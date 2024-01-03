Провал украинского контрнаступления, следствием которого стали проблемы для украинской власти с получением внешнего финансирования, СМИ уже отрефлексировали. Но вместе с ним провалилось и другое наступление против России — санкционное.

Иван Шилов ИА Регнум

Как известно, в 2023 году ЕС ввёл в действие три дополнительных пакета санкций.

10-й вступил в силу 25 февраля, и основной упор был сделан на ужесточение мер экспортного контроля, а также запрет на поставки в Россию электроники и специальной техники. Из России в Европу запретили ввоз синтетического каучука, асфальта, битума и технического углерода.

В 11-м, июньском, пакете ЕС вновь ужесточил меры экспортного контроля, создал правовой механизм для введения вторичных санкций, а также впервые расширил ограничения на компании из третьих стран, которые помогали России. Таких набралось 87, включая восемь фирм из КНР. Также европейцы запретили транзит через РФ товаров и технологий двойного назначения.

12-й пакет начал действовать 20 декабря. Во внешней торговле введено правило No Russia — требование о запрете на реэкспорт европейских товаров в Россию теперь должно прописываться во всех внешнеэкономических договорах. С 1 января 2024 г. страны Евросоюза не смогут напрямую импортировать от нас природные и синтетические алмазы, в том числе в ювелирных изделиях. А далее в течение года «алмазная» тема расширяется и углубляется. Также ЕС запретил импорт из России чугуна, медной и алюминиевой проволоки и труб, фольги, ферросплавов и железа.

В целом можно констатировать, что если на государство все эти меры воздействуют не слишком заметно, то влияние на бизнес и людей куда выше. Как Россия пережила санкционный 2023-й год мы и рассмотрим на двух уровнях — глобальном и максимально приземленном.

Нефть-матушка

В начале 2023 года наибольшим страхом российской бюрократии было исчерпание средств на гражданские и военные расходы. Именно этому и были «посвящены» три эмбарго: на уголь, нефть и нефтепродукты, а также диверсия с подрывом газопроводов. Но добыча энергоресурсов, вопреки ожиданиям западных «партнеров», не упала. Разве что на 5% уменьшились объемы по природному газу.

Скидки на нефть уже к середине лета опустились с максимальных значений февраля, а цены выросли за счёт дипломатии в рамках ОПЕК+. Спрос на российский уголь превышает возможности портов по его перевалке.

Тем не менее некоторый эффект запретов присутствует, что вместе с возросшими расходами бюджета не могло не сказаться на дефиците федерального бюджета. Изначально предполагалось, что «дыра» в нём в 2023 году составит 2,9 трлн рублей.

На этом фоне чиновники искали дополнительные источники доходов внутри страны и находили в виде дополнительных экспортных пошлин и налога на сверхприбыль. А ФНС «обелила» рынок интернет-рекламы, устроив массовые налоговые проверки блогеров.

Приток валюты упал из-за санкций и ослабленных мер валютного контроля, а потребность в ней выросла по мере восстановления импорта. Следствием стала девальвация рубля по отношению к доллару, однако на внутренних ценах это почти не сказалось. Государство довольно удачно пыталось сдержать рост инфляции и ограничить желания бизнеса, спасая социальную стабильность.

По итогам года зафиксирован рост ВВП на 3,5%, и это называют главным показателем неэффективности санкций. Но этот рост был обеспечен обрабатывающей промышленностью, куда через бюджет зашли деньги в рамках гособоронзаказа и в следующем году вольется ещё 4 трлн рублей.

Заодно деньги от государства, банков и граждан рекой текли в стройки. При этом уже 5 сентября ЦБ РФ констатировал перегрев экономики и принялся ограничивать ипотечное и потребительское кредитование, готовясь к негативным последствиям.

Виталий Тимкив РИА Новости Нефтяной танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса «Шесхарис» в Краснодарском крае

Проблему дефицита бюджета в итоге решили — по итогам 11 месяцев он сократится до 0,8 трлн рублей. Но некоторым отраслям экономики от санкций и последовавшей разбалансировки поплохело.

