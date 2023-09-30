Москва, 30 сентября, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Жители России вместе участвуют в строительстве новой страны, максимально суверенной и обрастающей своими исконными землями. Так первый заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты Российской Федерации, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич в беседе с ИА Регнум поздравил с годовщиной воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Александр Щербак/ТАСС

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В этот день в 2022 году российский лидер подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о включении новых территорий в состав РФ.

Александр Малькевич уже полтора года живёт и работает в Херсонской области. По его мнению, значимость и масштаб такого исторического события, как возвращение регионов в состав России, ещё предстоит полноценно оценить в будущем.

«Фактически мы вместе участвуем в строительстве новой России, максимально суверенной, обрастающей своими исконными землями. Могу сказать, что где-то здесь и корни наши — сколько святых мест Луганской земли, потрясающие богатства Донбасса — это в первую очередь люди, которые и в прошлом внесли огромный вклад в развитие страны, и сейчас способствуют нашему очищению. И этот праздник символизирует наш окончательный путь на выход суверенного движения. Ведь по сути с началом СВО мы запустили процесс очищения всех сфер нашего общества», — поделился Малькевич.

Он отметил, что в культуре, медиа, шоу-бизнесе произошли большие изменения, когда страна начала освобождаться от пут зависимости иностранного влияния, импорта и западных технологий. Малькевич подчеркнул, что Россия стала полностью переходить на развитие отечественных систем, становясь абсолютно свободной и суверенной.

«В прошлом году я все дни референдумов был в новых регионах и видел, с каким эмоциональным подъёмом люди шли голосовать, видел явку, когда отмечали годовщину референдумов. И искренние желания, и радость людей невозможно не заметить. Сотни тысяч новых граждан вливаются в нашу дружную семью, и это та свежая кровь, которая поможет нам в том числе перезапустить процессы организма под названием Российская Федерация», — отметил эксперт.

Он рассказал, что для восстановления регионов делаются невероятные объёмы работы. Поэтому он также напомнил об инициативе Общественной палаты РФ, что нужно больше внимания уделять и героям строительства мирной жизни. Он призвал больше говорить и о тех, кто в сложных условиях и часто под обстрелами восстанавливает мирную жизнь в новых регионах России.

Воссоединение четырёх регионов с Россией основано на исторической общности народов и стало результатом волеизъявления граждан, реализации ими права свободно определять свой политический статус, отмечалось в сопроводительных документах к тексту закона.

В Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации. Четыре региона вернулись в состав России по итогам референдумов, которые были проведены 23–27 сентября 2022 года.

28 сентября в ходе рабочей встречи с избранными главами Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей президент заявил, что состоявшиеся в новых регионах выборы стали значимым событием и важным шагом на пути интеграции в единое пространство России. Граждане в новых регионах чувствуют поддержку всей России, подчеркнул президент. Избиратели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в сентябре 2023 года впервые приняли участие в выборах в единый день голосования в РФ.