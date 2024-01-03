Россия, выдержав массированный удар коллективного Запада, нацеленный на обрушение экономики страны, по итогам 2023-го показала заметные экономические успехи.

Иван Шилов ИА Регнум

Валовый внутренний продукт оказывается на 3,5% выше показателей 2022 года, сообщил 25 декабря президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

При этом значительную долю дохода принесли отрасли, не связанные с традиционными столпами нашей экономики — нефтью и газом. Дополнительная выручка от работы ненефтегазового сектора по итогам года — более 3 трлн рублей. Такую оценку дал глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

Экспортом углеводородов по-прежнему обеспечивается треть поступлений в бюджет, добавил министр финансов.

Хорошую службу России сослужила сделка в формате ОПЕК+ (в котором участвует и наша страна) по сокращению добычи нефти.

Последствием этого решения стали дополнительные 30 трлн рублей, приводит ТАСС слова главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Реальные заработные платы (то есть зарплаты, скорректированные с учётом инфляции) за 2023 год выросли в среднем по стране примерно на 8%, отметил президент Путин во время прямой линии 14 декабря.

Безработица, по словам российского лидера, вообще достигла минимального за всю историю современной России (с начала 1990-х годов) показателя — 2,9%.

Ранее, в октябре, глава государства отмечал, что Россия полностью преодолела экономический спад, произошедший в 2022 году.

В ноябре президент обратил внимание, что в структуре российской экономики выросла доля перерабатывающей промышленности, причём произошло это на фоне западных рестрикций.

Одновременно в стране готовятся к запуску новые крупные проекты, которые дадут возможность для более мощного рывка в наукоёмкой промышленности. Такая ситуация, как заметил президент, уникальна для России.

Успехи российской экономики в уходящем году очевидны, констатируют эксперты. Например, упомянутый президентом России ВВП повысился существеннее, чем ожидалось изначально.

Или, как выразился глава Минэкономразвития Максим Решетников, отечественная экономика «оказалась существенно крепче и гибче, чем многим казалось». Причём этот результат достигнут в условиях масштабной структурной трансформации, под давлением западных санкций, в условиях инфляции и кадрового голода.

«Основной бенефициар — это люди»

Росту ВВП в нынешнем году во многом способствовал оборонный заказ, масштабы которого определяет проводимая страной военная спецоперация, сказал ИА Регнум экономист, директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Речь в данном случае про обрабатывающую промышленность, то есть про ненефтегазовый сектор. «Текстиль, пищевая промышленность растут особенно быстро, — уточняет эксперт. — Собственно, у нас почти по всем видам экономической деятельности рост».

Не следует забывать и про эффект низкой базы, замечает экономист: ВВП России по итогам 2022 года — когда против страны были введены наиболее ощутимые западные санкции — снизился относительно предыдущего на 2,1%. И нынешние 3,5% — это рост относительно пониженного прошлогоднего итога. Впрочем, результат всё равно превысил самые смелые ожидания.

При этом собеседник ИА Регнум указывает, что рост ВВП сам по себе — это обобщающий показатель, который не позволяет измерять уровень экономического развития страны и благосостояния её граждан.

«Основной бенефициар роста экономики — это люди, — рассуждает эксперт. — А для людей главный экономический смысл жизни не ВВП, а занятость и доход».

Но и в этом смысле достижения России в уходящем году впечатляют, признаёт Остапкович. Рост зарплат действительно внушительный. А безработицу в размере менее 3%, по его мнению, вообще можно не принимать во внимание. Впрочем, в этом тоже есть свои риски, уверен эксперт.

Обратная сторона финансовой стимуляции

«В России безработица должна быть 4%, а то и 5%, — полагает Остапкович. — Это ещё в середине прошлого века объяснил экономист Олбан Филлипс. — Он нарисовал график, который сейчас известен как «кривая Филлипса».

График объясняет, что если безработица низкая, то нет рынка труда, который «подпирает» людей, и всегда есть те, кто будет ощущать свою незаменимость, всё время требуя повышения заработной платы. А такое положение, в свою очередь, стимулирует инфляцию, указывает эксперт.

Сильная потребительская инфляция, которая становится заметной на полках магазинов, это несомненное зло, констатируют специалисты. Другой вопрос — какими методами с ней бороться.

Так, финансовый аналитик Владимир Левченко считает, что необходимо как можно скорее свернуть масштабные программы льготного кредитования. «Они уничтожают любые рыночные формы ценообразования, — говорит собеседник ИА Регнум. — Кроме того, надувается финансовый «пузырь», который потом в любом случае лопнет. Давайте вспомним, что бывает, когда лопаются пузыри: японская экономика так и не пришла в себя после взрыва 1990 года на их финансовом рынке».

При этом основной механизм сдерживания потребительской инфляции в России хорошо известен: это повышение Центробанком ключевой ставки рефинансирования (то есть процента, под который ЦБ выдаёт кредиты российским банкам). К концу уходящего 2023 года регулятор в стремлении обуздать инфляцию довёл уровень ставки с 5,5 до 16%.

А это означает резкое удорожание кредитов, причём не только потребительских: тяжелее становится мелкому и среднему бизнесу, чувствительному к наличию доступных займов.

