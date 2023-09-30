Краснодар, 30 сентября, 2023, 23:41 — ИА Регнум. Сербский режиссёр Эмир Кустурица сказал, что хочет приехать в новые регионы России.

Kremlin.ru Эмир Кустурица

На вопрос Кустурице журналистов на творческом вечере на фестивале «Александровская крепость» на Кубани, поедет ли он в новые регионы РФ, режиссёр кратко ответил: «Буду».

Как сообщало ИА Регнум, Эмир Кустурица ещё в апреле на церемонии, приуроченной к 90-летию основания Российского центра науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде, сказал, что российскую культуру нельзя «отменить» из-за её глубины, масштабности и достижений.

Договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации были подписаны в Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин 28 сентября 2023 года подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.