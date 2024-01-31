Москва, 31 января, 2024, 22:30 — ИА Регнум. С 2022 года в новых российских регионах построили и восстановили порядка 18 тысяч объектов, сообщил 31 января вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM

По словам зампредседателя правительства России, спрос на жилье в Донецкой, Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях огромный.

«Сейчас мы с руководителями регионов каждую площадку выверяем, делаем сети, гора документации, потому что жители хотят жить на новых территориях», — заявил вице-премьер.

Политик добавил, что решение президента РФ Владимира Путина по льготной ипотеке дало толчок жилищному строительству.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января в ходе деловой программы Дня строительства в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ Марат Хуснуллин подчеркнул, что в стране ежегодно должно вводиться не менее 100 млн квадратных метров жилья. По результатам 2023 года в РФ было ввели в эксплуатацию 110 млн кв. метров, в 2022 году — 102,7 млн кв. метров, уточнил он.

В вернувшихся в состав России регионах в 2022 году привлечены к работам восемь федеральных заказчиков, в них участвуют 208 подрядных организаций и 82 региона-шефа, почти 35 тысяч строителей и более 4 тыс. единиц техники, рассказал вице-премьер Хуснуллин.