Москва, 31 января, 2024, 23:06 — ИА Регнум. Путин назвал социально-экономическое развитие новых регионов РФ их возрождением

Иван Шилов ИА REGNUM

В ходе совещания по развитию новых субъектов РФ 31 января президент Владимир Путин назвал социально-экономическое развитие новых регионов их возрождением, акцентировав, что в этом вопросе «мелочей нет».

Глава государства подчеркнул, что необходимо во всех вопросах относиться максимально серьёзно.

«Обсудим ключевые вопросы социально-экономического развития — а по сути, если прямо сказать, возрождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Обращаю внимание коллег: в этой большой и сложной, ответственной работе мелочей нет», — подчеркнул Владимир Путин.

По словам российского лидера, занимаясь восстановлением новых территорий Россия обязана учитывать всё, каждый элемент, каким бы незначительным он ни казался.

«Всё, что окружает людей в повседневной жизни, должно быть замечено, проанализировано, восстановлено и улучшено», — поручил президент.

Правительство РФ в общей сложности направило в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области более одного трлн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин по видеосвязи 31 января открыл два медицинских учреждения в Донецке и в Мариуполе, а также сдал в эксплуатацию общежитие для студентов в Мелитополе и жилой дом в Луганске.

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Владимир Путин вечером 31 января провёл совещание по развитию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В вернувшихся в состав России регионах в 2022 году привлечены к работам восемь федеральных заказчиков, в них участвуют 208 подрядных организаций и 82 региона-шефа, почти 35 тыс. строителей и более 4 тыс. единиц техники.