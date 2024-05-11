Донецк, 11 мая, 2024, 10:16 — ИА Регнум. С Днём республики и десятой годовщиной референдума о независимости ДНР поздравил 11 мая жителей региона глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

РИА Новости/ Сергей Аверин

«Это знаковое событие стало прологом того, что мы теперь участники исторического события на все времена — возвращения Донбасса в Россию, домой», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Он отметил, что легендарная Русская весна стала ответом на антироссийскую политику Киева. Жители Донбасса, сплотившись, встали на защиту русской истории, языка и культуры, а на референдуме высказались за самостоятельность республики. Они явили всему миру мужество и патриотизм.

Республика с нуля сформировала органы власти, напомнил Пушилин. Трудовые коллективы сохранились, основные промышленные предприятия были запущены в работу. ДНР воспитывала и учила детей, налаживала взаимодействие с регионами России и дружескими странами.

Глава ДНР назвал судьбоносным февраль 2022 года, когда были подписаны указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик и договоры с ними о дружбе, сотрудничестве и помощи. Затем 30 сентября наступил день долгожданного воссоединения с Россией, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая 2014 года сторонники федерализации организовали референдум в Донбассе, на котором большинство жителей проголосовали за государственную самостоятельность. В ДНР инициативу поддержали 89,7% участников голосования, в ЛНР — 96,2%. В волеизъявлении приняли участие около 75% избирателей, свыше 2,5 млн человек.