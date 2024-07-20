Херсон, 20 июля, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Украинские войска неминуемо покинут правобережную часть Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо, подчеркнув, что Россию не интересуют «хотелки» врага.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Согласно конституции, Херсонская область является неотъемлемой частью Российской Федерации, и президент ещё раз акцентировал внимание наших геополитических оппонентов, что это не обсуждается», — обозначил Сальдо в беседе с журналистами.

По словам губернатора, законная власть России будет восстановлена как в Херсоне, так и на всём правобережье региона, включая Снигирёвский и Александровский районы, ранее входившие в состав Николаевской области.

Уход украинских боевиков с занимаемых ими территорий неминуем, заверил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, ежедневно течением к правому берегу Днепра в районе Херсона прибивает тела погибших украинских военнослужащих. Все они в военной форме, экипировке, с боекомплектом, заявили в пророссийском подполье.

ВСУ открывают огонь по мирным жителям Херсона при попытке покинуть город и перебраться на левый берег Днепра, подконтрольный России. Командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление» рассказал о случае, когда один молодой человек ночью переплыл реку на надувной лодке и перебрался в освобождённую часть региона. Остальным людям остаётся ждать.

30 сентября 2022 года в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации. Четыре региона вернулись в состав России по итогам референдумов, проведённых 23–27 сентября 2022 года.