Москва, 11 мая, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Донецкая и Луганская Народные Республики стали полноправными субъектами России, которые способны решить самые сложные задачи при поддержке всей страны. Об этом президент Владимир Путин заявил в поздравительных телеграммах по случаю 10-летия образования республик, опубликованных 11 мая на сайте Кремля.

Алексей Даничев/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что 11 мая 2014 года стало поистине судьбоносным для Донбасса днём. Люди в патриотическом порыве пришли на референдум и поддержали создание ДНР и ЛНР. Они показали всему миру твёрдую решимость отстаивать своё право на родной язык, культуру и свободное развитие в условиях, когда власть в Киеве перешла к националистам в результате вооружённого государственного переворота.

«Сегодня ДНР — полноправный субъект Российской Федерации», — отметил Путин.

Он добавил, что вся Россия, весь народ поддерживают республику. Здесь реализуются востребованные программы, строятся и восстанавливаются дороги и дома, налаживается производство. Путин выразил уверенность, что совместные усилия приведут к успеху и возвращению мира на Донецкую землю, что самые сложные задачи будут решены.

В обращении к жителям ЛНР Путин отметил, что республика рождалась в сложное, драматичное время, националисты в Киеве пытались заставить жителей Донбасса отречься от родного языка, истории, культуры. Однако в мае 2014 года люди горячо поддержали создание ЛНР, а в сентябре 2022-го твёрдо выразили намерение быть вместе с Россией.

«Сегодня весь наш народ искренне поддерживает вас, вся страна помогает Луганской Народной Республике», — заявил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в поздравлении жителей ДНР глава республики Денис Пушилин отметил, что легендарная Русская весна стала ответом на антироссийскую политику Киева. Жители Донбасса, сплотившись, встали на защиту русской истории, языка и культуры, а на референдуме высказались за самостоятельность республики. Они явили всему миру мужество и патриотизм.

11 мая 2014 года сторонники федерализации организовали референдум в Донбассе, на котором большинство жителей проголосовали за государственную самостоятельность. В ДНР инициативу поддержали 89,7% участников голосования, в ЛНР — 96,2%. В волеизъявлении приняли участие около 75% избирателей, свыше 2,5 млн человек.