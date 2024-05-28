Москва, 28 мая, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Киев пытался заставить людей в Донбассе отказаться от своих корней, но те не предали и не отреклись от дедов и прадедов. Об этом 28 мая заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам форума «История для будущего. Русская весна».

Александр Погожев ИА Регнум

Глава государства отметил, что образование Донецкой и Луганской Народных Республик в 2014 году стало поистине судьбоносным событием.

«Националисты, захватившие власть в Киеве, пытались заставить людей отказаться от своих корней, культуры и традиций. Но вы не предали забвению свою историю, не отреклись от отцов, дедов и прадедов, а в сентябре 2022 года выразили твёрдую, непреклонную волю быть с Россией», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что сегодня весь народ искренне помогает жителям Донбасса, а участники специальной военной операции мужественно сражаются, защищая их жизнь, свободу и безопасность.

Он отметил, что сейчас, несмотря на сложную обстановку, восстанавливаются дороги, дома, школы, больницы, возрождаются предприятия, последовательно проходит интеграция регионов в единое социально-экономическое и правовое пространство России.

Глава государства выразил уверенность, что форум пройдёт на высоком уровне, будет служить воспитанию молодёжи на традициях патриотизма, ответственности за судьбу Отечества, гордости за предков.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием образования республик. Он подчеркнул, что 11 мая 2014 года стало поистине судьбоносным для Донбасса днём — люди в порыве пришли на референдум и поддержали создание ДНР и ЛНР, показали твёрдую решимость отстаивать своё право на родной язык, культуру и свободное развитие в условиях, когда власть в Киеве перешла к националистам в результате вооружённого государственного переворота. Глава государства отметил, что сегодня ДНР и ЛНР — полноправные субъекты Российской Федерации.