Херсон, 2 февраля, 2024, 05:02 — ИА Регнум. В подконтрольном украинским властям городе Херсоне из-за невыносимых условий остаётся все меньше населения, рассказал в интервью «РИА Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Глава российского региона подчеркнул, что в Херсоне создаются такие условия, что населению «невмоготу» там жить. Одним из таких факторов является ведение фортификационных работ для предотвращения возможного наступления со стороны ВС России.

В городе в основном остаётся проживать старшее поколение, добавил глава Херсонской области, они не хотят оставлять свои дома.

Сальдо подчеркнул, что жители Херсона всё равно надеются на лучшее, правобережье как раз ожидает освобождения. Даже те, кто остались в городе и ждали возвращения ВСУ, теперь могут сравнить отношение, возможности, развитие при Украине и России, отметил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года Владимир Сальдо заявил, что мужчины не могут покинуть ту часть Херсонской области, которая остаётся под контролем Киева. В любом районе Украины их могут поймать и отправить на смерть. В целом, сказал он, жители правобережной части Херсонской области «начали понимать, что их обманывают». Те, кто ждал возвращения ВСУ, уже с трудом в это верят.

Президент России Владимир Путин 31 января назвал социально-экономическое развитие новых регионов их возрождением, акцентировав, что в этом вопросе «мелочей нет». Занимаясь восстановлением новых территорий, Россия обязана учитывать всё, каждый элемент, каким бы незначительным он ни казался, подчеркнул глава государства.

В 2023 году на комплексную программу развития исторических регионов России было выделено более одного трлн рублей, в течение ближайших лет планируется финансирование в таком же объёме, заявил Владимир Путин.