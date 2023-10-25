Вашингтон, 25 октября, 2023, 05:00 — ИА Регнум. В Вашингтоне должны учесть вхождение русскоговорящих регионов Украины в состав России с целью урегулирования конфликта, считает кандидат в президенты США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами.

РИА Новости/Илья Питалев

Выступая 24 октября в Гудзоновском институте в Вашингтоне, Рамасвами указал на подталкивание России и Китая к укреплению отношений в случае продолжения дальнейшего участия США на Украине в военной сфере.

Рамасвами добавил, что Киев скрыто угрожал США не проводить в 2023 году выборы, если Белый дом откажется «выплатить больше денег». Кроме того, республиканец отметил, как глава киевского режима Владимир Зеленский «восхвалял нацистов».

«Верным шагом в данном случае является обеспечение разумного пути к миру, сделки, которая позволит быстро прекратить войну, которая предусматривает твёрдые обязательства, что НАТО не примет Украину», — сказал он.

Политик считает, что Россия при этом должна выйти из военного союза с Китаем. Рамасвами подчеркнул превосходство России над США по ядерному потенциалу и в сфере гиперзвуковых ракет, а Китая — на море и в экономике.

Кандидат в президенты США уверен, что американцы погрязли в конфликте на Украине, передан огромный объём вооружения. Учитывая потребности Израиля в боеприпасах, США остаётся лишь жалеть об этом, подытожил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее республиканец Вивек Рамасвами заявил о необходимости борьбы с ложью Киева о Донбассе. Большинство регионов Донбасса — русскоязычные, их жители не голосовали на украинских выборах уже почти десять лет. США должны смотреть в лицо фактам, иначе повторятся те же ошибки, что в Ираке и Афганистане, пришёл он к выводу.

По мнению Рамасвами, вариант с увязыванием помощи Израилю и Украине, который рассматривают в Белом доме, совершенно неприемлем. Он призвал не сравнивать ситуацию на Украине и в Израиле и не ставить между ними знак равенства. Степень вовлечённости США в каждом случае должна зависеть от интересов государства, сказал бизнесмен.