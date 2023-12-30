Традиционный прогноз по китайскому календарю для Украины, как ни странно, сбылся. Накануне 2023 года украинские СМИ рассказывали о капризном Черном Водяном Кролике, и предсказания опытных астрологов о том, что «в следующем году с большой вероятностью распадутся многие союзы, которые уже отжили своё», оказались чистой правдой.

Иван Шилов ИА REGNUM

Начав год на бодрой ноте победителя, украинские пропагандисты трубили о скором наступлении, а эксперты предсказывали скорый развал слабой России, которую нужно только немного додавить.

К прогностике привлекли даже искусственный интеллект. Chat GPT высказал уверенность в том, что «Украина, скорее всего, ощутит прогресс в модернизации и реформировании собственной экономики и других институтов».

Но к середине лета стало понятно: что-то идет не так несмотря на все усилия. Даже установка огромного тризуба на щит Родины-матери в Киеве и рейдерский захват Киево-Печерской лавры не помогли. Год украинцы завершают в подавленном настроении.

Общество вдруг осознало, что все это время ему лгали, а новый законопроект о мобилизации вызвал настоящую панику.

Политики судорожно ищут новую формулу «перемоги», а судьба Владимира Зеленского интригует. Назначит ли он выборы, использовав шанс уйти, или с ним что-нибудь случится?

По «украинскому единству» паутиной пошли трещины. И как долго теперь продержится вся конструкция, покажет следующий год Зеленого Деревянного Дракона.

Зима. Первая ласточка

После новогодних праздников 2023 г. на всю Украину прогремел инцидент с вертолетом, в котором разбился министр МВД Денис Монастырский со своей командой. Упали они на детский сад в киевском пригороде, Броварах, в результате чего погибли дети.

Согласно версии следствия, причиной авиакатастрофы стала ошибка пилота. Однако неофициально широко разошлась версия о том, что авиакатастрофа может быть казнью по решению самого Зеленского — за переход Монастырского на сторону проамериканского лобби и главкома ВСУ Валерия Залужного. Уже тогда в политикуме обсуждалось, что генерал ведет свою игру против Зеленского — и эта конкуренция обострилась осенью.

Кадр из видео Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Буче

Но грусть быстро развеялась — назначили нового министра, а 21 января Министерство реинтеграции исключило Киев из перечня территорий возможных боевых действий. В качестве подтверждения того, что в столице безопасно, через два дня её навестил британский премьер Борис Джонсон, посетивший Бучу и Бородянку. Тогда еще никто не знал, что войну можно было предотвратить, если бы не он: о роли Джонсона в срыве мирных переговоров станет известно только в ноябре.

Минобороны Украины между тем работало в привычном формате.

В январе журналисты опубликовали расследование, в котором утверждалось, что продовольствие для ВСУ закупается по ценам в 2–3 раза выше рыночных. Например, яйца по 17 гривен за штуку, что немедленно стало мемом, а министру Алексею Резникову в итоге стоило должности.

Зимой украинские власти начали активно накапливать бронетехнику для летнего наступления. Впервые начались разговоры о намоленных «Леопардах», которых в резкой форме требовали от Германии, критикуя её за нерешительность. Поставки крупных партий БТР и БМП обеспечили США и Британия.

В разговоре с главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи Залужный заявил, что победа Украины — это полное освобождение территорий плюс такое усиление украинской армии, чтоб Россия никогда больше не могла напасть.

Однако уволенный недавно советник президента Алексей Арестович стал первой крупной ласточкой, которая прощебетала о том, что всё это пустые надежды.

«Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень непохоже. С 14 числа уже перестало быть на это похоже. Вы что, думаете, оценка от президента Дуды о том, что неизвестно, выживет ли Украина в ближайшие месяцы, — она просто так была сказана? Или он на основе какой-то информации говорит?» — задал Арестович риторический вопрос, но тогда услышан не был.

