жизни, которую я наблюдаю в России, я чувствую, что этот процесс медленно, но начал идти.

Сытая энтропия — интернет, улыбкой платим — способствует расслаблению человека и нежеланию строить себя. Литература — это важнейший элемент в строительстве себя. А мы сейчас должны начать строить себя заново — такой исторический период. На чем себя строить? На тысячах новостей и постов из блогов? Но они же все противоречат друг другу, на них себя не построишь. А есть фундаментальные вещи. И если на них себя построил, то уже по-другому анализируешь и остальную информацию.

Я понимаю, что выгляжу здесь идеалистом. Но, повторяю, я замечаю, что этот процесс идет.

ИА Регнум: Этим процессом можно управлять?

М. З. Не уверен. Я не государственный деятель, мне сложно судить, но думаю, что здесь нужны очень тонкие настройки. Главное — не мешать. История доказала, что независимо от всевозможного влияния идут некие культурные процессы. И умна та власть, которая эти процессы чувствует и как-то учитывает.

ИА Регнум: А что современная русская литература дает миру? Вот мы можем очень четко сказать, что дала миру наша литература девятнадцатого века, что дали авторы Серебряного века, что дали миру авторы 60-70-х годов. А что может дать миру современная русская литература?

М. З. На мой взгляд главная наша сила — мы сохраняем иррациональность в подходе к искусству. Мировая литература — очень большая и интересная, но она вся как бы «по законам». Мы читаем лучших авторов, мы понимаем, что это люди, которые окончили филологический факультет какого-то университета, ходили в некие писательские школы. А у нас дворник, который работает в городе Сургут, к примеру, может вдруг выдать гениальную книжку стихов. У нас литературой могут заниматься абсолютно все. Писать могут все, что угодно. Самые неожиданные вещи могут появиться в одно время. И вот эти иррациональность и отсутствие схемы очень важны в современной литературе.

И что касается русской литературы, мне парадоксальным образом кажется, что главный интерес к ней еще впереди.

«Мы хотим показать человеку то, чего нигде нет»

ИА Регнум: Давайте поговорим о «Литературной газете». С вашей точки зрения то издание, которые вы делаете — это издание для узкого круга читателей или для широкой аудитории?

М. З. Для широкой аудитории. Это уникальный проект, который включает в себя и общеполитическую составляющую, и литературную. Таких больше нет — есть специализированно литературные издания, есть общественно-политические. Мы пытаемся совмещать. У нас еженедельник выходит на 32 полосах и разделен на две «тетрадки». Первая — политика, общество, культура. Вторая посвящена исключительно литературным процессам. И так было всегда — «Литературная газета» делалась для того, чтобы быть такой.

ИА Регнум: Что с вашей точки зрения можно назвать успехом публикации?

М. З. Критику. Когда публикацию много критикуют, я очень доволен. Истерики возникают периодически — и справа, и слева. Когда есть нервная реакция на газету — это один из главных признаков того, что все получается.

ИА Регнум: Если бы у вас была возможность взять человека, который еще не читал ваше издание, и сказать ему «начни с вот этого материала, и ты поймешь, что такое «Литературная газета», какую публикацию этого года вы бы ему посоветовали?

М. З. Так сложно сказать. Наша цель — мы хотим сделать человека лучше. Хотим его каким-то образом приблизить к высоким образцам жизни. Это одно из наших отличий — мы не хотим сделать читателя информированнее, мы эту задачу не можем выполнить чисто технически.

Мы хотим показать человеку то, чего нигде нет. Может быть, это и не привлекло такого уж большого внимания. Мы не хотим идти за трендами, мы пытаемся их создавать. И, мне кажется, нам это удается.

ИА Регнум: Не хотите назвать конкретные публикации?

М. З. Я думаю. (Пауза) Ну вот, к примеру, последний материал о балете Юрия Григоровича — эталонный материал о культурном событии. (Пауза) Мне кажется, что наши юбилейные материалы, посвященные Александру Проханову, где многие писатели высказались о нем — очень интересны для полноты понимания этого человека. Многие его считают прежде всего трибуном политическим, борцом, но мы постарались показать эту личность в гораздо большем объеме, чем она представляется, когда Проханов выступает на каких-то ток-шоу. Ну и третье — материалы о нашей поездке в зону СВО, они были очень подробными и передали наше ощущение от происходящего. Мне кажется, что нашим писателям и художникам нужно обязательно там побывать.

ИА Регнум: А что лично вам больше всего запомнилось из этой поездки?

М. З. Когда мы читали стихи в библиотеке в Первомайске. Это уже довольно близко с линией соприкосновения. Пришло много народу. Я читал стихи, а когда закончил, меня спрашивают — «А ты не слышал, как ПВО сработал над нами?». Я говорю — нет, не слышал. «Да как же, — говорят, — громко было, все сигнализации у машин включились!». А я правда не слышал — был увлечен чтением стихов.

* Григорий Чхартишвили внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

** физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом