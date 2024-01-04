2023 год закончился, а значит, самое время подводить политические итоги года для Великобритании. Прошедший год все-таки стоит признать более спокойным в сравнении с 2022-м. В конце концов, в 2022 году Лондон пережил сразу трёх премьер-министров. Совсем безумное достижение.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом ушедший год во многом уже предопределил тренды наступающего года. Большинство политических процессов продолжатся в 2024-м. Поэтому стоит обратить внимание на пять самых важных политических моментов уходящего года.

Политический слом в Шотландии

Казалось бы, политические бури могут греметь в Англии, но Шотландия уже давно превратилась в бастион Шотландской национальной партии.

Серьезный результат в 2014-м на референдуме о независимости позволил шотландским националистам подстроить регион под себя. Помогла одномандатная система, усталость от лейбористов, которые традиционно побеждали в регионе. Партия все десять лет забирала 90% всех парламентских округов и имела большинство в местном парламенте. Ещё пару лет назад все обсуждали неизбежность второго референдума о независимости.

Однако любая политическая история подходит к концу. В этом плане Шотландская партия не исключение. В её случае подвела коррупционная составляющая.

Партия собирала донаты на инфраструктуру для нового референдума о независимости. А потом деньги магически испарились. Под подозрение попали Никола Стерджен (лидер партии последние десять лет) и её муж, который руководил партийным аппаратом.

Дальше были «маски-шоу», допросы, отставка супругов, избрание Хумзы Юсефа на пост нового лидера партии.

Однако шотландские националисты получили грандиозный репутационный удар и резкое падение рейтингов. Идея шотландского сепаратизма всё больше напоминает путь квебекского сепаратизма в Канаде, который когда-то громко заявлял о себе, а теперь практически незаметен. Обе истории закончились провалом.

И похоже, что перестановки в партийном руководстве — это ещё далеко не все проблемы шотландских властей. Следующий год будет не легче для официального Эдинбурга.

Джонсон прощается, но не уходит

2022 год стал лебединой песней для Бориса Джонсона в качестве лидера страны. Казалось бы, даже уходя, ему удалось провести своего человека (Лиз Трасс) в качестве сменщика. Однако такая конструкция просуществовала меньше двух месяцев.

Дальше началась эпоха Риши Сунака.

Борис не забыл, что именно Сунак (в качестве канцлера казначейства) был одним из лидеров заговора против него. При этом проблемы Бориса Джонсона никуда не ушли. Парламентская комиссия уличила политика в том, что он соврал во время расследований о вечеринках на Даунинг-стрит. Борис не стал дожидаться дальнейший политических последствий и просто сдал депутатский пропуск.

А дальше Борис попробовал заработать все деньги мира.

Понятно, что на человека давят груз алиментов и новая семья. Отсюда бесконечные поездки на всякие «мусорные конференции», написание колонок в таблоид Daily Mail.

Не забывал Борис и про своё украинское детище. На протяжение всего года не покидало ощущение, что он работает на полставки украинским лоббистом.

Вероятно, в наступившем году финансовая проблема отступит на второй план и он попытается снова вернуться в большую политику.

Провал Риши

По прошествии времени в это сложно поверить, но вся команда премьер-министра начинала 2023 год в приподнятом настроении.

Персональный рейтинг Риши Сунака был ощутимо выше, чем рейтинг всей Консервативной партии.

Ну а дальше в дело вступили бесконечные кризисы. Тут тебя очередной провал с попытками остановить нашествие нелегалов через Ла-Манш, абсолютно нулевой рост экономики, недовольство со стороны правой части консерваторов, кризис в системе здравоохранения.

На этом фоне даже позитивные новости выглядели как неожиданная аномалия.

В итоге даже самые преданные союзники премьер-министра готовы выкинуть белое полотенце. Весь вопрос в сроках.

Стоит ли проводить заведомо проигрышные внеочередные парламентские выборы в мае 2024 года или стойко держаться до осени 2024-го, лишь накапливая груз проблем.

Исход консерваторов

Этот пункт неразрывно связан с провалом Риши Сунака.

Большинство консервативных депутатов, кажется, смирились с тем, что правящую партию ждёт разгром на выборах в следующем году. Отсюда желание как можно раньше соскочить с тонущего корабля.

Уже более 50 действующих депутатов объявили, что не будут баллотироваться на новый срок. Последний раз что-то подобное наблюдалось перед разгромом в 1997 году, когда потерял власть наследник Маргарет Тэтчер, руководивший правительством семь лет Джон Мейджор. Всё следующее десятилетие главой кабинета был лейборист Тони Блэр.

Причём уходят не только старики, но и многие депутаты в возрасте 40–45 лет. Они уже заранее договариваются о хлебных местах в частных инвестиционных фондах, аналитических центрах и международных банках.

Подобный исход парализует даже нынешний состав парламента.

Консервативная партия, всё еще обладая на бумаге солидным большинством, на деле не может принять никаких принципиальных решений.

Ключевым фактором станут выборы 2024 года. Потеря такого количества депутатов в любом случае серьезно переформатирует всю партию.

Камбэк Кэмерона

Титул главного камбэка года заслуженно получает Дэвид Кэмерон, в 2010–2016 годах занимавший пост премьера.

И кто бы мог подумать, что бывший премьер-министр вернётся в большую политику уже в качестве министра иностранных дел. При этом сам Кэмерон никогда и не скрывал, что мечтает вновь вернуться в большую политику.

В частности, речь ещё пару лет назад шла о министерстве иностранных дел или о позиции секретаря НАТО. Как видим, у некоторых желания сбываются. Для Риши это возможность доказать, что большие консервативные имена на его стороне.

Проблема лишь в том, что Кэмерон приносит с собой свой уникальный внешнеполитический багаж.

Чего стоит его участие в военной интервенции в Ливию. Другие критики припоминают Кэмерону активную лоббистскую работу на Пекин после своей премьерской отставки. Осталось понять, а куда отправится сам Кэмерон, если консерваторы уже в следующем году проиграют выборы.

Вот таким получился политический год в Великобритании. Год, когда стало окончательно понятно, что 13-летняя эпоха консерваторов заканчивается. А наступивший обещает быть ещё более увлекательным!