Весна. Лавра, атом и блокада

Захват Киево-Печерской лавры, одной из главных православных святынь, начался ещё в ноябре 2022 года, когда в лаврских помещениях прошли обыски СБУ. В начале декабря 2022-го её зарегистрировали как монастырь в составе политической Православной церкви Украины (ПЦУ), а 10 марта 2023 года насельникам предписали до конца месяца освободить лавру. Либо перейти в ПЦУ.

OLEG PETRASYUK/ЕРА/ТАСС Ситуация в Киево-Печерской лавре. 30.03.2023 год

Началось «молитвенное стояние», закончившееся предсказуемо: в конце июля, «ко дню Крещения Руси-Украины», предстоятель ПЦУ Епифаний совершил торжественную литургию в Успенском соборе лавры. После этого она пустует — верующие туда ходить перестали, а у новой церкви своих прихожан практически нет.

В марте пошла и первая волна нагнетания паники по поводу возможной «ядерной катастрофы» на Запорожской АЭС. Американский «Институт изучения войны» заявил о том, что Россия может попытаться сдержать предстоящее контрнаступление ВСУ, создав угрозы вокруг ЗАЭС.

Уже 9 марта атомная станция была обесточена украинской стороной под предлогом «российской ракетной атаки» — единственная линия электропередачи, обеспечивающая собственные потребности АЭС, шла с территории Украины. Там объявили скорую аварию «с радиационными последствиями для всего мира». Утихло это только в июле, после проведенной на станции проверки МАГАТЭ.

Зеленский немедленно использовал ситуацию для того, чтобы потребовать санкций для российской атомной энергетики.

Однако над ним самим начали собираться грозовые тучи.

В начале апреля оппозиция в лице партии экс-президента Петра Порошенко обвинила Зеленского в том, что именно из-за него началась полномасштабная война, и впервые зазвучало требование о проведении выборов.

С другой стороны нанесли удар Польша, Венгрия, Болгария и Словакия, которые в апреле ввели запрет на импорт украинских сельхозтоваров. Инициатором выступила Польша — до этого момента образцово-показательный союзник. Началась блокада украинской торговли, которая обвалила экспортно-импортные операции, и к концу года этот кризис так и не урегулирован.

А в мае уже началась подготовка к решительному контрнаступлению на юге: «Леопарды», наконец, приехали. Направление удара было озвучено заранее, на что потом попеняет Зеленский как на главную причину неуспеха. Впрочем, ещё тогда раздавались призывы не ждать, что это станет «решающей битвой».

Лето. Большой перелом.

По количеству событий украинское лето выдалось чрезвычайно насыщенным, начиная с того, что в преддверии долгожданного «контрнаступа» (начавшегося 4–5 июня) состоялось повышение цен на электроэнергию для населения. Хотя правительство Украины и обещало заморозку цен «до окончания войны», устоять перед требованиями МВФ оно не смогло.

В ночь на 6 июня все уже забыли об этой проблеме. Случилась одна из самых крупных техногенных, экологических и гуманитарных катастроф в мире: была разрушена дамба Каховской ГЭС. В результате наводнения в Херсонской области затоплены около 30 населённых пунктов по обоим берегам Днепра.

Алексей Коновалов/ТАСС Вид на Каховскую ГЭС. 11.07.2023 год

Украинская сторона и международные СМИ немедленно обвинили в случившемся российские войска, несмотря на то, что ВСУ прицельно били по плотине ракетами Himars с октября 2022 г. Министерство агрополитики Украины сетовало, что катастрофа «фактически оставила без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% — в Запорожской и 30% — в Днепропетровской областях». Однако в сухом остатке это и было одной из главных целей преступления, укладывающегося в общую логику «обезвоживания» Крыма, к которому теперь добавили еще две области в составе России.

