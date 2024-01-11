Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Сама оговорка «если всё будет хорошо», когда мы размышляем о планах на будущее, совершенно органична. Все люди опытные знают: случиться может что угодно и жизнь пойдет кувырком. Сегодня ты заранее покупаешь билеты на отдых, а завтра случится глобальная пандемия с закрытием границ, война, госпереворот или высадка инопланетян. Не зря ведь весь последний год регулярно появлялись свидетельства о том, что они существуют и посещают Землю.

Сергей Корсун ИА Регнум

Да еще булгаковская Дарья Петровна пророчила, что Земля налетит на небесную ось — и это тоже вариант возможного развития событий, о чем взялись поразмышлять эксперты влиятельного издания Politico. Только замахнулись они на всемирный масштаб. Ряд футуристов и технологов, историков и политологов, внешнеполитических аналитиков и других прогнозистов предположил, каким может быть «Черный лебедь», который перевернет 2024 год с ног на голову?

Их искренние ответы позволяют прийти к неожиданному выводу: мир в представлении американского эксперта довольно небольшой и помещается в границах США. А старинная мудрость «что русскому хорошо — то немцу смерть» в новом прочтении по-прежнему свежа и актуальна.

Во-первых, «перевернуть всё» каким-то образом может смертоносный, разрушительный ураган, который накроет США. Он неизбежно повлияет на расклад сил в предвыборной кампании, а сама по себе она тоже имеет судьбоносный характер. «Что, если самая могущественная страна в мире не сможет провести свободные и честные выборы?» Или Байден упадет с трапа самолета? Экспертам тревожно.

Ситуация и так накалена, а такие страны как Россия, Иран и КНДР могут попытаться усугубить ее с помощью кибератак, дипфейков, дезинформации, физических атак, массовых беспорядков, насильственного вмешательства и даже терроризма. И тогда всё.

Что именно «всё» — собеседники Politico не объясняют, но угроза демократии и политическая нестабильность в Штатах в их сознании является катастрофой планетарного характера. Ну, а с точки зрения большей части планеты — радостным и долгожданным событием, в котором не грех и поучаствовать.

Во-вторых, прогнозисты почти всерьез опасаются войны с Китаем из-за Тайваня и большой войны на Ближнем Востоке. И это опять натягивается на ключевую направляющую роль США. Вот, скажем, мудрая администрация Байдена не советует тайванцам объявлять независимость, «но при поддержке ряда республиканцев в Конгрессе» начнется конфликт — и тогда Дракон выйдет из-под контроля. Опять тревожно.

Или же вокруг израильской заварухи начинают накаляться страсти, Иран входит в дело и начинается крупное событие, в котором, опять-таки, придется участвовать Америке — с теми или иными последствиями для её драгоценных выборов.

На этом фоне ошеломляюще трезвым выглядит прогноз африканиста Рейнальдо Андерсона из Университета Темпл. Он говорит о том, что глобальное доминирование США заканчивается, а в постамериканском мировом порядке появляются новые альянсы и новые принципы распределения глобальной власти. Черный континент доламывает остатки колониальных империй, Россия оперирует «Африканским корпусом» и способствовала изгнанию французов. Но для профессора это как раз не катастрофа, а нечто большое и интересное. Как и для нас.

Что же касается непосредственно России, то дальше возможного переворота в Кремле или «внезапного исчезновения Путина» фантазии комментаторов не распространяются. Тем более, у них есть уверенность, что смена будет «еще хуже». То есть, нелояльна США. Это ли не прекрасно?

В-третьих, наконец-то, инопланетяне. Все мы прекрасно знаем благодаря Голливуду, что контакт с внеземной цивилизацией всегда происходит в Штатах. Чаще всего в Нью-Йорке. Важность этой территории для пришельцев такова, что на ней концентрируются и хорошие, и плохие сценарии, а если имеет место попытка захвата планеты, то всемирное сопротивление, естественно, возглавляют американцы.

Вот и руководитель проекта «Галилео» в Гарвардском университете Ави Леб уверен, что населенных планет в нашей галактике полным-полно и встретить другой разум — просто дело времени. Он вполне может явить себя в новом году, перевернув представления людей о себе и своей цивилизации. Но представьте на минуту, что инопланетяне высадятся в России. Например, в Крыму, даже конкретно в Ялте, и пойдут гулять по набережной, смакуя чебуреки зелеными мандибулами. А потом отправятся с официальным визитом в Москву.

Сценарий, между прочим, не такой уж фантастический: несмотря на тонны фильмов-катастроф, немалых размеров метеорит в 2013 году прочертил яркой вспышкой небо Челябинска, а не Филадельфии. Американский интернет тогда выл грудным голосом: «почему все самое интересное достается русским?» А если им достанутся и пришельцы, кому тогда вообще будут интересны выборы в США?

При этом на что в целом может повлиять такой контакт в самой России? Да ровным счетом ни на что. Гостей встретят на высшем уровне, подарят красивые песцовые шапки и кинжал, подпишут меморандум о сотрудничестве и все будет переведено в формат рабочей группы, которая растянет согласование любых инициатив и адаптацию их к российскому законодательству на годы.

Гораздо серьезнее выглядит угроза появления глобального цифрового вируса, который атакует мировую банковскую систему, испарив триллионы долларов. Но опять же, Россию американцы отключили от SWIFT, вместе с союзниками она сама вышла из долларовой системы, а справиться с напастью наверняка помогут новые друзья из космоса.

Таким образом, вообще непонятно, что в американоцентричном мире может рассматриваться нами как «Черный лебедь». Буквально любой поворот событий для России выходит в плюсе. Так что в следующий такой опрос о катаклизмах серьезному изданию Politico следовало бы включить по-настоящему важные вопросы: скажем, дефицит яиц или повышение цен на водку.