Уходящий 2023 год оказался для католической церкви временем трансформации старых вызовов и появлением новых. При этом обострились внутренние проблемы, став для Святого престола большей головной болью, чем международные вопросы.

Иван Шилов ИА Регнум

Год начался для католиков уходом из жизни папы Римского на покое Бенедикта XVI. Как замечало по этому поводу одно из западных изданий, покойный понтифик представлял собой «решающий элемент стабилизации и разрядки». А его смерть может вызвать два противоположных эффекта — либо примирить радикальные круги церкви, либо, что более возможно, «вызвать большую нестабильность, как в Ватикане, так и во вселенской Церкви».

Сегодня уже можно сказать, что сработал негативный прогноз. Святой престол и папа Франциск попытались обуздать так называемый синодальный процесс, удовлетворив одновременно требования консервативных кругов и сторонников пересмотра как церковного учения, так и администрирования общинной жизни. Однако это привело к новым конфликтам.

2023 год католическая церковь провожает ожесточенными спорами, вызванными публикацией в декабре дикастерией доктрины веры декларации Fiducia supplicans. Она дает католическому духовенству возможность благословлять «нестандартные пары», под которыми среди прочих понимаются однополые союзы.

И хотя дикастерия особо оговорила, что «многолетнее учение» католической церкви о браке как союзе между мужчиной и женщиной не меняется, многие католики в это не поверили. Практически мгновенно возникла оппозиция декларации. Решение не применять ее приняли конференции католического епископата Африки, Венгрии, Казахстана.

Понтификату папы Франциска фактически брошен вызов, ведь главу дикастерии доктрины веры кардинала Виктора Фернандеса считают доверенным лицом понтифика. Очевидно, что разногласия в католическом сообществе, грозящие перейти в расколы, будут продолжать обостряться в 2024 году.

Видение «справедливого мира»

Начало в феврале 2022 года специальной военной операции на Украине вызвало сложности в ватикано-российском диалоге.

Некоторые прошлогодние заявления папы Франциска, госсекретаря кардинала Пьетро Паролина и секретаря по отношениям с государствами архиепископа Пола Галлахера демонстрировали понимание глубинных причин кризиса.

Однако другие высказывания вызывали недоумение и отравляли атмосферу доверия, сложившуюся за годы правления аргентинского папы.

Эти «блохи» перескочили и в 2023 год, первые несколько месяцев которого создавали впечатление бессилия ватиканской дипломатии и сужения ее маневренности.

Всюду сквозило нежелание главных игроков международного «казино» использовать наработанный Святым престолом капитал опытного беспристрастного посредника. Казалось, что госсекретариат Ватикана работает вхолостую и пробуксовывает на месте.

Это ощущение особо стало заметно в годовщину специальной военной операции. Тогда в ходе Мюнхенской конференции по безопасности архиепископ Галлахер заявил, что «не видит», чтобы России угрожали до 24 февраля 2022 года.

По его словам, «ошибкой» будет считать, что Запад был настроен на уничтожение России, хотя теперь «ситуация совсем другая». А «справедливый мир», по мнению архиепископа, «будет означать, что русские покинут территорию Украины».

Кардинал-миротворец

В этой ситуации папа Франциск сделал интригующий ход. Он назначил своим специальным представителем по разрешению украинского кризиса президента Конференции католического епископата Италии кардинала Маттео Дзуппи.

Что любопытно, в феврале этого года Дзуппи просил учитывать, что конфликт начался не 24 февраля 2022 года. Ему предшествовали провал Минских соглашений и длящееся с 2014 года «так называемое низкоинтенсивное насилие в Донбассе». Также он призывал задуматься о «пределе военной помощи» — в какой момент она из «права на самооборону» перерастает в подогрев эскалации.

В течение года Дзуппи совершил поездки в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин. Тем самым он дал понять, что, во-первых, эти столицы Ватикан видит ключевыми в деле урегулирования. А во-вторых, для Святого престола сам кризис не ограничивается украино-российскими рамками, являясь проблемой глобальной международной безопасности.

На первый взгляд, миссия Дзуппи, главной целью которой называлось прекращение вооруженных столкновений, была безнадежной. Однако есть определенные нюансы. Москва в целом приветствовала деятельность кардинала, хотя и не стала выдавать ему особые авансы.

Но Кремль и не дискредитировал инициативы и роль Святого престола. В отличие от киевского режима, когда Владимир Зеленский после визита в Ватикан в мае и встречи с папой Франциском заявил, что «при всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники, это не вопрос Ватикана, Латинской Америки или Китая».

Тем самым Киев вывел себя из дипломатического уравнения, которое выстраивал Ватикан, показал отсутствие способности играть в долгую и действовать самостоятельно. Становилось ясно, что дальнейшая судьба миссии Дзуппи будет зависеть от исхода анонсированного киевским режимом «контрнаступления». Судя по всему, так и произошло.

Сегодня очевидно, что «контрнаступление» не просто выдохлось, но и существенно подорвало возможности киевского режима. «Что-то движется, — заявил в декабре кардинал. — Нужен мир, если необходимо — творческий мир, как это было в Мозамбике, где были задействованы разные стороны. Есть разные решения. В Корее в качестве разделительной линии была определена параллель».

Диалог с Россией будет продолжен

Традиционно ватикано-российские отношения выстраивались по двум линиям — церковной и государственной. Чаще всего они тесно переплетались, но иногда расходились в стороны.

После смены в июне председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата контакты между Святым престолом и руководством Русской православной церкви интенсифицировались. Новый глава ОВЦС митрополит Антоний совершил поездки в Ватикан. Московский патриархат игнорировал реплики недовольных общением с католиками, а некоторых критиков, перешедших определенную черту, задвигал в сторону.

Но после публикации декларации Fiducia supplicans противники диалога со Святым престолом получили второе дыхание. Ведь если даже в католической церкви раздаются голоса о «ереси», то как могут иметь дело с Ватиканом более консервативные православные? Эта проблема будет накладывать свою тень на попытки Святого престола и Московского патриархата восстановить прежний уровень отношений.

Однако она не имеет значения для диалога Ватикана с Кремлем. Как отметила на днях представитель МИД России Мария Захарова, «это внутрицерковный вопрос». Затруднения могут возникнуть по другому поводу.

Католические издания периодически вычисляют расклад сил в конклаве кардиналов, выясняя, кто в настоящий момент имеет большие шансы стать новым понтификом после Франциска. Но в этом году к этому добавилась новая переменная, когда появилось предположение, что понтифик может не пережить 2024 год.

В случае серьезного ухудшения здоровья папы, тем более его смерти, Ватикан погрузится в процесс избрания нового. В этой ситуации заметно вырастет роль госсекретариата и кардинала Паролина. Воспользуется ли он наработками миссии Дзуппи или дезавуирует работу своего «конкурента»?

От ответа в том числе на этот вопрос будет зависеть, насколько Москва сможет и дальше рассчитывать на Святой престол.