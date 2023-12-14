Москва, 14 декабря, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Ежегодно российский бюджет предусматривает расходы на развитие новых регионов в размере свыше триллиона рублей, заявил 14 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией «Итоги года», президент Владимир Путин.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Ежегодно в бюджете федеральном предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и вхождение их постепенно в экономическую, в социальную жизнь России», — заявил Путин.

Он отметил, что по поводу новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — ему поступило много вопросов, в том числе из других российских областей. Людей интересует будущее этих регионов и перспектива их развития.

Глава государства указал на то, что, когда эти территории находились в составе Украины, должного внимания им не уделяли. В России в ближайшие годы в их развитие ежегодно будут вкладывать триллион рублей.

Путин на «Итогах года» заявил, что в рамках поддержки новых регионов нужно распространить льготную ипотеку в два процента, действующую там на новые квартиры и дома, на вторичное жильё. Жилья в новых регионах пока строят мало.

Президент 8 декабря на церемонии награждения в Кремле заявил, что обязательно приедет в новые регионы.

Республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по результатам референдумов, которые прошли в этих регионах 23–27 сентября 2022 года. Договоры о присоединении к России с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Путин подписал 30 сентября 2022 года.