Путин: путь Донбасса и Новороссии на Родину был трагичнее, чем у Крыма
Москва, 18 марта, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Путь воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией, их возвращения на Родину был дольше и трагичнее, чем у Крыма, но это всё-таки произошло, заявил президент Владимир Путин 18 марта на концерте на Красной площади в честь десятилетия воссоединения полуострова с Россией.
«Что касается Новороссии, что касается Донбасса: люди, проживающие там, тоже тогда, в дни Русской весны, заявили о своем желании вернуться в родную семью, их путь на Родину оказался гораздо более тяжёлым, трагичным. Но все-таки мы сделали это!» — сказал он.
Путин назвал это также важным событием в истории страны. Теперь Крым, новые регионы и Россия развиваются вместе, чувствуя поддержку друг друга, подчеркнул президент.
Как сообщало ИА Регнум, 17 марта с десятилетием воссоединения Крыма с Россией поздравила жителей полуострова советник генпрокурора, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она подчеркнула, что крымчане, голосуя на референдуме за вхождение в состав России, сделали осознанный выбор демократическим путём.
Путин 30 сентября 2022 года подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей договоры о воссоединении этих регионов с Россией на основании референдумов, на которых подавляющее число жителей этих регионов поддержали вхождение в состав страны. 6 октября того же года на сайте правовой информации опубликовали новую редакцию Конституции России с включением новых субъектов.
18 марта 2014 года президент подписал закон о воссоединении с Россией Республики Крым и Севастополя, более 96% жителей которых 16 марта также поддержали на референдумах вхождение в состав страны.