Берлин, 9 марта, 2024, 20:35 — ИА Регнум. План бывшего президента США Дональда Трампа по Украине в случае его возвращения в Белый дом может включать в себя признание Вашингтоном воссоединения России с Крымом и новыми территориями, говорится в статье, опубликованной 9 марта немецкой газетой Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM

В издании напомнили, как экс-президент пообещал, что в случае повторного избрания добьётся завершения конфликта на Украине за 24 часа, но не раскрыл, каким способом собирается это сделать. Журналисты проанализировали, какие заявления делали в консервативной среде в США, которая поддерживает переизбрание Трампа.

По мнению авторов публикации, Трамп пойдёт на уступки президенту России Владимиру Путину и не только признает за РФ новые территории, но и гарантирует, что Украину не примут в НАТО. В газете напомнили, что подобный план предложил бизнесмен Илон Маск.

«Такие контуры «перемирия» по-прежнему распространены в окружении Трампа», — говорится в публикации.

Кроме того, в издании опасаются, что Трамп выведет США из НАТО и откажется защищать Европу, в том числе Германию. Авторы статьи также выразили тревогу, что он никогда не говорит, кто должен победить в конфликте Украины с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 марта заявил, что для Москвы неважно, согласятся ли другие государства признавать воссоединение новых регионов с Россией. Он напомнил, что вхождение этих земель закрепили в Конституции РФ, следовательно, все страны, признающие территориальную целостность России, признают вхождение в неё всех регионов.

Путин, а также главы Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября 2022 года подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Воссоединение прошло на основании референдумов, на которых подавляющие число жителей этих территорий проголосовали за вхождение в состав РФ. 6 октября того же года на сайте правовой информации опубликовали новую редакцию Конституции России с включением новых регионов.

В марте 2014 года Путин подписал закон о воссоединении с Россией Республики Крым и Севастополя, где предварительно подавляющее большинство в ходе референдумов также поддержали вхождение в РФ.