Например, одну из причин удорожания в стране в нынешнем году куриных яиц (что в последние месяцы стало просто заезженной темой) эксперты видят именно в этом. Производители, по мнению главы Ассоциации птицеводов Краснодарского края Олега Владимирова, не могут заметно удешевить этот товар при нынешних кредитных ставках.

Будет ли в 2024-м новая приватизация

Успех российской экономики в следующем году однозначно связан с сохранением нынешней экономической стратегии, построенной на отказе от плотного сотрудничества с западными странами, убеждён доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев. Не менее важно, по его словам, избежать «либерального реванша» в экономике.

Остапкович из НИУ ВШЭ со своей стороны полагает, что изрядным источником пополнения бюджета страны в следующем году в теории могла бы стать приватизация имеющихся в распоряжении государства активов.

Ведь в российской госсобственности, по его оценке, находятся около 60% всей экономики. Сокращение этого показателя могло бы облегчить нагрузку на государственный бюджет. Но не всё так просто, признаёт эксперт.

«Необходимо передать актив эффективному чистоплотному собственнику», — рассуждает экономист. С другой стороны, признаёт он, приватизацию «сейчас опасно запускать — на региональных уровнях начнутся «бои местного значения» за хорошие куски».

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов соглашается: большая приватизация с потерей государством контроля над активами крайне опасная затея.

«В период президентства Дмитрия Медведева крупный финансовый капитал уже делал «заход» на государственные активы, — напоминает эксперт. — Не только на пакет акций Сбербанка, но и на госпакет акций «Газпрома», «Роснефти». Обоснование было очень простое — «государство — неэффективное, бесполезное, а частные собственники будут замечательно управлять» всеми активами».

Поэтому прозвучавший уже в 2023 году призыв главы ВТБ Андрея Костина реанимировать идею новой большой приватизации вызывает у Колташова скепсис. Печальный опыт пресловутой «прихватизации» 1990-х ясно подсказывает, что заинтересованные инвесторы пожелают приобрести привлекательные куски собственности по «бросовым» ценам. А затем — выводить получаемую от их использования прибыль в зарубежные офшоры.

Пикантности добавляет и неясность с возвратом средств в Россию: с предыдущими-то выведенными капиталами пока так и не разобрались. Даже в текущей ситуации, когда коллективный Запад буквально объявил охоту на активы крупных российских бизнесменов, назад деньги возвращаться не торопятся.

«Что касается возврата денег в Россию, я пока не слышал, чтобы был какой-то бешеный денежный поток, — признаётся эксперт. — Наоборот, капиталы «мечутся» за границей, прячутся из одного офшора в другой, пытаются уклониться. Естественно, их собственники пытаются эти деньги как-то защитить. Так что те 3 трлн долларов, которые из российской экономики ушли примерно за 25–30 лет, в Россию пока не устремились».

Даже российские экспортёры, по мнению Колташова, не желают продавать валютную выручку на внутреннем рынке. А именно это и привело к резкому ослаблению рубля в уходящем году, уверен эксперт.

На мощный отток капитала в 2023 году с большим риском сохранения в следующем, 2024-м, обращает внимание и финансовый аналитик Левченко. «Даже в девяностые годы такого не было, — говорит он. — Более того, мы видим ускорение оттока. У нас каждый житель страны может абсолютно законно в валюте в месяц по миллиону долларов за рубеж выводить на свои счета, а это перекрывает просто любой торговый профицит».

В таких условиях ни в коем случае не следует проводить анонсированную ранее большую приватизацию, солидарен Сухарев. «Я считаю, это вообще против страны и лично президента, — делится он. — Это могут предлагать только люди без понимания ситуации».

Что будет с замороженными российскими резервами

Отдельное внимание эксперты обращают на явный риск окончательного изъятия золотовалютных резервов России — около 280 млрд долларов, замороженных ранее на счетах в недружественных странах.

Ведь комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержал двухпартийный законопроект об использовании конфискованных российских активов. И хотя изъятие этих средств может подорвать авторитет самих Штатов как мирового финансового центра, риски велики. К тому же наиболее существенная доля российских резервов «застряла» в Евросоюзе, а не в США.

В этой связи важную роль может сыграть принудительная продажа долей двух европейских компаний в российском газовом бизнесе, немецкой Wintershall и австрийской OMV, осуществлённая в декабре согласно указу президента России.

Этот шаг не только ответ на недавнее произвольное изъятие в Германии российских активов, полагает профессор Финансового университета при правительстве России, директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.

Но и явное предупреждение тем правящим кругам Запада, которые решатся украсть финансовые резервы России. Ведь в стране на так называемых счетах типа «С», в свою очередь, аккумулируются денежные средства иностранных резидентов, зарабатывающих в России.

И хотя эти суммы не могут покрыть потери российского бюджета в случае «обмена финансовыми заложниками», но сам факт наличия такой возможности — это важный рычаг, считает глава ФНЭБ.

В любом случае, как замечают эксперты, противостояние России и Запада сейчас предопределяет очень многое не только в военно-политической, но и в экономической плоскости.

Прежние механизмы влияния ООН на вооружённые конфликты, которые были эффективными в биполярном мире, существовавшем до распада мирового социалистического лагеря, больше не работают. Поэтому от успеха противостояния России с Западом, не в последнюю очередь на фронтах СВО, будет зависеть состояние экономики и финансов страны.