Москва, 3 ноября, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Донбасс, Запорожская и Херсонская области — это исторические территории России, сказал президент Владимир Путин 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты.

Президент отметил, что хотя ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области называют новыми регионами, для России они совсем не новые. Называть их «новыми старыми» тоже не годится, отметил глава государства.

«Можно сказать «наши исторические территории». Давайте подумаем», — отметил Путин.

Он напомнил, что все эти территории издавна входили в состав российского государства.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам проведённых в них референдумов. В этот день Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении в состав РФ. В перечень субъектов РФ в Конституции они официально вошли 6 октября 2022 года.

Поздравляя жителей новых регионов 30 октября 2023 года, президент отметил, что их пытались запугать и отнять у них судьбу, культуру, традиции, родной язык, но они мужественно выстояли.