Например, желание сотовых операторов компенсировать выпадающие доходы за счёт повышения тарифов уперлось в Федеральную антимонопольную службу. Пополнение казны за счёт экспортных пошлин на сельхозпродукцию при росте цен на технику обернулось падением доходов аграриев.

И всё это без учёта сбоившей логистики и печати денег через эмиссию облигаций внутреннего государственного займа (на 2023 год — 2,5 трлн рублей, а план на 2024 год — 4 трлн рублей).

Однако цель санкций не достигнута — перемен в политическом курсе России не случилось, деньги у нее не закончились, СВО продолжается, а ряд стран, решивших оказать давление, спустя полтора года оказались ввергнуты в состояние внутриполитического кризиса.

Бизнес грустит

Сильнее всего досталось тем, кто был связан кооперацией с недружественными странами и зависел от них технологически.

Наибольший ущерб санкции принесли легковому сегменту автопрома. Теперь он за пределами оазисов из АвтоВАЗа и УАЗа критически зависит от китайских технологий, импорт достиг фантастических 92%!

Формально хрен редьки не слаще, но локализация у китайцев в России (за исключением Haval) околонулевая, и пока открывать свои сборочные производства напрямую в России они не будут. А значит, придётся учиться производить всё своими силами и за свой счёт.

В авиапроме за год возросли проблемы с обслуживанием иностранного авиапарка, оставшегося без запчастей и поддержки производителя. Всё чаще в новости попадают инциденты, связанные с неисправностями бортов, а Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта даже предложила Росавиации расширить список стран, у которых закупают запчасти для перевозчиков, невзирая на вопросы к качеству и способам сертификации.

Первый полёт импортозамещённого «Суперджета» с российскими двигателями ПД-8 перенесли на 2024 год, запустить серийное производство Ту-214 не удалось, поэтому в текущем году заказчикам передали лишь один борт, да и тот «из запасов». На этом фоне планы произвести свыше 1 тыс. гражданских самолётов к 2030 году выглядят излишне оптимистичными.

Не лучше ситуация и с беспилотьем. Военный сегмент здесь мы выводим за скобки, а гражданская отрасль пока не «взлетает». На протяжении года правительство приняло национальный проект «Беспилотные авиационные системы» и четыре федеральных проекта.

К концу года в Минпромторге начали обсуждать создание специальной структуры для развития производства и регулирования всех видов БПЛА, так как пока каждым видом беспилотников занимаются отдельные департаменты Минпромторга.

Но серийного выпуска отечественных дронов пока не предвидится, да и полёты в 60 регионах запрещены с середины весны.

Главная беда отечественного дроностроения — отсутствие собственного производства компонентной базы (двигатели, контроллеры, батареи, платы, лидары, тепловизоры, камеры и т.д.). А в КНР, главном поставщике комплектующих, с 1 сентября ужесточили экспорт, создав для российских компаний дополнительные проблемы.

Катком прошлись ограничения по индустрии развлечений. Ушли голливудские киностудии-мейджоры (Sony Pictures, UPI, Paramount и Disney), «большая тройка» музыкальных лейблов (Sony Music, Warner Music и Universal Music), видео — и аудио стриминги.

2022 год не пережил 41% российских кинотеатров, а оставшимся государство предоставило возможность крутить ввезенные из Казахстана копии фильмов под прикрытием короткометражек.

Но критичным удар не стал. Российские стриминги давно сделали ставку на собственное производство, что позволило им увеличивать долю платящих пользователей, а лидерам («Кинопоиск», «Иви», Start и Wink) выйти на самоокупаемость.

В 2023 году российские онлайн-кинотеатры выпустили рекордные 140 единиц контента. И это в условиях роста стоимости производства на 20% из-за подорожавших косметики и реквизита, а также запрета на поставки в Россию кинокамер стоимостью свыше 1 тыс. евро, которые теперь завозят сложными путями.

Крепче пострадало сельское хозяйство. Сельхозтехника стала дефицитной, а проблемы с экспортом зерновых и масличных привели к её удорожанию. Трактор к осени 2023 года в тоннах зерна стал стоить в два раза дороже, чем годом ранее.

