ВСУ неминуемо ретируются из Херсонской области — Сальдо
Сальдо заявил о неминуемом уходе украинских войск из Херсонской области
Херсон, 20 июля, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Украинские войска неминуемо покинут правобережную часть Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо, подчеркнув, что Россию не интересуют «хотелки» врага.
«Согласно конституции, Херсонская область является неотъемлемой частью Российской Федерации, и президент ещё раз акцентировал внимание наших геополитических оппонентов, что это не обсуждается», — обозначил Сальдо в беседе с журналистами.
По словам губернатора, законная власть России будет восстановлена как в Херсоне, так и на всём правобережье региона, включая Снигирёвский и Александровский районы, ранее входившие в состав Николаевской области.
Уход украинских боевиков с занимаемых ими территорий неминуем, заверил Сальдо.
Как сообщало ИА Регнум, ежедневно течением к правому берегу Днепра в районе Херсона прибивает тела погибших украинских военнослужащих. Все они в военной форме, экипировке, с боекомплектом, заявили в пророссийском подполье.
ВСУ открывают огонь по мирным жителям Херсона при попытке покинуть город и перебраться на левый берег Днепра, подконтрольный России. Командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление» рассказал о случае, когда один молодой человек ночью переплыл реку на надувной лодке и перебрался в освобождённую часть региона. Остальным людям остаётся ждать.
30 сентября 2022 года в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации. Четыре региона вернулись в состав России по итогам референдумов, проведённых 23–27 сентября 2022 года.