Москва, 4 февраля, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Восстановление города Лисичанска в ЛНР, строительство там жилья и социальных объектов будет продолжено, несмотря на атаку со стороны ВСУ. Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в ходе деловой программы тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на выставке-форуме «Россия».

Александр Река/ТАСС

По его словам, работы в городе продолжаются, люди возвращаются в Лисичанск. Сейчас население города составляет 106 тыс. человек.

«Люди живут, идут ремонты, идут стройки, идёт восстановление, несмотря ни на что. Поэтому я думаю, что у нас всё получится», — сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что президент Владимир Путин поручил правительству к 2030 году привести все направления жизнедеятельности в Донбассе и Новороссии к среднероссийскому уровню. Это значит, что в ДНР объём строительства должен вырасти в пять раз, в Запорожской и Херсонской областях — в десять и 12 раз соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, днём 3 февраля ВСУ атаковали Лисичанск ракетами системы HIMARS. Удар пришёлся по пекарне, куда мирные жители пришли за хлебом. Погибли 28 человек, ещё десять были госпитализированы с ранениями. Власти Луганской Народной Республики объявили 4 февраля днём траура по погибшим.