Кроме того, ВСУ предполагали таким образом ликвидировать оборонительные сооружения ВС РФ на левом берегу с целью нанесения удара со стороны Херсона. В итоге такой план реализован не был, однако 1 июля, в ходе визита в Киев директора ЦРУ Уильяма Бернса, ему рассказали о планах: уже к осени Украина должна вернуть себе все территории в границах 1991 года и до конца декабря договориться с Россией о прекращении огня.

В это же время стало понятно, что надежды на вступление в Североатлантический альянс тщетны.

По итогам 74-го саммита НАТО в Вильнюсе в середине июля советник США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил CNN, что присоединение Украины «означало бы войну с Россией». С Зеленским «были откровенны», а в качестве утешения «Большая семерка» подписала декларацию о поддержке Украины и помощи в реформах управления, необходимых для «евроатлантических устремлений».

Напоследок украинского лидера публично выпорол министр обороны Британии Бен Уоллес, предложивший уделять больше внимания благодарности за западную помощь: «Знаете, мы не Amazon. Я сказал им об этом в прошлом году, когда проехал 11 часов, чтобы мне вручили список».

Тем не менее предоставленного оружия оказалось достаточно, чтобы осуществить несколько громких атак на Крым. Украинским надводным беспилотником (предположительно, британского производства) 17 июля был подорван Крымский мост. В ответ Россия нанесла массированные удары по украинским портам Чёрного моря и вышла из «зерновой сделки».

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила такое решение, назвав его «циничным шагом». «Маршрутами солидарности ЕС продолжит вывозить сельхозпродукцию из Украины на мировые рынки», — заявила она, добавив, что Евросоюз работает над обеспечением продовольственной безопасности незащищенных слоев населения.

Жизнь показала, что Урсула гораздо циничней.

Буквально 19 июля Венгрия, Болгария, Польша, Румыния и Словакия попросили ЕС продлить мораторий на ввоз украинской сельхозпродукции как минимум до конца года. А ещё через 10 дней польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сказал, что Польша в одностороннем порядке продлит запрет, даже без ЕС.

Так расчеты, сделанные Chat GPT в начале года, рухнули вместе с остатками украинской экономики. Но киевские власти не унывали.

В рамках «отказа от российского наследия» 14 июля парламент законодательно утвердил перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. В первом чтении принят закон о легализации каннабиса, прошли дебаты об особом статусе английского языка, парламентарии подготовили законопроект, декриминализирующий порнографию и публичные дома, и занялись проблемой однополых браков. А 6 августа на монументе Родины-матери в Киеве вместо советского герба установили огромный трезубец

Aleksandr Gusev/Global Look Press Огромный трезубец на монументе Родины-матери в Киеве вместо советского герба

Еще август запомнился увольнением всех военкомов в стране — по итогам крупного скандала с арестованным военкомом Одессы Евгением Борисовым, у семьи которого обнаружили имущество в Испании на $4,5 млн. Министр обороны Резников снова оказался под огнем, теперь по причине закупки летних курток по цене зимних, и в первых числах сентября отправился в отставку.

А к концу августа радикально поменялась и риторика по поводу перспектив. «Сколько ещё будет продолжаться война? Должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. «2–3 недели», «до конца года», «следующей весной» — всё это неправда», — написала в своем Telegram-канале вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. По её мнению, следует «настроиться на продолжительную и тяжелую войну».

А раз война будет долгой, то на неё отправится всё мужское население страны.

Осень. Пора уныния

В сентябре стало известно, что за 2023 год среди студентов-первокурсников платной формы обучения количество мужчин выросло до 70%, а за два года количество таких студентов увеличилось в 23 раза.

К декабрю Госпогранслужба Украины отрапортовала, что ежедневно из страны выезжает 6 тыс. лиц мужского пола, а возвращается только 200–300 человек. Поэтому правительство взялось за женщин: те из них, кто имеет медицинское и фармацевтическое образование, должны с 1 октября 2023 года в обязательном порядке вставать на воинский учет.