В сегменте мощных машин вся надежда на технику от «Ростсельмаша», который вскоре запустит первый в постсоветской истории России новый завод мощностью в 5 тысяч приспособленных к российским реалиям тракторов в год.

Топливо, недвижимость и яйца

Главная проблема, которая беспокоит граждан (особенно на новых территориях и в Крыму) — это цены на топливо и автозапчасти. Первый пункт стал настолько значимым, что правительству пришлось на период с 21 сентября по 17 ноября ввести запрет на экспорт светлых нефтепродуктов, а затем даже ограничить их продажу в рамках договорённостей по линии ОПЕК+.

Прекращение поставок европейских, американских и южнокорейских автомобилей (а также запчастей к ним) и замена китайскими брендами особой радости не принесли. Ремонт и техобслуживание иномарок стали непосильными, а «китайцы» вызывают множество нареканий. Например, электромобили могут неожиданно взорваться.

Заодно правительство в рамках поддержки отечественного автопрома повысило ставки утилизационного сбора на ввезённые из Армении и Киргизии машины — в ряде случаев она выросла в 240 раз. К началу декабря рост ключевой ставки и девальвация рубля сделали своё дело: продажи китайских машин упали на 60%, а у дилеров скопились 175 тыс. нераспроданных «китайцев».

Вторая громкая проблема — подорожание куриных яиц на 52% (и курятины на 40%), так что об этом даже пришлось говорить президенту на прямой линии. А правительству — спешно отменять пошлины на импорт яиц.

А вот резкий рост цен на недвижимость почему-то не получил такой огласки, хотя в отдельных городах они улетели в стратосферу. Банки, как ключевые выгодополучатели от данного кризиса, явно компенсируют выпавшие из-за санкций и потери доступа на внешние рынки доходы за счёт ипотеки.

После повышения размера ключевой ставки обычную (не льготную) ипотеку стали выдавать под 20-24% годовых, что остановило рынок готового жилья и начало разгонять цены на аренду.

В Волгограде «квадрат» подорожал на 44%, в Воронеже на 28%, в Краснодаре и Нижнем Новгороде на 24% и 22% соответственно. Уже к середине осени аренда в Москве и Казани оказалась в два раза выгоднее кредита.

На этом фоне проблемы с доступностью цифровых развлечений, уходом брендов одежды, электроники и бытовой техники выглядят совершенно второстепенным. Любители всего западного оперативно нашли замену или способы покупки вещей в интернете.

Исключением стал лишь сегмент люксовой одежды, где санкции действительно сработали. А для 86% россиян покупка техники и электроники не является проблемой: сюда, как и в автопром, активно зашли китайские товарищи.

Таким образом, санкции, корпоративные бойкоты, логистические сбои и девальвация рубля вывели государство, бизнес и домохозяйства из состояния шаткого равновесия. Теперь субъекты экономики будто играют в детскую игру «Горячая картошка», где вместо цветастого мячика — убытки.

Государство, покрывая дефицит бюджета, пытается больше получить с бизнеса, но так, чтобы тот не протянул ноги. Бизнес старается задействовать любые лоббистские возможности и минимизировать издержки от возросших аппетитов государства. А если это не удаётся — переложить бремя на домохозяйства. Людям уже деваться некуда, однако бюрократия старается ограничить рост тарифов и расходов.

Главный итог санкций не в том, что они не привели к изменению государственной политики — в это изначально верили лишь те, кто вводил их без какой-либо разумной оценки. Он состоит в том, что меняются условия хозяйствования, а это создает дополнительный хаос в экономике. Вместо развития бизнес занимается адаптацией, а граждане — выживанием.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Но до тех пор, пока государство сохраняет способность изыскивать деньги за счёт внешней торговли, заимствований или точечного роста налогового бремени, сдерживая порывы бизнеса по перекладыванию издержек на граждан, система будет сохранять стабильность. Скатывания к очередям с талонами на хлеб не случится.

Однако за это стоит благодарить в первую очередь правительства дружественных стран, которые за пару десятилетий совершили необычайный рывок в развитии. Именно благодаря им российскому бизнесу есть чем заменять ставшие недоступными европейские технологии, которые свыше трехсот лет использовались для проведения в России догоняющих модернизаций.