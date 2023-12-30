Москва, 30 декабря, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Минэкономразвития оценило рост ВВП России в 2023 году на уровне 3,5%, сообщил 30 декабря министр экономического развития Максим Решетников.

«ВВП в 2023 году, по оценке Минэкономразвития на основе статистики за 11 месяцев, составит 3,5%, что выше нашего прогноза», — цитирует Решетникова пресс-служба ведомства.

Он добавил, что улучшение Росстатом оценки динамики ВВП в 2022 году свидетельствует об успешной адаптации российской экономики к санкциям. Росстат уточнил оценки ВВП за 2021 и 2022 годы. В обоих случаях цифры существенно пересмотрели вверх — до плюс 5,9% и минус 1,2% соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года. Президент добавил, что рост ВВП в 3% по итогам года станет хорошим результатом.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что перед российской экономикой сейчас стоит задача сохранить нынешние темпы роста, а для повышения показателей необходимо «компенсировать многие пробелы». При этом в ноябре 2023 года министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что ВВП по итогам 2023 года может вырасти более чем на 3%.

Премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил 6 декабря, что рост ВВП России по итогам года прогнозируется на уровне 3%.