Между тем проблемы с «добрыми европейскими соседями» дошли до критической точки во время избирательной кампании в Польше. Президент Анджей Дуда в комментарии польским СМИ даже сравнил Украину с утопающим, который «хватается за всё что может» и «невероятно опасен, потому что он может утянуть за собой спасателей».

«Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно», — заявил Дуда на брифинге, что и было доказано делом. 6 ноября польские перевозчики перекрыли пункты пропуска с Украиной, требуя вернуть для украинцев выдачу разрешений на коммерческие перевозки. Тоже вопреки правилам ЕС.

Осень запомнилась еще несколькими громкими историями.

Так, во время визита Зеленского в Канаду в конце сентября на торжественное заседание парламента в его честь пригласили 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньку. Его наградили овациями стоя, к которым присоединились и Зеленский, и премьер Канады Джастин Трюдо. Всё это вышло боком: оказанный ему прием имел огромный международный резонанс, вплоть до запросов на экстрадицию Гуньки.

А настоящей сенсацией стал арест совладельца одной из крупнейших в стране финансово-промышленной группы «Приват» — Игоря Коломойского. Именно этот олигарх сыграл важную, если не ключевую, роль в том, что Зеленский победил на президентских выборах 2019 года и стал акционером новой команды власти, получив в ней свою «квоту». Все знали о противоречиях между ним и президентом, о проблемах Коломойского с США, однако немногие верили в то, что он окажется в СИЗО со смутными перспективами.

Неясными стали и планы дальнейшего хозяйствования.

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо заблокировали пакет помощи Украине на 50 млрд евро из европейского бюджета. Также ЕС не смог утвердить выделение обещанной помощи в 500 млн евро оружием. Наглухо застряли и $60 млрд от США: республиканцы заблокировали документ в Сенате.

В бюджете украинского государства образовалась дыра более чем в $30 млрд, и первый вице-премьер Юлия Свириденко заявила, что в независимом государстве без западной помощи 10 млн пенсионеров не получат вовремя пенсии, а 500 тысяч чиновников и 1,4 млн учителей — зарплаты.

Время тьмы

Декабрь преподносится украинской властью как судьбоносный месяц.

Европейские лидеры решили начать с Украиной переговоры о членстве в ЕС, что названо победой, «которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет». Но неофициально еврочиновники открыто говорят, что всё это лишь символический жест для поддержания настроения. Пройти 75 консенсусных голосований по итогам внедрения европейских законов и стандартов Украина вряд ли сможет.

Особенно роя себе собственными руками «ямы», как в случае с окончательным лишением прав русского языка — формально выполняя требования Еврокомиссии о языках нацменьшинств.

Тем временем госдолг страны превысил 5 трлн грн. (или $140,8 млрд) и равняется по итогам 2023 года 85% ВВП. Что с этим делать — не знает никто. Блокада границы соседями продолжается. В Киеве остановились шесть станций метро из-за затопления тоннеля и может быть закрыт ключевой перегон на Подоле, который отрежет от сообщения огромный район Оболонь.

Но настоящим хитом стал законопроект о мобилизации, благодаря которому правительство и командование надеются поставить под ружье полмиллиона украинских мужчин. Именно столько нужно фронту после двух лет попыток закончить войну «за две-три недели» и неудавшегося контрнаступления.

Недавно ещё «единая страна» вовсю рассуждает о рабстве, сопротивлении, высказывает крамольные мысли, что, может быть, Россия и правда шла их освобождать. Люди вдруг пришли к выводу, что их единственный путь — не ходить ни на какую войну, поскольку это и есть истинное спасение нации.

Так что главная цель мобилизации — «сохранить и защитить страну» — в результате принятия подобного закона совершенно точно достигнута не будет. Поскольку теперь для украинцев на повестке дня только один вопрос: а нужна ли им такая страна, в которой они всего лишь расходный ресурс. И для Украины это, пожалуй, главный итог уходящего года.