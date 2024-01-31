Москва, 31 января, 2024, 23:13 — ИА Регнум. В 2023 году на комплексную программу развития исторических регионов России было выделено более одного трлн рублей, в течение ближайших лет планируется финансирование в таком же объёме, деньги есть, но нужно, чтобы они никуда не исчезли. Об этом 31 января заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам российского лидера, комплексная программа развития исторических регионов содержит почти 300 мероприятий, увязанных с конкретными целевыми показателями буквально по всем направлениям.

«В прошлом году мы на эти цели направили <…> 1 триллион 83 миллиарда рублей. Приличные деньги. И в ближайшие несколько лет этот уровень финансирования у нас запланирован. Деньги посчитаны, они есть, и нужно, чтобы они никуда не исчезли. Примерно в таком же объёме, каждый год», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что в целом социально-экономическая интеграция воссоединённых субъектов набрала хороший темп, прежде всего благодаря слаженной работе правительства, федеральных министерств и ведомств, а также региональных властей.

Путин обратил внимание на всю социальную систему новых регионов, поручив действовать здесь в высшей степени аккуратно и ответственно.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января Владимир Путин подчеркнул, что социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии становится их возрождением, в таком вопросе не может быть мелочей. Президент РФ призвал крупный бизнес, в том числе финансовые организации страны, инвестировать в новые регионы, отметив, что бояться нечего. Важно не только восстанавливать существующие предприятия, но и открывать новые производства и соцобъекты, создавая таким образом рабочие места, добавил он.

Комплексная программа развития вернувшихся в состав России регионов уже запущена. К 2030 году ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийские показатели по ключевым направлениям, подчеркнул Путин.

С 2022 года в новых российских регионах построили и восстановили порядка 18 тысяч объектов, заявил 31 января вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что жильё в Донецкой, Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях пользуется огромным спросом.