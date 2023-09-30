Москва, 30 сентября, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Воссоединение России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями — это процесс исторической справедливости, в день годовщины подписания соответствующих договоров в беседе с ИА Регнум заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Александр Полегенько/ТАСС

Год назад 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей договоры о включении новых территорий в состав РФ. Российский лидер 28 сентября 2023 года подписал закон о праздновании Дня воссоединения новых регионов с Россией.

«Россия восстанавливает справедливость и собирает свои исконно русские земли. И в своей работе в новых регионах демонстрирует, что это наша земля, это наши люди. Для многих регионов Украины это хороший пример того, что Россия рассматривает их как своих настоящих детей, а не как пасынков, которых шпыняют. Люди, которые живут в новых регионах, увидели, чем отличается Россия от Украины, и для них это очень важно», — заметил Данилин.

Политолог отметил, что за год, который прошёл с момента подписания договоров, уже проведена большая работа — восстанавливается инфраструктура регионов, проведена политическая интеграция в государственное пространство России, успешно прошли выборы в легитимные органы власти.

И, как подчеркнул директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ Максим Григорьев, несмотря на проделанную работу, предстоит ещё большой труд для обеспечения нормальной жизнедеятельности в новых субъектах РФ.

«Идёт большая работа для обеспечения там достойного уровня жизни. Но для самих этих регионов в целом воссоединение очень значимо, ведь жители там подвергались геноциду и огромному количеству преступлений со стороны украинских неонацистов. И хорошо, что теперь жители этих регионов уже чувствуют себя частью большой России!» — отметил Григорьев.

По его мнению, эта дата, как и само событие, очень важны как для этих регионов, так и для всей России, поскольку происходит восстановление исторической справедливости, когда исконно русские земли возвращаются — становятся частью России.

Воссоединение четырёх регионов с Россией основано на исторической общности народов и стало результатом волеизъявления граждан, реализации ими права свободно определять свой политический статус, отмечалось в сопроводительных документах к тексту закона.

В Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации. Четыре региона вернулись в состав России по итогам референдумов, которые были проведены 23–27 сентября 2022 года.

Ранее, 28 сентября в ходе рабочей встречи с избранными главами Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей президент заявил, что состоявшиеся в новых регионах выборы стали значимым событием и важным шагом на пути интеграции в единое пространство России. Граждане в новых регионах чувствуют поддержку всей России, подчеркнул президент. Избиратели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в сентябре 2023 года впервые приняли участие в выборах в единый день голосования в РФ.