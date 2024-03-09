Воссоединение Донбасса, Херсона и Запорожья с Россией
В Германии испугались, что Трамп признает Крым и новые регионы российскими
План бывшего президента США Дональда Трампа по Украине в случае его возвращения в Белый дом может включать в себя признание Вашингтоном воссоединения России с Крымом и новыми территориями, говорится в статье, опубликованной 9 марта немецкой газетой Bild. В издании напомнили, как экс-президент...
9 марта 2024
Хуснуллин заявил, что атака ВСУ не сорвёт строительство в Лисичанске
Восстановление города Лисичанска в ЛНР, строительство там жилья и социальных объектов будет продолжено, несмотря на атаку со стороны ВСУ. Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в ходе деловой программы тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на выставке-форуме «Россия». По...
4 февраля 2024
Население покидает Херсон из-за невыносимых условий жизни — Сальдо
В подконтрольном украинским властям городе Херсоне из-за невыносимых условий остаётся все меньше населения, рассказал в интервью «РИА Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Глава российского региона подчеркнул, что в Херсоне создаются такие условия, что населению «невмоготу» там...
новость часа
2 февраля 2024
Деньги на развитие новых регионов РФ не должны никуда исчезнуть — Путин
В 2023 году на комплексную программу развития исторических регионов России было выделено более одного трлн рублей, в течение ближайших лет планируется финансирование в таком же объёме, деньги есть, но нужно, чтобы они никуда не исчезли. Об этом 31 января заявил президент РФ Владимир Путин на...
31 января 2024
Путин заявил, что в развитии новых регионов РФ «мелочей нет»
Путин назвал социально-экономическое развитие новых регионов РФ их возрождением. В ходе совещания по развитию новых субъектов РФ 31 января президент Владимир Путин назвал социально-экономическое развитие новых регионов их возрождением, акцентировав, что в этом вопросе «мелочей нет». Глава...
31 января 2024
Президент РФ по видеосвязи открыл новые медцентры в Донецке и Мариуполе
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи 31 января открыл два медицинских учреждения в Донецке и в Мариуполе, а также сдал в эксплуатацию общежитие для студентов в Мелитополе и жилой дом в Луганске. Открытие медучреждений и жилых объектов происходило в рамках совещания социально-экономического...
31 января 2024
Хуснуллин назвал число восстановленных объектов в новых регионах РФ
С 2022 года в новых российских регионах построили и восстановили порядка 18 тысяч объектов, сообщил 31 января вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов. По словам зампредседателя правительства России, спрос на жилье в Донецкой, Луганской...
31 января 2024
Новые регионы будут ежегодно получать из бюджета по триллиону рублей
Ежегодно российский бюджет предусматривает расходы на развитие новых регионов в размере свыше триллиона рублей, заявил 14 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией «Итоги года», президент Владимир Путин. «Ежегодно в бюджете федеральном предусмотрено свыше триллиона...
14 декабря 2023
Путин назвал новые регионы историческими землями России
Донбасс, Запорожская и Херсонская области — это исторические территории России, сказал президент Владимир Путин 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты. Президент отметил, что хотя ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области называют новыми регионами, для России они совсем не новые...
3 ноября 2023
В США призвали согласиться с вхождением новых регионов в состав РФ
В Вашингтоне должны учесть вхождение русскоговорящих регионов Украины в состав России с целью урегулирования конфликта, считает кандидат в президенты США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами. Выступая 24 октября в Гудзоновском институте в Вашингтоне, Рамасвами указал на подталкивание...
25 октября 2023
Кустурица отправится в новые российские регионы
Сербский режиссёр Эмир Кустурица сказал, что хочет приехать в новые регионы России. На вопрос Кустурице журналистов на творческом вечере на фестивале «Александровская крепость» на Кубани, поедет ли он в новые регионы РФ, режиссёр кратко ответил: «Буду». Как сообщало ИА Регнум, Эмир Кустурица ещё в...
30 сентября 2023
Политологи назвали День воссоединения с Новороссией справедливостью истории
Воссоединение России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями — это процесс исторической справедливости, в день годовщины подписания соответствующих договоров в беседе с ИА Регнум заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин...
30 сентября 2023
Журналист из Херсонской области рассказал о значении Дня воссоединения с РФ
Жители России вместе участвуют в строительстве новой страны, максимально суверенной и обрастающей своими исконными землями. Так первый заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты Российской Федерации, завкафедрой журналистики и...
30 сентября 2023
В Херсонской области объявили об окончании интеграции с Россией
В Херсонской области завершились основные мероприятия по интеграции в экономическую, финансовую, кредитную, правовую системы, а также в систему органов государственной власти России, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. «Работают органы законодательной, исполнительной, местной (муниципальной)...
30 сентября 2023
Путин поздравил с Днём воссоединения новых регионов с Россией
Глава российского государства Владимир Путин в годовщину вступления в состав РФ четырёх новых регионов обратился с видеообращением, в котором поздравил всех с историческим и судьбоносным событием — с Днём воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с...
30 сентября 2023
Путин оценил выборы в новых регионах как важный шаг интеграции
Состоявшиеся выборы в новых регионах стали значимым событием и важным шагом на пути интеграции в единое пространство России. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин на встрече 28 сентября с избранными главами Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей...
29 сентября 2023
В Крыму считают неуместной идею Саркози о новом референдуме
Идея бывшего президента Франции Николя Саркози о проведении референдума в Крыму под наблюдением международного сообщества неуместна, заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. «Признание бывшего президента Франции Николя Саркози в том, что Крым исторически является...
новость часа
17 августа 2023
Саркози: разговоры о возврате Крыма в состав Украины иллюзорны
Большинство жителей Крыма считают себя русскими, поэтому возврат полуострова в состав Украины иллюзорен, заявил в интервью газете Le Figaro бывший президент Франции Николя Саркози. «Когда речь идёт о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор...
17 августа 2023
В избиркоме Запорожской области сообщили об угрозах со стороны Украины
Члены территориальных и участковых избирательных комиссий Запорожской области уже начали получать угрозы со стороны Украины — перед выборами возможны провокации. Об этом РИА Новости сказала глава областного избиркома Галина Катющенко. «Провокации точно будут. Уже сейчас есть первые моменты, когда...
21 июля 2023
Путин поручил скорректировать стратегию нацполитики России до 2025 года
По заданию президента России Владимира Путина скорректируют стратегию национальной политики РФ до 2025 года. Соответствующий перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета на межнациональным отношениям опубликован пресс-службой Кремля. До 2025 года правительству РФ совместно с...
17 июля 2023