Донецк, 31 января, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи 31 января открыл два медицинских учреждения в Донецке и в Мариуполе, а также сдал в эксплуатацию общежитие для студентов в Мелитополе и жилой дом в Луганске.

РИА Новости / Сергей Гунеев

Открытие медучреждений и жилых объектов происходило в рамках совещания социально-экономического развития новых российских регионов.

Так, глава государства открыл Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр и многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России в Мариуполе.

Кроме того, были приняты в эксплуатацию общежитие колледжа в Мелитополе и новый многоквартирный жилой дом в Луганске.

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Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин вечером 31 января провёл совещание по развитию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии становится их возрождением, отметил президент, подчеркнув, что в таком вопросе не может быть мелочей.

Путин призвал крупный бизнес, в том числе финансовые организации страны, инвестировать в новые регионы России, отметив, что бояться нечего.

В вернувшихся в состав России регионах в 2022 году привлечены к работам восемь федеральных заказчиков, в них участвуют 208 подрядных организаций и 82 региона-шефа, почти 35 тыс. строителей и более 4 тыс. единиц техники, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.