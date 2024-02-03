Москва, 3 февраля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. За 2023 год туристический поток внутри России составил порядка 78 миллионов поездок. Это на 20% выше по сравнению с предыдущим годом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Он подчеркнул, что внутренний туризм в России не только восстановился со времён пандемии коронавируса, но и превысил «доковидный» уровень.

«Мы сегодня говорим о 20% росте, и число поездок составило почти 78 миллионов. Это подтверждает правильность выбранной нами стратегии наращивания предложения», — сказал вице-премьер на пленарной сессии Дня туризма на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Чернышенко напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина о расширении мер государственный поддержки, включая 13 миллиардов рублей, выделяемые для реализации проектов по обновлению туристических центров городов в регионах России. В рамках этих проектов реализуется обустройство маршрутов и пляжей, а также приобретение туристического оборудования.

Как передавало ИА Регнум, в пограничной службе ФСБ 3 февраля сообщили, что количество поездок иностранных граждан в Россию в 2023 году увеличилось на 18,6%, иностранцы пересекли российскую границу 15,4 млн раз.

Отмечалось, что большинство иностранных граждан прибывали в Россию из стран ближнего зарубежья. Граждане Казахстана, Узбекистана и Таджикистана приезжали в РФ чаще, чем в 2022 году, на 26,7%, 52% и 36% соответственно. Число приехавших в Россию граждан Казахстана выросло до 2,4 миллиона человек.

Туристический поток из Китая увеличился в шесть раз, до 794,3 тысячи человек. Количество поездок граждан европейских стран в РФ выросло на 30,8%, до 558,1 тысячи человек, чаще всего в Россию приезжали граждане Эстонии (115,8 тыс. поездок, рост 75,6%) и Германии (101,6 тыс. поездок, рост 50,1%).

В 2023 году иностранные граждане посетили Россию с туристическими целями 670,7 тыс. раз, показатель 2022 года был превышен в 3,5 раза. Чаще всего с туристическими целями приезжали в Россию граждане Китая (199,8 тыс. поездок, в 237 раз больше, чем в 2022 году), Германии, Турции и ОАЭ.

В конце 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу «Развитие туризма» до 2030 года, включающую развитие туристической инфраструктуры, повышение доступности туристических продуктов и совершенствование управления в сфере туризма.

Программа разработана для обеспечения граждан современной туристической инфраструктурой. Она должна сделать доступными для людей поездки по России в условиях комфортной и безопасной туристической среды.

Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе совмещённых прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что сегодня в стране хорошими темпами развивается внутренний туризм. Глава государства поблагодарил всех работающих в этой сфере за повышение качества их работы, включая работников туристической отрасли из Краснодарского края.